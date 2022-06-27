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Два танки підірвалися і два БТРи "роззулися" на мінному полі, яке облаштували "холодноярці". ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці першого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" облаштували мінне поле, на якому підірвалося два російські танки та "роззулися" два БТРи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уцілілі екіпажі бронетехніки втекли, залишивши на мінному полі пошкоджену техніку

"Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вот так вот нас въ#бали! П#здец!", - окупант про влучну артатаку українських воїнів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
За виконання та музичний супровід-респект...
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27.06.2022 15:27
+12
Походу в магазин спешили. Бо у нас бухло ток до 19.00)
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27.06.2022 15:27
+8
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27.06.2022 15:37
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За виконання та музичний супровід-респект...
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27.06.2022 15:27 Відповісти
Походу в магазин спешили. Бо у нас бухло ток до 19.00)
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27.06.2022 15:27 Відповісти
Не "бо", а "патамушта".
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27.06.2022 15:34 Відповісти
Що ви хотіли цим сказати?
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27.06.2022 15:40 Відповісти
Бот процитировал российские новости. Расходимся.
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27.06.2022 15:41 Відповісти
Кацап, ты эту пургу у своих неси. Обломки ракеты под домом говорят о другом. Так что ты опять взял за щеку.
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27.06.2022 15:41 Відповісти
дурак ты Паша и новости у тебя от орков.
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27.06.2022 15:47 Відповісти
Svinarus , ti pachemu nash prapor pazorish? Idi nahuj v spam !
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27.06.2022 15:48 Відповісти
Воронка тоже от зенитной ракеты?
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27.06.2022 15:51 Відповісти
На тому заводі випускають пилесмокти Артем..чим вони завинили
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27.06.2022 16:05 Відповісти
Чем "унічтожилі", ********? Буком штолє? Тем, которому діспєчєр Карлос платком помахал в 2014-м возле Снежного?
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27.06.2022 16:11 Відповісти
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27.06.2022 15:37 Відповісти
Заметь,ты сейчас пойдешь на *** с сайта)))
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27.06.2022 15:59 Відповісти
Как же это по кацапски-его в дверь,оно в окно.
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27.06.2022 16:03 Відповісти
Сам уйду...)))
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27.06.2022 16:08 Відповісти
У холодноярців креативна озвучка, респект!
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27.06.2022 15:46 Відповісти
Суперррр!!!!!! Так буде з кожним, на нашій землі 😊😊😊👍👍👍 https://youtube.com/shorts/KbraOMAjDs0?feature=share
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27.06.2022 15:53 Відповісти
***** по ораному їздити!
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27.06.2022 16:07 Відповісти
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27.06.2022 16:59 Відповісти
Так тримати
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28.06.2022 13:06 Відповісти
 
 