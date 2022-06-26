"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехоплення розмови диспетчера з пілотом, який бомбардував Україну. АУДIО

Російський диспетчер похвалив екіпаж за бомбардування Києва з території Білорусі.

Запис оприлюднили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Пілот відзвітував про пуски ракет та подякував за прикриття. Диспетчер у відповідь сказав: "Спостерігали, гарно! М'якої посадки".

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Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

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