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Зеленський (17431) Київ (13835) Майя Санду (204)

Зеленський у Києві зустрівся з президенткою Молдови Санду. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, яка перебуває з візитом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі глави Української держави.

"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з Президентом Майєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", - написав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президентка Молдови Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+12
Вони не розмовляють російською????
...Нарешті!!!
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27.06.2022 16:46
+8
Что это за вид - в засаленной футболке, как бомж? Ну блин, хоть для официоза - оделся бы нормально. Если не в костюм, то хоть в военный какой-то мундир, что ли.
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27.06.2022 16:57
+7
Гідрант до Маїі - Я хочу почути 3 головних слова
Мая гідранту на вушко - в'їби по придністровью!
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27.06.2022 16:33
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а які у Санди цінності?
теж какаяразница?
Молдаване!, хотілося б почути вашу відповідь тут

"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Джерело: https://censor.net/ua/v3350534
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27.06.2022 16:33 Відповісти
Шо би вам хотелось почути?
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27.06.2022 21:23 Відповісти
Гідрант до Маїі - Я хочу почути 3 головних слова
Мая гідранту на вушко - в'їби по придністровью!
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27.06.2022 16:33 Відповісти
Запоребриковская армия в Тирасполе вроде как по мандату ООН. Надо, чтобы ООН этот мандат отозвало, тогда легче будет
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27.06.2022 16:38 Відповісти
нема там мандату ООН. Там мандат СНД, наскільки пригадую. Навіть не ОДКБ, тільки СНД.
Але проблема в тому, що Україна остаточно вийшла з СНД; а Молдова досі - член. І вступає в ЄС отим самим членом , якщо вступить
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27.06.2022 16:45 Відповісти
Дійсно, Вікіпедія (навіть російська) про мандат не згадує. Більше того, була резолюція ООН із закликом до запоребрика вивести ці війська з Придністров'я.
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27.06.2022 18:00 Відповісти
Це - проблема Молдови а не наша! Бо Придністров"я - їх територія Для такої дії (як мінімум) треба їх офіційна згода чи прохання Без цього вдарить (без згоди Молдови на обстріл) ми можемо лише коли ПРидністров"я почне "бикувать" першим Тоді бить будемо "по факту" нападу
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27.06.2022 16:53 Відповісти
Чауса поверни в Молдову і скажи, що так і було... гарант мля!
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27.06.2022 16:40 Відповісти
Чи не верне від цієї фізіономії єрмака? На лобі написано - двозначна особа.
А п. Санду така мініатюрна, а скинула дадона-маскАвскага.
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27.06.2022 17:30 Відповісти
Щось у нього морда кисла, мабуть коксу не завезли!
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27.06.2022 16:40 Відповісти
Зелена футболка його в печаль вводить,згадує,як від чотирьох повісток відкосив
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27.06.2022 16:52 Відповісти
Варто дивитися не тільки 5 канал, подивись CNN, MSNBC тоді будеш знати що в штатах думають про зелену футболку.
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27.06.2022 17:41 Відповісти
Не пойму. зачем с молдаванами говорить по английски??? Они украинского не знают чтоли?
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27.06.2022 16:41 Відповісти
Zе румунською не володіє.
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27.06.2022 16:47 Відповісти
Санду етнічна молдаванка...Її рідна мова романської групи...Вона не має розуміти українську...
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27.06.2022 16:48 Відповісти
Санду - громадянка Румунії з румунським паспортом. Офіційно молдавани для Румунії ("романія марє") - не "одін нарот", є ООН, ЄС... - потрібно дотримуватися формальних "правил". Але на всіх рівнях неофіційно румуни молдаванів не вважають за народ і за націю, а Молдову - за державу. У випадку "аншлюсу" з Румунією, (куди молдаванів тягне ця Санду на налигачі) - молдавани втратять державність, позбудуться національних святинь і цінностей, історії, суверенітету. А ті молдавани, що вважатимуть себе молдаванами і їх діти піддаватимуться дискримінації до повної асиміляції. Ставлення румунів до молдаванів приблизно таке ж, як кацапів до українців в найгіршому варіанті (з тою різницею, що румуни не воїни і не здалі провести "спецоперацію" накшталт московської в Україні
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27.06.2022 19:16 Відповісти
Охолонь трохи! Молдовани з Республіки Молдова - це близько 40% усіх молдован. Інші живуть у Румунії (ну, і частина - в Україні) і вважають себе румунами. Увага: Як так може бути, що частину народу можна називати румунами, а частина - пафосно ні? Знайдіть відповідь у російській політиці асимілювання. Тож не треба з такою ненавистю писати, що румуни вважають румунам румунами!
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27.06.2022 21:58 Відповісти
Знаємо, але з помилкамi.
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27.06.2022 21:26 Відповісти
з проблемою Чауса коли розберитесь?
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27.06.2022 16:42 Відповісти
Вони не розмовляють російською????
...Нарешті!!!
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27.06.2022 16:46 Відповісти
Приехала просить военной помощи у " Черчиля " 21 века ? Вообще у меня скложилось впечатление что мамзель Санду слабый президент ,
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27.06.2022 16:57 Відповісти
Сомневаюсь, это на камеру. Потом перешли на русский. У Зеленского английский без бумажки только на "Thank you" хватает.
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27.06.2022 19:47 Відповісти
Та ні , не скажу - як у інших науках , окрім сміх*йочкової ...
Але уже було не одне відео - де він ангельською таки балакає ... і з тими - які точно рашинської не знають !
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27.06.2022 20:23 Відповісти
Что это за вид - в засаленной футболке, как бомж? Ну блин, хоть для официоза - оделся бы нормально. Если не в костюм, то хоть в военный какой-то мундир, что ли.
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27.06.2022 16:57 Відповісти
Він в образі. Ніяк не вилізе.
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27.06.2022 17:00 Відповісти
Зебіл хоче закінчити війну до жовтня.А холодно буде зустрічати іноземні делегації в футболці.
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27.06.2022 17:00 Відповісти
З першого жовтня тільки відкривається лендліз, з початком нового фінансового року в США.
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28.06.2022 11:07 Відповісти
Он что с окопа прибежал на встречу? Ну как можно в футболке официальные встречи проводить?! Тем более и не военный, но теперь вся Элита в хаки переоделась и решила не бриться. Позорище
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27.06.2022 17:06 Відповісти
Схрещені руки Зеленського - закритість від співрозмовника
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27.06.2022 17:18 Відповісти
Неужели про Приднестровье договариваться приехала? Или только за Чаусом...
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27.06.2022 17:30 Відповісти
Кацапів розірве! На зустрічі президентів України та Молдови мова спілкування - англійська!!
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27.06.2022 19:15 Відповісти
Думаю , якщо приїдуть з Прибалтики чи Польші і т.п. - буде так само
Хоча ... , якщо виникнуть проблеми і треба буде матюкнутися - перейдуть на російську
Але пізніше вернуться на ангельську !
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27.06.2022 20:29 Відповісти
у ботов снова зрада.
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28.06.2022 05:01 Відповісти
Чогось у Маї нещасливий вигляд і усмішка якась вимучена чи що...
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28.06.2022 11:09 Відповісти
 
 