Склад боєприпасів рашистів детонує в окупованому Зимогір'ї на Луганщині. ВIДЕО

В глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту, на Луганщині детонує склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зимогі́р'я - місто районного значення у Слов'яносербському районі.

Російські пропагандисти повідомляють, що прилетіла "Точка-У".

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