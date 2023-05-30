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Жінка втекла від обстрілів рашистами з Сєверодонецька до Києва і в її будинок влучила російська ракета. ВIДЕО
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Жінка з Сєверодонецька втекла від обстрілів до Києва, але в її будинок влучила російська ракета.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+46 FT FT
показати весь коментар26.06.2022 11:48
+43 Иван Петров d4225322
показати весь коментар26.06.2022 11:53
+43 5 копійок
показати весь коментар26.06.2022 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
Живут как учит Хабад.
на читай https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/11/27/4394424/index.amp
Идейные то собирались по-настоящему строить гибрид СССР и российской империи и потом бы подняли бунт, когда поняли что их *******. А теперь гонят просто исполнитеоей-мародкров, что и показывает под какойконтингент зачищают территории.
Кто бы не сидел на троне...эта падаль не уймется...
Як там співали мавзолєйні щури...
Весь рюсский мир мы уничтожим ...до основания ..
а затем...
Після всіх цих вбивств досі писати і спілкуватись цим кончєним язиком...
По факту, гонінь і заборони російської немає.
От так воно і буде тягнутися до наступного покоління. І то не всі.
Багато місцян діти селян, які у 60-х роках виїхали з відтиля.
валом. Колись сам подивився-очманів. Мозок засирає капітально.
Вони повинні бути покарані.
Інакше все буде повторюватись.
І так ... рів з полярними крокодилами ...
Повторю перефразовуючи пророчі слова Шеви: кохайтесь чорноброві, та не з москалицями!!!11