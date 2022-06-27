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Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають нищити окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають українським воїнам нищити російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована німецька самохідна гаубиця, опублікований у соцмережі. На короткому відео САУ замаскована у "зеленці".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+27
Оказывается не дебилы и не зря поливали вот они наконец на позициях.
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27.06.2022 14:24
+16
І шо на це скажуть всі ті дебіли, які з радістю поливали Шольца і Німеччину гімном?
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27.06.2022 14:18
+11
Шольца полить не грех, чище будет...
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27.06.2022 14:31
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І шо на це скажуть всі ті дебіли, які з радістю поливали Шольца і Німеччину гімном?
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27.06.2022 14:18 Відповісти
Буде як в тому мультфільмі: «маловато будет».
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27.06.2022 14:21 Відповісти
"Буде як в тому мультфільмі"
розмовляти цитатами з російських фільмів у 2022 році є геть дурною ознакою.
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27.06.2022 17:37 Відповісти
Оказывается не дебилы и не зря поливали вот они наконец на позициях.
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27.06.2022 14:24 Відповісти
Результат такой, что гаубицы есть, а леопардов и гепардов нет. Леопарды были обещаны еще к середине мая....
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27.06.2022 14:42 Відповісти
А, ну так. Шольц подивився каменти на Цензорі і направив техніку. Молодці, дебіли! Як жеж ЗСУ без них?
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27.06.2022 14:43 Відповісти
Радует ваша самокритичность.
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27.06.2022 16:21 Відповісти
ні не дебіли а долбойоби,хай ще ********* машуть,щоб німці ще щось стопорнули
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27.06.2022 15:04 Відповісти
Таки стопорнули. Немецкий HIMARS до зимы.
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27.06.2022 15:45 Відповісти
Шольца полить не грех, чище будет...
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27.06.2022 14:31 Відповісти
Ви завжди, поливаєте гімном тих, у кого просите допомогу? Не відповідайте. "Не розбивайте к хєрам моє ******* серце" (С)
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27.06.2022 14:45 Відповісти
Що таке хуцпа, знаєш? Відносно німців та французів вона виявилася дієвою. А от, відносно Ізраїлю й *****, зовсім ні - вони й самі хуцпісти, хоча ***** й нітрохи не єврей, але біля них потерся (Ротенберги та один й його тренерів) і, можливо, в Інституті КДБ чомусь навчили.
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27.06.2022 16:19 Відповісти
Що ви плутаєте причину та наслідок.

Спочатку Метрополія почала блокувати поставки зброї щоб спасти свою колонію росію.

А вже потім українці почали злитись за порушення гарантій та імітацію.
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27.06.2022 16:18 Відповісти
Відповімо що пройшло ТРИ місяці війни!!! Не три дні, а три місяці. І для довідки нехай подивиться на знищені міста та втрати. Поки вся відповідь п. Шольцу
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27.06.2022 19:08 Відповісти
Будуть поливати далі. Бо що з них ще взяти?
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27.06.2022 14:25 Відповісти
Дойчлянд, Дойчлянд - убер алєс..... 🤣🤣
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27.06.2022 14:25 Відповісти
Хрести де, навіщо замалювали
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27.06.2022 14:31 Відповісти
Для параду на "красній площі в москві" в честь перемоги над нацистськими російськими загарбниками домалюють.
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27.06.2022 14:37 Відповісти
30км - це вже відстань.
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27.06.2022 14:35 Відповісти
67 якщо спец снарядом)
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27.06.2022 15:05 Відповісти
НО НЕОБХОДИМО ИХ ШТУК 100 !!!
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27.06.2022 14:44 Відповісти
А ЛУЧШЕ 2000 !)
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27.06.2022 14:45 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/PzH_2000 читаєм пункт "оператори" і більше маячню про "тищі і тищі сау" не постим)))
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27.06.2022 15:06 Відповісти
У немцев лучшее оружие в мире. Вот бы еще леопардов 2а5 для ВСУ на перевооружение...Мечты, мечты...
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27.06.2022 14:45 Відповісти
а може просто почати свої Ятагани робити,що за долбойобська манька пішла,зробити з ЗСУ звалище західної зброї?
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27.06.2022 15:08 Відповісти
Я не проти. Починайте.
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27.06.2022 16:13 Відповісти
Угу ... Якщо поставлять, то Леопарди-1 модернізовані (пишуть непогані машини, насправді)
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27.06.2022 16:42 Відповісти
а це точно треба озвучувати..?
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27.06.2022 15:01 Відповісти
Какие-то ассоциации с хроникой WW2, тигр в засаде....
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27.06.2022 15:08 Відповісти
Сеток маскировочных не хватает. Надо Повернись живим или Притуле идею подкинуть.
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27.06.2022 15:12 Відповісти
нарешті допросились,
просто так сиділи б то не дочекались,

головне берегти цінні апарати і маскувати добре
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27.06.2022 15:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AMSFxjE2XBY&t=12s
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27.06.2022 15:46 Відповісти
У меня только один вопрос: где она так стоит молчаливо?
Им всем место в Краматорске!
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27.06.2022 16:19 Відповісти
Космос !

Один постріл і десь за 30 км мінус позиція фашистів 👍🏼
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27.06.2022 16:19 Відповісти
Угу ... Дива не буде, усе залежить від майстерності і нявності БК.
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27.06.2022 16:43 Відповісти
 
 