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Київська область (3131) підтоплення (186) протест (2249) траса (65)

Мешканці підтопленого Демидова на Київщині перекривали трасу (доповнено). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Демидів частково підтоплений після підриву дамби Київського водосховища, що зупинило просування ворога на столицю. Вони побоюються, що стара дамба, яка захищає їх від великої води, не витримає, та намагаються отримати допомогу від влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

Близько 60 людей вранці не пропускали громадський та цивільний транспорт у бік Києва та Димера. Порядок охороняли декілька екіпажів поліції, які не допускали бійок між мітингувальниками та водіями.

Перекривання тривало приблизно годину, після чого представники ЗСУ розблокували трасу. Пікетувальників попросили видалити фото з телефонів.

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Як розповіла місцева мешканка Наталя Биховченко, жителі Демидова вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища. Його частина постраждала наприкінці лютого під час підриву дамби Київського водосховища між Козаровичами та Лютежем, що зупинило просування росіян на столицю.

"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. До нас приїжджав ще Кулеба, голова Київської облдержадміністрації. Всі багато обіцяють, але на цьому все закінчується. Можливо, вони і не можуть вирішити проблему своїми силами, тому ми вирішили звернути на себе увагу", - каже вона.

За словами мешканців Демидова, зараз селище від великої води відділяє стара дамба, яку зроблено з торфу та піску.

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"Вона (дамба. - Ред.) не витримує довго той об’єм води, який пішов з Київського водосховища. Вже є місця, які дуже розмило. Є вірогідність, що буде затоплений весь Демидів, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамбі та хоча б частину води, яка дійшла до нас, не відкачають. Йде зима, у людей хати досі мокрі", - додала жінка.

ДОПОВНЕНО

Мешканці Демидова колективно звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Вони попереджають про можливу екологічну катастрофу та просять відкачати воду з пойми річки Ірпінь, що підтоплює їхні домівки.

Під зверненням підписалися 136 людей.

Мешканці підтопленого Демидова на Київщині перекривали трасу (доповнено) 01
Мешканці підтопленого Демидова на Київщині перекривали трасу (доповнено) 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Це ж не з листка прочитати пафосну промову. Це треба гроші виділять які всякі гетьманохімії уже собі по кишеням розподілили. Зараз з'являться виродки падалЬяковські п'ятирубльовки ,які почнуть писати що це жителі повинні скинутись на ремонт бо вони отримують пенсії, як вони вчора писали що військові отримують зарплати і тому повинні самі купляти собі техніку.
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27.06.2022 12:54
+17
Так,і не лише на Донбасі.Але це не значить,що треба кинути людей в Демидові на призволяще.Краще надати допомогу зараз,ніж чекати,поки і в тих людей хат не стане.Що легше-відремонтувати дамбу,чи потім шукати,де діти цілий Демидов
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27.06.2022 13:04
+14
Ти один з тих виродків зеленожопих, які пишуть що військові повинні самі собі техніку купувати?
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27.06.2022 12:56
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К людям как свиньям❗👎
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27.06.2022 12:49 Відповісти
"....у людей хати досі мокрі"

а на Донбасі у багатьох тих хат вже й немає.....
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27.06.2022 12:59 Відповісти
Так,і не лише на Донбасі.Але це не значить,що треба кинути людей в Демидові на призволяще.Краще надати допомогу зараз,ніж чекати,поки і в тих людей хат не стане.Що легше-відремонтувати дамбу,чи потім шукати,де діти цілий Демидов
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27.06.2022 13:04 Відповісти
не понятно що робити ? положили асвальт -- виноваті -- построіли мости - виноваті - знову гречки хотят от депутатів
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27.06.2022 12:53 Відповісти
Ти один з тих виродків зеленожопих, які пишуть що військові повинні самі собі техніку купувати?
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27.06.2022 12:56 Відповісти
свежезареганый. Явно из подоляковской ботопомойки.
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27.06.2022 13:25 Відповісти
Це ж не з листка прочитати пафосну промову. Це треба гроші виділять які всякі гетьманохімії уже собі по кишеням розподілили. Зараз з'являться виродки падалЬяковські п'ятирубльовки ,які почнуть писати що це жителі повинні скинутись на ремонт бо вони отримують пенсії, як вони вчора писали що військові отримують зарплати і тому повинні самі купляти собі техніку.
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27.06.2022 12:54 Відповісти
.
Вот не отвлекайте Мин инфраструктуры от важных дел - там заМ министра ( без профильного образования) Мустафа Найем БОРЕТСЯ С дешевыми европейскими авто на границах .
ОНИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ ВОПРОСОМ НАШКОДИТЬ ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ
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27.06.2022 12:55 Відповісти
Під час війни, перекриття доріг недоречне, під будь-яким приводом.
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27.06.2022 12:57 Відповісти
А керівник укрпошти який мільйони зарплати отримує під час війни - доречно? І це тільки один приклад із сотень. Це також не на часі бл?
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27.06.2022 13:01 Відповісти
під час війни владу, яка злочинно ставиться до своїх обов'язків, знімають з посади і судять.👇

"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. Джерело: https://censor.net/ua/v3350455
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27.06.2022 13:07 Відповісти
"попросили видалити фото з телефонів"
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27.06.2022 13:11 Відповісти
Зате на різні безтолкові програми типу ''зробимо з прибиральниці ITшницю за три місяці'', бо вона роботу втратила, виділяють шалені гроші. Нічого не маю проти прибиральниць, просто для прикладу наведено.
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27.06.2022 13:12 Відповісти
Без шансів-влада буде задоволена якщо води стане більше і столиця буде краще прикрита.
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27.06.2022 13:15 Відповісти
орки будуть знову перти через кордон(... ремонтувати недоцільно, а от якусь допомогу виплатити
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27.06.2022 13:33 Відповісти
а хто дамбу підірвав? орки?
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27.06.2022 13:35 Відповісти
Не важливо.

Людей треба або відселити, або ремонтувати інфраструктуру.
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27.06.2022 13:58 Відповісти
А в Днепре, тем временем, полным ходом строятся элитки и торговые центры. Так и должно быть во время войны?
А восстановление разрушенной дамбы - это не интересно? Это потом не продашь?
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27.06.2022 13:37 Відповісти
Приватний бізнес.
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27.06.2022 14:07 Відповісти
Я знаю, шо им влада ответит: ,,Нэ на часи!"
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27.06.2022 13:39 Відповісти
Евакуюйтеся
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27.06.2022 14:03 Відповісти
Треба підіймати шум.

Може знайдеться хто допоможе.

Ті ж партнери можуть мати ресурс чи час вирішити проблему поки не пізно.
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27.06.2022 14:08 Відповісти
Коли Кулебі займатись Демидовом, як він майже кожен день водить високих гостей по Ірпеню і Бучі?
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27.06.2022 14:32 Відповісти
Тероризм.
Під час воєнного стану.
І ніхто не покараний.
Ще мріємо про Європу.
А насправді така дупа.
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27.06.2022 14:42 Відповісти
Дамбу чинити ніхто не буде - тікайте звідтіля, спасайте своє життя і життя своїх дітей, все що можна сказати в такій ситуації
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27.06.2022 17:56 Відповісти
В теперішніх умовах мешканців треба відселити. Я проти ремонту дамби, є загроза з білораши.
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27.06.2022 18:17 Відповісти
Чиста Пречиста

"Я проти ремонту дамби, є загроза з білораши."

Треба або вивчити тему перед тим, як писати, м'яко кажучи - дурню, або мовчки проходити далі.
Підтоплення Демидова відбулось в наслідок підриву іншої дамби в районі Демидова, її підірвали в перші дні після 24, коли був весняний паводок, тоді це призупинило (але не зупинило) наступ парашистів.
Зараз і до наступної весни руйнація ще однієї дамби нічього не дасть, крім підтоплення ще якоїсь кількості подвалів та перших поверхів будинків.
А пара-трійка десятків см води навіть для легковика не перешкода.

"мешканців треба відселити"
Куди і за які гроші?
Не зрозуміло куди мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших населених пунктів області,
навіть розторшенних будинків в Києві розсіляти, поки що особливих досягнень в цьому питанні не спорстерігається.
А у Вас нестерпна хотєлка додати до них ще декілька сот-тисяч людей.
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27.06.2022 20:13 Відповісти
От хай влада київщини цим і займається і не хер, водити хороводи по вулицях. В країні війна, солдати гинуть щодня, а пиз...а дороги перекриває.
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27.06.2022 19:11 Відповісти
ТАК РАНЬШЕ НАДО БЫЛО !!!
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27.06.2022 20:49 Відповісти
ИЛИ НЕ ВСЕХ СЕПАРОВ ИЗ ДЫМЕРА И ДЕМИДОВА ВЫГНАЛИ !?)
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27.06.2022 21:03 Відповісти
 
 