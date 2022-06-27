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Колони російської техніки рухаються через Маріупольський район у напрямку Запоріжжя, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уже п’ятий день поспіль колони важкої техніки, бензовози, та вантажівки з російськими військовими рухаються через Маріупольський район у західному напрямку.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо подальший рух техніки по Маріупольському району та вчора ввечері по Волноваському району в бік Запорізької області. Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою (потенційним добривом). Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять усе для наближення нашої перемоги", - написав Андрющенко.

Читайте: Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
дякуємо за статистику
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27.06.2022 13:04
+13
Байрактари, ваш вихід....
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27.06.2022 13:04
+7
Пусть едут. Чем больше убьём, тем быстрее они закончатся.
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27.06.2022 13:07
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дякуємо за статистику
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27.06.2022 13:04 Відповісти
І уже 5 день,а партизани ждуть наказу
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27.06.2022 13:12 Відповісти
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27.06.2022 13:35 Відповісти
Байрактари, ваш вихід....
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27.06.2022 13:04 Відповісти
А що з Байрактарами, щось довно їх не чутно й відео від їх немає?
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27.06.2022 13:06 Відповісти
Як вони туди дістануться? Це ж в глибині.
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27.06.2022 13:56 Відповісти
ВСУ не эффективно использует байрактары, заявил Агіль Рустамзаде (17 минута).
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27.06.2022 14:54 Відповісти
то по ним жахнуть ніяк?
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27.06.2022 13:06 Відповісти
Пусть едут. Чем больше убьём, тем быстрее они закончатся.
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27.06.2022 13:07 Відповісти
Если до Львова пропустить-еще больше убьем.Мобильная оборона.Бред.
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27.06.2022 13:34 Відповісти
Где байрактары, химарсы, САУ новые? Синдром прапорщика что-ли?
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27.06.2022 13:11 Відповісти
Думаю, наші битимуть по місцях скупчення техніки та живої сили, а колонна на ворожій території це не місце скупчення.
Якось так...
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27.06.2022 13:43 Відповісти
А для панків з ОП ця вся інфа аж до ... Їдуть то нехай собі так і буде.
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27.06.2022 13:14 Відповісти
М'ясо путлєра приполЗЛО...с металлоллмом для Джавелинов... боевые буряты заканчиваются...черед Дагестанов и прочих якуто-монголов...
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27.06.2022 13:16 Відповісти
Уже нет ни танков ни БТРов. Одни заправщики и скотовозы
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27.06.2022 13:31 Відповісти
мимо разрушенного города нести дальше рюзгэ мир нищеты и безысходности
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27.06.2022 13:38 Відповісти
Не должны дойти
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27.06.2022 13:43 Відповісти
Їдуть помирати
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27.06.2022 13:48 Відповісти
А у Будкевича на каналі тіки й чуть, "у Рашки закінчуєть м'яско", це схоже як "собака гавкає, а каравани йдуть" так бородате чмо?
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27.06.2022 13:50 Відповісти
Дев'ять століть війни з росією.
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27.06.2022 13:55 Відповісти
ну всё, гусеничные диваны заведены, в комментах газуют, аж глаза ест...
Подобных нетерпеливых "ускорителей" для отрезвления и просветления не мешало бы на неделю свозить на линию соприкосновения, облачив в стандартный броник, берцы и каску вместо тенниски, кроксов и бейсболки. Это быстро излечило от желания ********* в комментах, что они со своей кухни не видят байрактаров, хаймарсов, и Шаптала не доложил прямо в ихний фейсбучик, где сейчас новые САУ, и вообще, так колонны уже скоро до Львова дойдут, где они греют свои драгоценные жопы.
Наверное, если бы объявили свободный набор стратегов в ГШ, то на Воздухофлотском 6 толпа перекрыла бы весь проспект.
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27.06.2022 14:59 Відповісти
краз 60 годов как с постаментов сняли)
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27.06.2022 16:24 Відповісти
і шо з того? свою роботу виконує не гірше нового кмаза
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27.06.2022 20:50 Відповісти
ну це умовно -- в "мирних" цілях -- ліс кругляк з гір вивозити -- то так.. а в військових: повільний, неманеврений, коптить так що за кілька км видно...
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27.06.2022 21:37 Відповісти
Техника колесная, почему партизаньІ не усьІпают дороги металлическими жучками????????????
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27.06.2022 19:12 Відповісти
ждут поставок тактических металлических жучков, потому что паучки уже закончились.
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27.06.2022 23:21 Відповісти
сам давно партизанив востаннє?...
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28.06.2022 19:35 Відповісти
 
 