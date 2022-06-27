"Вас втягивают в войну", - Зеленський звернувся до білорусів. ВIДЕО
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Ввечері 26 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення опубліковані у фейсбуці Зеленського.
Український президент зазначив: "Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і у погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".
Топ коментарі
+50 Юрій Нікітін
показати весь коментар26.06.2022 22:58
+40 Мобильный крематорий
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+34 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар26.06.2022 23:00
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Будь ласка, зачекайте...
Біля бацька ,що зовсім здурів???
Чи вам снились удари ракетні,
Що дірявили Київ і Львів???
Наші діти від страху німіли…
Між землею і небом-лиш мить…
Що своЇм ви тоді говорили????
-Ти нє бойся!!! масква защітіт???
Дядя путін нє сдєлаєт больно,
Он так любіт і ценіт рабов!!!
Ми тут ,в Мозирє, жизнью давольни!!!
-А ракети??? К дєтішкам на Львов
Уставай ,білоруський народе,
Пробудіться усі і разОм!!!!
Рабство ,вчора ще , вийшло із моди-
Бацька легше душити гуртОм
Уставай ,білоруський народе!!!
Якщо дихає в Тобі народ…
Бо краплину твоєї свободи
Допиває продажний урод!!!
І не стійте на нашім порозі,
Разом з бацькам,що зовсім здурів,
Бо шумєць будуть ваші бярьози
Похоронками й кров'ю синів…
26.06. І.В.
Ежедневно готовитиь население етих регионов к боевьІм действиям и партизанской войне, раздать населению етих регинов оружие, в том числе и "джавелиньІ" и "НЛВ", раздать "СтингерьІ",
Готовить население западньІх регионов к диверсионной войне. Ознакомить с азами минирования, закладьІвать в районе границьІ тайники с оружием и взрьІвчаткой, ознакомить потенцитальньІе диверсионньІе групьІ с подробньІми картами Белоруси, с указанием мест раположения критичесской инфрастуктурьІ ето страньІ, которая подлежит немедленному уничтожения в случае вторжения их войск в Украину.
Готовить базьІ для патризанских отрядов в лесах ВольІни, ривенщиньІ, житомирщиньІ, львовщиньІ.
Перекинуть на северо-запад УкраиньІ белорусские подразделения, которьІе воюют в рядах ЗСУ и которьІе хорошо знают Белорусию и у них там есть знакомьІе и друзья.
Обратиться к польским властям, чтобьІ они готовили из украинских переселенцев и заработчан боевьІе отрядьІ, которьІе они смогли бьІ перекинуть на територию УкраиньІ. Ета подготовка должна бьІла идти давно, подобное должно происходить и в Чехии, где наших заработчан десятки тьІсяч.
Необстріляні, без реального досвіду білоруські вояки хочуть зайти у ті самі "бандерівські" ліси, где сидить відверто нудьгуюча ТРО ?)