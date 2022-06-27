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Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають нищити окупантів. ВIДЕО
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Німецькі САУ Panzerhaubitze 2000 вже на позиціях та допомагають українським воїнам нищити російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована німецька самохідна гаубиця, опублікований у соцмережі. На короткому відео САУ замаскована у "зеленці".
Топ коментарі
+27 ан пав
показати весь коментар27.06.2022 14:24
+16 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.06.2022 14:18
+11 ПП Уксусов
показати весь коментар27.06.2022 14:31
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Будь ласка, зачекайте...
розмовляти цитатами з російських фільмів у 2022 році є геть дурною ознакою.
Спочатку Метрополія почала блокувати поставки зброї щоб спасти свою колонію росію.
А вже потім українці почали злитись за порушення гарантій та імітацію.
просто так сиділи б то не дочекались,
головне берегти цінні апарати і маскувати добре
Им всем место в Краматорске!
Один постріл і десь за 30 км мінус позиція фашистів 👍🏼