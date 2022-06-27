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"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - окупант про влучну артатаку українських воїнів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни провели влучну артатаку в місце дислокації російських окупантів та завдали їм значної шкоди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця влучання опублікував один із уцілілих загарбників. На записі видно кілька автомобілів, будинок та величезний стовп густого чорного диму.
"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - коментує ситуацію окупант.
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Топ коментарі
+31 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар27.06.2022 14:39
+24 Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар27.06.2022 14:45
+20 Злий Грицько
показати весь коментар27.06.2022 14:30
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черномкрасном ящике?
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