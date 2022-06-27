"Героям слава!" - Джонсон і Трюдо записали звернення до Зеленського. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем’єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон та Джастін Трюдо записали звернення до президента України Володимира Зеленського зі словами підтримки.
Відео звернення опублікувалина сторінці Верховної Ради України в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Джонсон сказав, що його "друг і колега" Зеленський веде свій народ у героїчній боротьбі проти неспровокованої агресії російського диктатора Володимира Путіна.
Трюдо зазначив, що українці б'ються як герої не лише за свою землю, а й за принципи, які "об'єднують усіх нас разом" – демократію, верховенство права, суверенітет і територіальну цілісність.
Джонсон заявив, що лідери G7 мають намір запевнити у більшій підтримці Україну, накладати санкції на пов'язаних із Путіним олігархів і посилювати тиск на РФ, зокрема обмеженнями на імпорт російського золота. Трюдо зазначив, що Велика сімка продовжить нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку.
"Наше послання тобі, Володимире, і народу України – ми віддаємо честь вашій боротьбі. Ми віримо, що вона цілком законна і важлива для світу. Ми підтримуємо вас і стоятимемо з вами. Слава Україні!" – сказав Джонсон.
"Героям слава!" – відповів українською Трюдо.
Будь ласка, зачекайте...
Але всеодно дякую лідерам Британії і Канади за підтримку
ми всі пам'ятаємо як Зеля ненавидів українські символи, як уникав національних привітань, як його корчило від українського Трезуба та прапора.
Парад із Сердючкою, і лише війна та переляк змусили його поставити український прапор та надіти герб на майку
Не наривайся від мене на похвалу в Halloween.
Довго вчився?
Підтримайте Україну ще в одному аспекті: визнайте на офіційному рівні нашого споконвічного ворога лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи расиської) країною і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
Проблема в тому, що десь з початку 18-сторіччя Україна де-факто перетворилася на колонію московитів. А куди і як вже інвестували місцеві манкурти - то вже похідна другого порядку.
Це Трюдченко і Джонсонюк!!
Одне лиш заставило мене скривитись-ім'я та прізвище непорозуміння, в чиїх руках опинилась президентська булава в цей важкий час.
Але до чого тут Зеленський, якому його підлабузники ставили в заслугу, що не втік (про нормального президента і думки неповинно було виникнути)?
То я вже не даремне жив, я вважаю.
P.S.: І ті пукани, які рвуться у 25-процентових, теж мене веселять. Їм значить Україна пох, Зеленського вони ревнують. Під час війни... Занотуємо собі це
По великому рахунку цим панам і Україна, і зеленські-єрмаки-буданови-шмигалі ... до ср.ки. Мета всієї цієї багаторічної баталії протягом останніх років - розвалити росію, обезпечити себе від дебільних численних московських ядерних авантюр, і отримати доступ до її невичерпних ресурсів, передусім - енергоносіїв. Україні тут відведена (печальна) роля "сиру і мишоловці". Але по закінченню баталії ми, можливо поверенмо собі і утрачені, і споконвічні етнічні території.
І навіть за це - дякуємо, панове, файно дякуємо.... і Геоям Слава!
Треба працювати в ту сторону.
ЗНАЮТЬ ПРО ВСІ ЗДАЧІ Зе АКТОРА, ПРО ЧОНГАРИ, ЄРМАКА, ВАНГНЕРГЕЙТ,
ДЕМЧЕНКО, СПІВПРАЦЮ З КРЕМЛЕМ, АЛЕ ЗАРАЗ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД КРЕМЛЕМ
І СЛОВА ПОПЕРЕК НЕ КАЖУТЬ, БО РОЗУМІЮТЬ ЩО ВОЮЮЄ НАРОД УКРАЇНИ І
ВОЮЮЄ ЗА СВОЄ ЖИТТЯ ЯК НАЦІЇ
ЦЕ ФАКТИЧНО ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ НЕГАЙНО ВСТУПИТИ В НАТО ! ! ! ! ! ! !
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