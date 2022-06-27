Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають нищити окупантів. ВIДЕО

Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають українським воїнам нищити російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована німецька самохідна гаубиця, опублікований у соцмережі. На короткому відео САУ замаскована у "зеленці".

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