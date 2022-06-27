Зеленський у Києві зустрівся з президенткою Молдови Санду. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, яка перебуває з візитом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі глави Української держави.

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"У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з Президентом Майєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", - написав Зеленський.

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