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Затримано агента РФ, який розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу "русского мира". За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка у подальшому мала "приєднатися" до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.

Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "Миколаївською народною республікою" (МНР).

"А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні "герб, прапор і гімн". Час існування "МНР" - виключно у період "спеціальної військової операції" РФ", - зазначають в СБУ

"А після її завершення - МНР буде клопотати перед керівництвом Російської Федерації про включення МНР у склад РФ у якості окремого її регіону (суб’єкта федерації)", - говориться у концепції, яку розробив затриманий.

Також ворожий агент планував, що на території "псевдореспубліки" запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати "на принципах и фундаменте идей русского мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила російську агентуру Кабміні та Торгово-промисловій палаті. ВIДЕО

За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував "концепції", а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.

У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:

Затримано агента РФ, який розробив концепцію Миколаївської народної республіки, - СБУ 02 переписка з представниками спецслужб РФ;

Затримано агента РФ, який розробив концепцію Миколаївської народної республіки, - СБУ 02 російська та радянська символіка;

Затримано агента РФ, який розробив концепцію Миколаївської народної республіки, - СБУ 02 особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "МНР".

"Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Заходи з припинення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури", - додали в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Героизм генерала Марченко спас Николаев от судьбы Херсона

https://www.youtube.com/watch?v=DKKEtgU8B3E&t=743s
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27.06.2022 17:12
+12
Розстріляти суку!!!
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27.06.2022 17:15
+8
Мажьте палю керосином...
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27.06.2022 17:06
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Мажьте палю керосином...
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27.06.2022 17:06 Відповісти
он ее своим говном смажет, когда его на нее посадят
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27.06.2022 18:05 Відповісти
Героизм генерала Марченко спас Николаев от судьбы Херсона

https://www.youtube.com/watch?v=DKKEtgU8B3E&t=743s
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27.06.2022 17:12 Відповісти
Розстріляти суку!!!
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27.06.2022 17:15 Відповісти
повесить
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27.06.2022 18:06 Відповісти
живим!
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27.06.2022 21:19 Відповісти
Жувцем ******* в кислоті розчинити!
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27.06.2022 17:20 Відповісти
.......ну что, как обычно - 5 лет с отсрочкой приговора.....и освобождением из зала суда.......и восстановлении на работе в прежней должности.......
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27.06.2022 17:36 Відповісти
Да ну какие 5 лет ! 3 года условного максимум !
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27.06.2022 17:46 Відповісти
а в мене концепція саджати таких на кіл або пожиттєво - за підтримку геноциду і агресивної війни
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27.06.2022 17:46 Відповісти
не ускладнюй, просто при спробі втечі...
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27.06.2022 18:02 Відповісти
После Бучи, Ирпеня и сегодняшнего удара по ТРЦ в Кременчуге их не надо арестовывать, а на месте задержания сразу рубить им руки и ноги. А лучше голову.
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27.06.2022 18:01 Відповісти
*****. без прізвища це ***** імені Баканова
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27.06.2022 18:04 Відповісти
Одеська юракадемія ім. Підрахуя- Ківалова кишить сепарами!
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27.06.2022 18:07 Відповісти
Треба в Одесі добре пошукати і своїх "концептуалів". "Концепції" в них - немає слів, крім обсцентних!
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27.06.2022 21:11 Відповісти
Бувший депутат міськради від Вітренчихи. Доцент Одеської юракадемії, професор Сергій Шубін. Поважна в Миколаєві людина!)))
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27.06.2022 18:10 Відповісти
Алье гараж, рожу в студію, адрес, або це все бла-бла-бла.
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27.06.2022 19:01 Відповісти
З партії Вітренка
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27.06.2022 19:07 Відповісти
Журналісти, нащо ця новина без прізвища і пики цього покидька?
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27.06.2022 19:55 Відповісти
Недавно по такой же статье *********-мэру с Харьковской области дали испытательный срок на два года.
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27.06.2022 20:20 Відповісти
Кримінальна відповідальність за скоєння державної зради

04 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану".

Відповідно до статті статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

При цьому, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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27.06.2022 20:44 Відповісти
Все, военно-политеческие действия запада у орков рассчитаны,у них инициатива,способни на лубые гадости они хуже всяких террористических организаций.пора создавать анти-доти. впомните как чеченцы парализовали эту федерацию террористов.Такая судба украини вы крестили и воспитали, вам же придётся этих бешеных усыплять.Или будете ждать ядерных ракет? Не стройте иллюзии!Создаваите д.б.только ето заставить это быдло-стадо остановить.
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27.06.2022 21:08 Відповісти
 
 