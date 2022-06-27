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Танк та САУ російських окупантів підбили українські захисники під Лисичанськом. ВIДЕО
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Воїни першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна підбили танк та САУ російських окупантів під Лисичанськом.
Про це бригада повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш бойовий розрахунок "Валькірія" підбив черговий танк і САУ фашистів на сході України. Акт денацифікаціі стався під Лисичанськом, саме там, де путінські орди вже мали бути згідно з планом їхнього фюрера ще 1 червня. Але знову "что-то пошло не так", - йдеться в повідомленні.
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