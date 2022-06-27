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Танк та САУ російських окупантів підбили українські захисники під Лисичанськом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна підбили танк та САУ російських окупантів під Лисичанськом.

Про це бригада повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш бойовий розрахунок "Валькірія" підбив черговий танк і САУ фашистів на сході України. Акт денацифікаціі стався під Лисичанськом, саме там, де путінські орди вже мали бути згідно з планом їхнього фюрера ще 1 червня. Але знову "что-то пошло не так", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: "За нашу і вашу свободу": Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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27.06.2022 11:48 Відповісти
СЛАВА ВОИНАМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.06.2022 11:52 Відповісти
Будні Валькірії, тримайтесь хлопці. Бережіть себе і Україну
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27.06.2022 11:53 Відповісти
Теги: "Стугна", арабська вязь, ДБР, допити.
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27.06.2022 11:53 Відповісти
Далеченько.
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27.06.2022 11:58 Відповісти
таке підбиття ворожої техніки поміж деревами дуже складне. Слава захисникам рідної землі!
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27.06.2022 12:01 Відповісти
це просто пощастило, оператор сам думав що схибив ))
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27.06.2022 13:17 Відповісти
дерева затулили на мить...
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27.06.2022 16:33 Відповісти
Не попали вообще-то
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27.06.2022 17:45 Відповісти
 
 