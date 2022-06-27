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"Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО
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СБУ розвінчала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ стало відомо із перехопленої розмови сержанта з його рідними.
Згідно російській пропаганді цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ на відміну від решти членів екіпажу.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и всё", – зізнається дружині окупант.
Топ коментарі
+39 Garry Grant
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+20 Андрей Андрей 5a1739d2
показати весь коментар27.06.2022 11:59
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Чудо!
Чудо!
Брехня, алкоголізм, мат, бруд це скрєпи усього цього недолугого 100+ мільйонного стада (скільки його залишилось після ковіду і спутніка)
Называть это "пропагандой" - это оскорблять и обесценивать их настоящий героизм.
"Пропаганда" - это сраный телемарахвон с восхвалением Зели.
І їм хоч кілок на голові теши. Ніхто не хоче ні перевірити ні почитати історію.
І ось 29-й. панфіловець. І мабуть пропагандони думають "...ну чого ти ще не здох? Картинку псуєш".
Недаремно кажуть, що церква, пророкуючи друге пришестя Христа, буде першою, хто його знову вб'є, бо герої легенд "заходять" у свідомість виключно мертвими.
Он смекнул:
"Тут-то мне и ******!"