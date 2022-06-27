Затримано агента РФ, який розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", - СБУ. ВIДЕО
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Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу "русского мира". За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка у подальшому мала "приєднатися" до РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.
Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "Миколаївською народною республікою" (МНР).
"А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні "герб, прапор і гімн". Час існування "МНР" - виключно у період "спеціальної військової операції" РФ", - зазначають в СБУ
"А після її завершення - МНР буде клопотати перед керівництвом Російської Федерації про включення МНР у склад РФ у якості окремого її регіону (суб’єкта федерації)", - говориться у концепції, яку розробив затриманий.
Також ворожий агент планував, що на території "псевдореспубліки" запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати "на принципах и фундаменте идей русского мира".
За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував "концепції", а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.
У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:
переписка з представниками спецслужб РФ;
російська та радянська символіка;
особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "МНР".
"Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Заходи з припинення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури", - додали в СБУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=DKKEtgU8B3E&t=743s
04 березня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану".
Відповідно до статті статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
При цьому, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.