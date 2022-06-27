Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять конкретних кроків для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час звернення до учасників саміту держав "Великої сімки" запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, для всієї Європи і, що важливо, для зменшення колосальних витрат усіх країн через цю російську війну.
Перше - дієві гарантії безпеки для нашої держави. Друге - сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї.
Третє - відновлення аграрного експорту з нашої країни. Четверте - визнання Росії державою - спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів. Пʼяте - післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів - це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Крок 2. Принизити власті армії
Крок 3. Заборонити розвідку, а розвідників звільнити зі слуюби
Крок 4. Згорнути програми переозброєння.
Ну і нарешті Крок 5. Розпочати "велике будівництво".
Кажете мяня. Але саме так було з 2019 р.
"Перше - дієві гарантії безпеки для нашої держави" Які нах гарантії? Шо воно меле? Гарантії в більшості потрібні для ЗАПОБІГАННЯ війни. А війна вже йде. При тому, що очевидно, що жодна з країн заходу (включаючи США) не має будь якого бажання вступати в війну з рашкою своїми військами. От які він очікує гарантії? Які взагалі в такій ситуації можуть бути гарантії? Кожен, хто дасть такі гарантії Україні, або збреше, або буде змушений одразу вступити у війну, тому що "гарантійний випадок" вже настав.
І блін це ж просто очевидно.
Нахіба виставляти себе дебілом і висувати такі "пропозиції"?
2. Яким чином повинні закрити небо? ППО у України є своє (дякувати Пороху). Літаки не літають. Збивати крилаті ракети американські "Пєтріоти" не вміють так само як і радянські. Відправити свою авіацію з пілотами? Це вступ у війну. Відправити авіацію без пілотів? А літати на ній хто буде?
3. Генерал Міллі сказав, що озброєння передається у відповідності до запитів ЗСУ. З деяким перевищенням. Кому ви більше вірите, якомусь кіздаболу з телеграм каналу чи голові Об'єднаного комітету начальників штабів НАТО?
2. Щодо ППО, яке є у України та подяки за це Пороху-не перебільшуйте. Його ППО тільки навколо Києва, а не по всій Україні. А дехто (наприклад екскерівник держкомпанії «Укрспецекспорт», кадровий офіцер СБУ Сергій Бондарчук) взагалі звинувачує Порошенка у піарі стосовно ППО.
"Літаки не літають." Ще й як літають. Ворожі.
3. Я вірю своїм очам та тому, що я чую від тих, хто на передовій на різних ділянках фронту. Потужної зброї у достатніх кількостях не вистачає. Було б протилежне-орки не тільки не просувалися би вглиб України, а й відступали би.
ну наприклад п'ята стаття статуту НАТО. Але за цією статтєю інші країни повинні вступати у війну. А вступати у війну на боці України ніхто не хоче. То які гарантії можуть бути?
2. Це ви не принижуйте його досягнень. Окрім ППО, яке ремонтувалося за його кошт, була ще державна програма по відновленню ППО. А от чи зможете ви навести приклади відновлення ППО при Зєлє?
І літаки не літають. Пуляють з території рашки, або влітають на малій висоті на дуже короткий час і відразу назад. І тих регулярно збивають. Літають - це як в Сирії.
3. Ну давай тоді викатуй пред'яви Залужному, що мало зброї виписує. А взагалі то питання зброї - це дуже обширне питання. Може поковиряти асфальт? Може там українська важка зброя зарита?
2. Це не я принижую, а наявна у вільному усім доступі інформація. Щодо Зєлі-а де я його нахвалював за ППО ?
"І літаки не літають. " Ага, а з 15.05 до 25.06 у орків мінус 17 літаків над територією України за офіційною інформацією Генштабу. Так це-тільки збиті. А скільки взагалі за цей час було їх бойових вильотів по наших позиціях ? Це називається-не літають ?
3. "викатуй пред'яви Залужному, що мало зброї виписує"-Залужний без мене чудово знає, скільки та куди та якої зброї потрібно і де її не вистачає. І діло зовсім не в тому, що він щось там "мало виписує". Не все дають, що військові просять.