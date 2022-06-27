УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
21 696 31
армія РФ (13467) війна (56365) пропаганда (2565) СБУ (10025) фейк (649)

"Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.

Згідно російській пропаганді цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські вкиди про "знищення місця розміщення іноземних найманців" у Миколаєві не відповідають дійсності, - Центр протидії дезінформації

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Этот "груз200" даже свою дебильную родню не переубедит. Для них телевизор более правдив, чем его собственные слова. Кацапы детектед.
показати весь коментар
27.06.2022 11:57
+22
Глибинні росіяни дуже в це вірять. Логіка і розум давно лишили їхні голови.
показати весь коментар
27.06.2022 12:03
+20
Хочете прикол?) Зайшов на телегу мінвбивства рф, і там вони публікують щодня картинку з втратами техніки ЗСУ. І от 22 червня рашисти знищили приблизно 2000 нашої артзброї, а 23 червня уже 3000))) і далі додають щодня по 10-20)) І хто в цю хню віре?)
показати весь коментар
27.06.2022 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот "груз200" даже свою дебильную родню не переубедит. Для них телевизор более правдив, чем его собственные слова. Кацапы детектед.
показати весь коментар
27.06.2022 11:57 Відповісти
Хочете прикол?) Зайшов на телегу мінвбивства рф, і там вони публікують щодня картинку з втратами техніки ЗСУ. І от 22 червня рашисти знищили приблизно 2000 нашої артзброї, а 23 червня уже 3000))) і далі додають щодня по 10-20)) І хто в цю хню віре?)
показати весь коментар
27.06.2022 11:59 Відповісти
Глибинні росіяни дуже в це вірять. Логіка і розум давно лишили їхні голови.
показати весь коментар
27.06.2022 12:03 Відповісти
Кацапы. Там тот же Кококонашенков каждый день по 10 украинских армий уничтожает. И кацапов это не смущает.
показати весь коментар
27.06.2022 13:08 Відповісти
А у нас арестович батальні битви та здобутки кожного дня малює!!!!!! Я так розумію, що його просто тримають. як штатного дурника....
показати весь коментар
27.06.2022 15:02 Відповісти
Він не помятає просто, у вісні так часто буває.)
показати весь коментар
27.06.2022 12:01 Відповісти
Рашист... І не бреше

Чудо!
Чудо!
Брехня, алкоголізм, мат, бруд це скрєпи усього цього недолугого 100+ мільйонного стада (скільки його залишилось після ковіду і спутніка)
показати весь коментар
27.06.2022 12:03 Відповісти
тільки самка його приписало ще трохи
показати весь коментар
27.06.2022 12:27 Відповісти
Ну 100 лет же все верили что 28 панхвиловцев только одной бутылкой паленой водки остановили всю немецкую армию под мацквой. Рашисты в такие сказочные фейки верят скорее чем в то что ихние трупы валяются везде по наших полях.
показати весь коментар
27.06.2022 12:05 Відповісти
Рашисты уже пошли лепить фейки как на северной корее. Вспомнился фильм пр-ва Сев-Кор, где корейский танк храбро сбивал вражеские самолеты дулом танка подпрыгивая и быстро вращая башней как пропеллером
показати весь коментар
27.06.2022 12:11 Відповісти
это южнокорейский фильм, причем очень даже не плохая комедия, как можно было подумать что северные корейцы могут снимать фильмы подобного уровня я даже не знаю.
показати весь коментар
27.06.2022 12:50 Відповісти
Шановні! Ми теж *Привидом Київа* грішили. Я у свойому авіаційному оточенні демонстрував дописи українців щодо цієї казки. І навіть там знайшлися віруючи. Але коли Привід *отримав* F-16 )))))))))))))
показати весь коментар
27.06.2022 12:12 Відповісти
ну це зовсім не те, те що Привид Києва це кожен пілот навіть краще, героїв мало не буває
показати весь коментар
27.06.2022 12:54 Відповісти
.... Привід ..це банальна пропаганда... І коли несенитниця цієї пропаганди виплила... придумали версію про всіх пілотів.... Але 99.9 відсотків вірили в таку можливість. Я про втручання пропаганди у мозок пересічного громадянина. Пересічний громадянин від неї незахищений від слова ..зовсім... бо більшість людей не мислить логічно і навіть не задумується над новиною... яку подають як пропаганду.
показати весь коментар
27.06.2022 13:08 Відповісти
"Призрак Киева" - это группа летчиков, которые реально очень круто навешивали кацапам. И каждый вменяемый человек понимал, что это - красивый миф для поддержания духа гражданских.

Называть это "пропагандой" - это оскорблять и обесценивать их настоящий героизм.
"Пропаганда" - это сраный телемарахвон с восхвалением Зели.
показати весь коментар
27.06.2022 13:13 Відповісти
Привид Київа це ескадра з міста в Київській області, я їхнє інтервью читав на УП.
показати весь коментар
27.06.2022 14:07 Відповісти
а потом он проснулся
показати весь коментар
27.06.2022 12:12 Відповісти
Пабідун. Його патрет носитимуть на палках.
показати весь коментар
27.06.2022 12:14 Відповісти
радикалов 🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.06.2022 12:23 Відповісти
Раді чєґо?
показати весь коментар
27.06.2022 14:07 Відповісти
кацап героически складывал куски солдат в черный пакет,после этого под обстрелами он оказал первую помощь себе,выжрав литр водки!
показати весь коментар
27.06.2022 12:24 Відповісти
Черговий двадцятий панфіловець 😆
показати весь коментар
27.06.2022 12:31 Відповісти
Ага, а ми потім дивуємося, що росіяни плюють на історичні факти і волають - 28 панфіловців існували!!!
І їм хоч кілок на голові теши. Ніхто не хоче ні перевірити ні почитати історію.
І ось 29-й. панфіловець. І мабуть пропагандони думають "...ну чого ти ще не здох? Картинку псуєш".
Недаремно кажуть, що церква, пророкуючи друге пришестя Христа, буде першою, хто його знову вб'є, бо герої легенд "заходять" у свідомість виключно мертвими.
показати весь коментар
27.06.2022 12:42 Відповісти
Для КОЗЛОРОГОГО уже "подвиг", что трупы вытаскивал. Вопрос куда он их потом дел - в канаву выкинул или как-то по другому???
показати весь коментар
27.06.2022 13:02 Відповісти
Окупанти не добилися успіхів? 😤 А 20% окупованих територій, а зруйновані вщент міста, а тисячі загиблих. В СБУ вважають це нашим успіхом?
показати весь коментар
27.06.2022 13:02 Відповісти
Когда героического русского солдата Васю Лаптева окружили биндеравцы, он проявил солдатскую смекалку.
Он смекнул:
"Тут-то мне и ******!"
показати весь коментар
27.06.2022 13:05 Відповісти
https://aif-s3.aif.ru/images/015/198/05f966f6df538d302753c4a5ac9c84be.jpg
показати весь коментар
27.06.2022 13:16 Відповісти
один этот перл чего стоит "вел бои с националистами" ужос-ужос, как они хоть выглядят эти националисты - неужели это те, кто живет в Украине и разговаривает на украинском, а если например жить на россии и разговаривать на русском..., или, например, жить в Испании и разговаривать, вы не поверите, на испанском..., кошмар, короче, одни националисты кругом...
показати весь коментар
27.06.2022 13:17 Відповісти
20радикалов))такие насильно салом пытали радикально и заставляли борщи хлебать ахаххахх
показати весь коментар
27.06.2022 16:31 Відповісти
 
 