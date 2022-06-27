"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - окупант про влучну артатаку українських воїнів. ВIДЕО

Українські воїни провели влучну артатаку в місце дислокації російських окупантів та завдали їм значної шкоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця влучання опублікував один із уцілілих загарбників. На записі видно кілька автомобілів, будинок та величезний стовп густого чорного диму.

"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - коментує ситуацію окупант.

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