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"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - окупант про влучну артатаку українських воїнів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни провели влучну артатаку в місце дислокації російських окупантів та завдали їм значної шкоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця влучання опублікував один із уцілілих загарбників. На записі видно кілька автомобілів, будинок та величезний стовп густого чорного диму.

"Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - коментує ситуацію окупант.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+31
Дурачок незабаром же почесті будуть.
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27.06.2022 14:39
+24
Внимание вапрос: Что в черном красном ящике?
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27.06.2022 14:45
+20
Так якщо в#балі то розслабся та пАлучай удовольствіє...
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27.06.2022 14:30
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Так якщо в#балі то розслабся та пАлучай удовольствіє...
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27.06.2022 14:30 Відповісти
Дурачок незабаром же почесті будуть.
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27.06.2022 14:39 Відповісти
Внимание вапрос: Что в черном красном ящике?
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27.06.2022 14:45 Відповісти
3 бурята? Не?
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27.06.2022 14:50 Відповісти
...три танкиста, три веселых друга - экипаж машины боевой.
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27.06.2022 15:12 Відповісти
Гуляло здесь фото с оторванным буем орка. Угадал?
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27.06.2022 15:14 Відповісти
дерьмо, ну дуже смердюче.
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27.06.2022 16:16 Відповісти
Схоронили москаля край дороги
Непонятно де ж там руки де там ноги...
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27.06.2022 15:42 Відповісти
"Берете деньги или открываем ящик?" (с)
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27.06.2022 17:14 Відповісти
Ордынцы....
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27.06.2022 17:33 Відповісти
To be continued.
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27.06.2022 14:30 Відповісти
біс!
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27.06.2022 14:31 Відповісти


В ночь на понедельник, 27 июня, украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1»,............
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27.06.2022 14:32 Відповісти
Це тільки початок.Далі буде!!!!Втікайте нахер з нашої ЗЕМЛІ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!!
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27.06.2022 14:37 Відповісти
Не подобаєтьс? Валіть. Подобається? Розслабтесь і млійте, тільки не забудьте кісточки плодових дерев в кишені накидати, бо соняшників досить.
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27.06.2022 14:40 Відповісти
Нравіца нє нравіца, тєрпі моя красавіца 👍😁🤜
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27.06.2022 14:43 Відповісти
 
 