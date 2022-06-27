Мешканці підтопленого Демидова на Київщині перекривали трасу (доповнено). ВIДЕО
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Демидів частково підтоплений після підриву дамби Київського водосховища, що зупинило просування ворога на столицю. Вони побоюються, що стара дамба, яка захищає їх від великої води, не витримає, та намагаються отримати допомогу від влади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.
Близько 60 людей вранці не пропускали громадський та цивільний транспорт у бік Києва та Димера. Порядок охороняли декілька екіпажів поліції, які не допускали бійок між мітингувальниками та водіями.
Перекривання тривало приблизно годину, після чого представники ЗСУ розблокували трасу. Пікетувальників попросили видалити фото з телефонів.
Як розповіла місцева мешканка Наталя Биховченко, жителі Демидова вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища. Його частина постраждала наприкінці лютого під час підриву дамби Київського водосховища між Козаровичами та Лютежем, що зупинило просування росіян на столицю.
"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. До нас приїжджав ще Кулеба, голова Київської облдержадміністрації. Всі багато обіцяють, але на цьому все закінчується. Можливо, вони і не можуть вирішити проблему своїми силами, тому ми вирішили звернути на себе увагу", - каже вона.
За словами мешканців Демидова, зараз селище від великої води відділяє стара дамба, яку зроблено з торфу та піску.
"Вона (дамба. - Ред.) не витримує довго той об’єм води, який пішов з Київського водосховища. Вже є місця, які дуже розмило. Є вірогідність, що буде затоплений весь Демидів, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамбі та хоча б частину води, яка дійшла до нас, не відкачають. Йде зима, у людей хати досі мокрі", - додала жінка.
ДОПОВНЕНО
Мешканці Демидова колективно звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Вони попереджають про можливу екологічну катастрофу та просять відкачати воду з пойми річки Ірпінь, що підтоплює їхні домівки.
Під зверненням підписалися 136 людей.
Будь ласка, зачекайте...
а на Донбасі у багатьох тих хат вже й немає.....
Вот не отвлекайте Мин инфраструктуры от важных дел - там заМ министра ( без профильного образования) Мустафа Найем БОРЕТСЯ С дешевыми европейскими авто на границах .
ОНИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ ВОПРОСОМ НАШКОДИТЬ ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ
"Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. Джерело: https://censor.net/ua/v3350455
Людей треба або відселити, або ремонтувати інфраструктуру.
А восстановление разрушенной дамбы - это не интересно? Это потом не продашь?
Може знайдеться хто допоможе.
Ті ж партнери можуть мати ресурс чи час вирішити проблему поки не пізно.
Під час воєнного стану.
І ніхто не покараний.
Ще мріємо про Європу.
А насправді така дупа.
"Я проти ремонту дамби, є загроза з білораши."
Треба або вивчити тему перед тим, як писати, м'яко кажучи - дурню, або мовчки проходити далі.
Підтоплення Демидова відбулось в наслідок підриву іншої дамби в районі Демидова, її підірвали в перші дні після 24, коли був весняний паводок, тоді це призупинило (але не зупинило) наступ парашистів.
Зараз і до наступної весни руйнація ще однієї дамби нічього не дасть, крім підтоплення ще якоїсь кількості подвалів та перших поверхів будинків.
А пара-трійка десятків см води навіть для легковика не перешкода.
"мешканців треба відселити"
Куди і за які гроші?
Не зрозуміло куди мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших населених пунктів області,
навіть розторшенних будинків в Києві розсіляти, поки що особливих досягнень в цьому питанні не спорстерігається.
А у Вас нестерпна хотєлка додати до них ще декілька сот-тисяч людей.