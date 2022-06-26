29 912 62
"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехоплення розмови диспетчера з пілотом, який бомбардував Україну. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський диспетчер похвалив екіпаж за бомбардування Києва з території Білорусі.
Запис оприлюднили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
Пілот відзвітував про пуски ракет та подякував за прикриття. Диспетчер у відповідь сказав: "Спостерігали, гарно! М'якої посадки".
Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.
Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.
Топ коментарі
+60 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.06.2022 17:36
+46 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.06.2022 17:29
+40 Red_Sky_On
показати весь коментар26.06.2022 17:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
16 ч. ·
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року
згорнути коментар
26.06.2022 12:32
https://www.youtube.com/watch?v=dADhE0_Cbn4&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Де зброя?!!! Де допомога?!!! 4й місяць війни й досі постачання зброї недостатньо!!! Скільки ще мають вбити рашисти щоб світ почав ПО СПРАВЕЬОМУ ДОПОМОГАТИ???!!!
Чи може справа в тому, що наша піздовата влада, просто з шкури пнеться, щоб відбілити білорусію, з теріторії якої, ймовірно був запуск?!
Кацапи не повні дебіли: якщо стріляти з Каспію по Києву, ракеті потрібно пройти всю територію України, де її побачить ППО і зможе перехопити.
А бомбардувальники-носії, стирчать в Енгельсі: їм 30 хвилин потрібно щоб дістатися з бази до Білорусії, або Брянської області.
Більше ж нічим зайнятися під час польоту.
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=Білорусь
Такий тихохідний мотлох,як ТУ-95 завжди супроводжує пара винищувачів прикриття.Без прикриття може працювати хіба надзвуковик ТУ-160 або ТУ-22 і тільки на своїй території і не факт.
До відома,частину ТУ-95 кацапи перебазували до учбового центру в Астрахані.
@JMnenonik
Беларусы , как черешня? Вкусная ?
- я працював по координатах !
Брешуть суки, все вони знають !
здрхніть усі!!!
В барак для п@дорасів, м'якосракі.
На довгі і насичені роки,
І щоб не вишли ви із них ,бидляки.