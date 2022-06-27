Колони російської техніки рухаються через Маріупольський район у напрямку Запоріжжя, - Андрющенко. ВIДЕО
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Уже п’ятий день поспіль колони важкої техніки, бензовози, та вантажівки з російськими військовими рухаються через Маріупольський район у західному напрямку.
Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо подальший рух техніки по Маріупольському району та вчора ввечері по Волноваському району в бік Запорізької області. Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою (потенційним добривом). Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять усе для наближення нашої перемоги", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+18 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар27.06.2022 13:04
+13 Харьков Сумской
показати весь коментар27.06.2022 13:04
+7 Вячеслав Галушка
показати весь коментар27.06.2022 13:07
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Якось так...
Подобных нетерпеливых "ускорителей" для отрезвления и просветления не мешало бы на неделю свозить на линию соприкосновения, облачив в стандартный броник, берцы и каску вместо тенниски, кроксов и бейсболки. Это быстро излечило от желания ********* в комментах, что они со своей кухни не видят байрактаров, хаймарсов, и Шаптала не доложил прямо в ихний фейсбучик, где сейчас новые САУ, и вообще, так колонны уже скоро до Львова дойдут, где они греют свои драгоценные жопы.
Наверное, если бы объявили свободный набор стратегов в ГШ, то на Воздухофлотском 6 толпа перекрыла бы весь проспект.