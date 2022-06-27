Затримано агента РФ, який розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу "русского мира". За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка у подальшому мала "приєднатися" до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.

Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "Миколаївською народною республікою" (МНР).

"А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні "герб, прапор і гімн". Час існування "МНР" - виключно у період "спеціальної військової операції" РФ", - зазначають в СБУ

"А після її завершення - МНР буде клопотати перед керівництвом Російської Федерації про включення МНР у склад РФ у якості окремого її регіону (суб’єкта федерації)", - говориться у концепції, яку розробив затриманий.

Також ворожий агент планував, що на території "псевдореспубліки" запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати "на принципах и фундаменте идей русского мира".

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За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував "концепції", а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.

У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:

переписка з представниками спецслужб РФ;

російська та радянська символіка;

особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "МНР".

"Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Заходи з припинення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури", - додали в СБУ.