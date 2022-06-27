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війна (56365) Луганщина (4416)

Склад боєприпасів рашистів детонує в окупованому Зимогір'ї на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту, на Луганщині детонує склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зимогі́р'я - місто районного значення у Слов'яносербському районі.

Російські пропагандисти повідомляють, що прилетіла "Точка-У".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
"Ордловці" так посилено верещали про те, як їх 8 років обстрілюють "укропи", що ті не витримали і вирішили їм показать, ЩО собою представляє спроавжній "укропський обстріл"
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27.06.2022 10:42
+59
лугандони а чого очкуєте? ви ж мали вже звикнути до вибухів ,вісім років волали про те як вас "укри" нещадно обстрілюють..
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27.06.2022 10:43
+53
Яка краса! Не соромимось! Робімо ще!
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27.06.2022 10:37
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27.06.2022 10:37 Відповісти
Яка краса! Не соромимось! Робімо ще!
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27.06.2022 10:37 Відповісти
а може "крапка А"
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27.06.2022 10:38 Відповісти
не , это как обычно , курение в неположенном месте
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27.06.2022 11:12 Відповісти
харашо горить!
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27.06.2022 10:39 Відповісти
"В глубоком тылу, в 50 км от линии фронта", 50 км - это что, "глубокий тыл"?
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27.06.2022 12:11 Відповісти
Теперь, судя по воронке, глубокий.
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27.06.2022 13:38 Відповісти
🤣
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27.06.2022 18:37 Відповісти
С учетом того, что стреляют не с ленточки нуля, то достаточно глубокий. А в понятиях 2015-2021 - абсолютно глубокий.
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27.06.2022 13:50 Відповісти
"Гори, гори ясно ..." Как в сказке только наяву.
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27.06.2022 10:40 Відповісти
Связь со столицей долбо@бов и дегенератов прервана
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27.06.2022 10:40 Відповісти
Красивое!
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27.06.2022 10:40 Відповісти
Лоханск столица?
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27.06.2022 10:40 Відповісти
ЛУГАНСК - областной центр Луганской области, Украина.
А что ты там кацап говном разбрасываешься, оскорбляя наши УКРАИНСКИЕ регионы - можешь засунуть свое говно своей мамаше в рот.
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27.06.2022 11:02 Відповісти
Нехай Господь Бог береже наші ЗСУ!
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27.06.2022 10:41 Відповісти
може, Точка У. а може, ССО. а може, ще щось.
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27.06.2022 10:41 Відповісти
"Ордловці" так посилено верещали про те, як їх 8 років обстрілюють "укропи", що ті не витримали і вирішили їм показать, ЩО собою представляє спроавжній "укропський обстріл"
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27.06.2022 10:42 Відповісти
не обстрілюють, а "дамбят бамбас"
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27.06.2022 13:12 Відповісти
лугандони а чого очкуєте? ви ж мали вже звикнути до вибухів ,вісім років волали про те як вас "укри" нещадно обстрілюють..
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27.06.2022 10:43 Відповісти
десь шаансон російський грає, чути на відео)
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27.06.2022 10:46 Відповісти
А в другую сталицу Даунецк не пускают без виз? Или два мощных гасударства окров не хотят ввести безвизовый режим и открыть границы друг с другом
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27.06.2022 10:43 Відповісти
Горіла сосна палала….

горіли склади палали…. …
щоб ви там подохли ,
прокляті москалі…
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27.06.2022 10:44 Відповісти
50 км це не глибокий тил,а зона близька до фронту. Нехай трусяться
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27.06.2022 10:46 Відповісти
Лугандоны, не вижу возгласов "можем повторить"
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27.06.2022 10:49 Відповісти
Ох, ванюшки, хорошо то как! Ляпота!
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27.06.2022 10:49 Відповісти
Так ось ти яке, вісім рокав обстрілюване київською хунтою, зимогі́р'я?
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27.06.2022 10:51 Відповісти
яка ж краса! А ще добре видно Донбасс який "8 лет бомбили"
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27.06.2022 10:53 Відповісти
Привіт, лоханці. Ми з України.
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27.06.2022 10:53 Відповісти
Луганск и Луганская область вообще-то это тоже УКРАИНА.
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27.06.2022 11:03 Відповісти
Но это никак не относится к лоханцам)
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27.06.2022 11:07 Відповісти
территория-да, но людей наших там не осталось.
Там есть носители украинских паспортов, но такие, о ком Шевченко писал:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі!
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27.06.2022 12:11 Відповісти
Судя по фаерболу там ГСМ забавовнилось....
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27.06.2022 10:53 Відповісти
Горить палає техніка ворожа - Рідна Україна переможе!
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27.06.2022 10:55 Відповісти
Вкусно и Точка
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27.06.2022 10:59 Відповісти
По скрепному - ВкусОчка.
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27.06.2022 11:05 Відповісти
Так детонувати повинно в Криму та в Росії, а не тільки на теріторії України. Але в Криму зась! Бо президент там має хатинку, а має хатинку бо він громадянин Росії.
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27.06.2022 11:00 Відповісти
потому что у нас нет ракет, чтобы действительно раздолбать полностью все военные объекты в Крыму и нет ПРО для противостояние ракетным обстрелам со стороны орков.
харохориться будешь когда у нас на каждого отдельно взятого орка будет по Точке-У.
или по пэтриоту.
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27.06.2022 11:04 Відповісти
Ракет нет,но диверсанты и агентура на п-острове от ГУР должны быть и наносить ощутимый вред рашистам..Если этого не имеется, то глава ГУР не на своем месте...
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27.06.2022 16:04 Відповісти
Ну что ощутимого они сделают? Самолет собьют, или мину под рельс подложат? Сильно вряд ли и ценой жизни агентов. Эффективность 0,01%
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27.06.2022 20:36 Відповісти
Какой же кацапы мусор. Как легко их уничтожать даже нашей армии, которая 31 год получала то что получала, а образование старых генералов было таким же кацапским, а молодые максимум на полкана тянут еще и нужно лет 10 учебы и практики.

Если бы хоть чуть-чуть, хоть где-то что-то сделали, даже плевать на Чонгар, хотя бы взорвали 2 дороги на севере и замедлили нападение кацапов, то они бы уже отступили целиком, не достигнув никаких успехов. А так почуяли жажду крови и только после того, как их под Киевом пробили и затем пошли возможности для окружения, то они и свалили от страха. Хоть одну бы из военных программ довели до ума. Любую. На выбор одно из следующих: 200т автоматов, 2000 гаубиц, 200 танков, 50 самолетов, 5000 птуров, еще многое из возможного. Хотя бы единственное воплотить в жизнь до войны и все было бы иначе. Ничего не было. А если бы нормально работали, то уже бы Москву осаждали и взяли Волгоград.
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27.06.2022 11:04 Відповісти
во всем согласен с вами кроме Волгоградов.
Мы - не орки. нам чужого не надо. Только СВОЕ.
Донбасс и Крым включительно с Тузлой.
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27.06.2022 11:05 Відповісти
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27.06.2022 11:04 Відповісти
Шаленно! Які приємні новини - СЛАВА ЗСУ! 💪🙏😻
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27.06.2022 11:05 Відповісти
Странно, что за 8 лет они не привыкли к взрывам.
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27.06.2022 11:06 Відповісти
к хорошему привьікаеш бьістро
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27.06.2022 11:14 Відповісти
https://t.me/informator_UKR/19905

там два ...!!!
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27.06.2022 11:11 Відповісти
Красивое и точка!
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27.06.2022 11:11 Відповісти
у и точка
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27.06.2022 13:04 Відповісти
Ще Мозирський НПЗ накрити щоб бацька обісрався вкінець..
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27.06.2022 11:14 Відповісти
HIMARS включились в работу?
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27.06.2022 11:16 Відповісти
HIMARS-У
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27.06.2022 13:39 Відповісти
HIMARS и точка.
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27.06.2022 20:06 Відповісти
Смотрю картинку. Целехонькие дома, и вот в кои веки что-то рвануло. А на подконтрольной территории - руины от массированных бомбежек... Ну да, нам туда в ответ гасить нельзя, "там же наши люди", а в Николаеве, например, чужие...
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27.06.2022 11:24 Відповісти
Я думаю, это только начало, достанется всем, кто заслужил.
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27.06.2022 12:40 Відповісти

Чего тут комментировать? -- СЛАВА ЗСУ!!!
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27.06.2022 11:27 Відповісти
Жодного креативу в москалів - вже 8 років всьо точка -у 82 року виробництва з рднаковими номерамт
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27.06.2022 11:27 Відповісти
Дякувати Богу в кацвпів пво гамно
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27.06.2022 11:29 Відповісти
Прілетело і точка!
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27.06.2022 11:31 Відповісти
Так на пачці з цигарками було ж написано-апасна...
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27.06.2022 11:40 Відповісти
Vidimo kakoj ta praznik u nix?
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27.06.2022 12:25 Відповісти
Вот теперь точно праздник .
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27.06.2022 12:42 Відповісти
очкуйте, гандони, очкуйте))
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27.06.2022 12:35 Відповісти
Мабуть картопляник щось не те в вагон запхнув! *** буду білоруси накосячили!!!
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27.06.2022 13:40 Відповісти
Какая Точка-У, дебилоиды? Курить на складе боеприпасов не надо, бухать на складе боеприпасов не надо. А надо быть бдительными чтобы наша ДРГ не зашла не взорвала все к чертям.
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27.06.2022 13:46 Відповісти
А еще в Алчевске кто-то сегодня покурил))
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27.06.2022 14:16 Відповісти
Приємно. Красиво.

Але мало, бо обстріли росіянами не зупиняються.

Дії недостатні.
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27.06.2022 14:23 Відповісти
горить палає у кацапів зади пригорають
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27.06.2022 17:09 Відповісти
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27.06.2022 19:41 Відповісти
Курение в пожилое® время особенно опасно.
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27.06.2022 21:30 Відповісти
 
 