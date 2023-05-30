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У Києві з-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка. ВIДЕО

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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

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"Станом на 16:10 на місці проведення АРР, у Шевченківському районі міста, в дев’ятиповерховому житловому будинку підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано тіло загиблого чоловіка. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
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На превеликий жаль, з отвєткогю маємаємо проблемки. Коли вже й наші ракети (маємо же щось!?) чемно підуть на міста північні свинячо-бульбьяшної забугорнії?
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26.06.2022 17:48 Відповісти
може півдня?
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26.06.2022 17:55 Відповісти
Надо, за каждого погибшего, требовать возмещение ущерба экономике. Скажем 1 млн долларов за каждого погибшего или пропавшего украинца. Оплата пойдет или родственникам или государству.
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26.06.2022 19:43 Відповісти
В том числе, незаконно призванного с оккупированной территории. Пока не выплатят, санкции не снимать.
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26.06.2022 19:44 Відповісти
 
 