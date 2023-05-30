У Києві з-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка. ВIДЕО
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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Станом на 16:10 на місці проведення АРР, у Шевченківському районі міста, в дев’ятиповерховому житловому будинку підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано тіло загиблого чоловіка. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
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Конотопець Виталий
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