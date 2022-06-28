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Лисичанськ (273) обстріл (21042)

"Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію про обстріл росіянами групи цивільних громадян в Лисичанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гайдай зазначив: "Просто набирали воду: росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

серед загиблих - хлопець 2007 року народження
серед поранених - хлопець 2008 року народження"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація у місті надважка": мешканців Лисичанської тергромади закликають терміново евакуюватися

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Где международные организации типо ООН? Долго вы будете еще в своем составе держать росийских террористов массово убивающих мирных людей? Или уже возьмите в свою организацию Талибан и Игил чтобы вообще к вам вопросов небыло
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27.06.2022 22:13
+40
У кацапов сегодня праздник. Столько мирных людей убили за один день.
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27.06.2022 22:12
+35
З рашистсьою мразотою все давно зрозуміло. Ніяк не можна зрозуміти тих, хто залишаеться у фронтовому місті, та щей з дітьми! Це якийсь розумовий розлад у людей? «Немає куди їхати»- це повна нісенітниця! Навіть у якийсь спортзалі на ковдрі можна жити і бути нагодованими волонтерами, але ж жити. Дітей жалько, а до таких батьків якись неоднозначні відчуття.
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27.06.2022 22:17
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У кацапов сегодня праздник. Столько мирных людей убили за один день.
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27.06.2022 22:12 Відповісти
А куди їм евакуватись.Может назвеш адресу.Чі може в свою квартиру родину поселиш без сроку перебування.Держава взагалі не переймаєтся біженцями.Ціни на аренду підскочіли в два рази.Роботи нема.А за ту яку можно знайти платять стільки що висточіть тільки на аренду,а жити за що.Жити не просто їсти.У людей зміни білья часто нема.І це по центральній Україні.Про "оплот патріотизма",західну Україну,взагалі нема бажання говорити.Ціни на житло піднялись в три,чотири рази.Святе діло "патриотам"рубанути грошенят на біженцях.Львівська область лідер по розкраданню гуманитаркі в країні.І нікого в державі це не обходить.Краще поцікався скільки людей виїхало з окупованої теріторії в 14р. і скільки були змушені повернутися назад,тільки тому що держава їм не допомогла ні на копійку.Вся допомога з заходу була розкрадена.І зараз відбувається теж саме.І люди там це бачили в 14р. і розуміють що так буде і зараз.Що нікому вони не потрібні,і ніхто ім не допоможе,і що виізжати просто нема ніякого сенсу.
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27.06.2022 22:49 Відповісти
Не пізди, лайно кацапське!
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27.06.2022 22:53 Відповісти
Где международные организации типо ООН? Долго вы будете еще в своем составе держать росийских террористов массово убивающих мирных людей? Или уже возьмите в свою организацию Талибан и Игил чтобы вообще к вам вопросов небыло
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27.06.2022 22:13 Відповісти
Судя по ситуации всё к этому и идёт
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27.06.2022 22:17 Відповісти
Та я вас прошу,яке ООН там сьогодні заступник небензя сказав що обстріл ракетами ТРЦ Кременчука то провокація як у Бучі знята в голлівуді.
Потрібно наполягати на тому,що б росія отримала статус країни яка є терорист та спонсор тероризму в світі!
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27.06.2022 22:22 Відповісти
Суки, нема слів....
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27.06.2022 22:13 Відповісти
Правильнее будет написать нету крылатых ракет ,чтобы отблагодарить кацапов
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27.06.2022 22:18 Відповісти
З рашистсьою мразотою все давно зрозуміло. Ніяк не можна зрозуміти тих, хто залишаеться у фронтовому місті, та щей з дітьми! Це якийсь розумовий розлад у людей? «Немає куди їхати»- це повна нісенітниця! Навіть у якийсь спортзалі на ковдрі можна жити і бути нагодованими волонтерами, але ж жити. Дітей жалько, а до таких батьків якись неоднозначні відчуття.
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27.06.2022 22:17 Відповісти
Знайомтеся,це- реальні,а не уявні люди!!! Саме,такими,вони Є. А,ми зомбуємо себе уявленням,що,всі,однакові... Уви
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27.06.2022 22:40 Відповісти
До речі, свідоме наражання дітей на небезпеку- це злочин, а не вибір!
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27.06.2022 22:55 Відповісти
А ти і не зрозумієш.Піз...ти не мішкі таскати.Ти сам піди да поживи в спорзалі місяця три разом ще з 200ма людми.А коли вас з відти висілять,а так воно і буде,підеш на вокзал мілостиню просити,або поїдеш назад,до дому,на окуповану теріторію.А так воно і буде.Тому що ми це вже проходили.Саме так було в 14р.Всю допомогу заходу для біженців розкрали а на людей болт поклали.І зараз так буде.Бо нічого на краще не змінилось,тільки на гірше.І якщо бойові дії трохи утихнуть,поїдуть люди назад,бо в країні вони нах...й нікому не потрібні.А через де кілько років парашка з ціх людей сформує батальони і кине їх проти України.
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27.06.2022 23:18 Відповісти
під загрозою обстрілів знаходиться вся країна. то нам всім - тікати, чи як? чи просити "миру" в ху"ла? щоб він потім перерізав нас всіх "по-тихому", вже не кваплячись? чи може на Заході нас усіх чекають? і чи зупиниться росія на Україні, як нас "перетравить"? Ні. Вона піде далі. Якщо ми її не зупинимо. І не лише на фронті.
Але цікавить інше - яка же ж бл2дь ці ракети навела, коли там були люди, чи не так? Якби ці бл2ді знали, що їх будуть вбивати, охочих побути "коригувальниками" явно б поменшало. Але на місцях то краще знають - хто відчуває особливу любов до росіюшки та до бабла, і хто ладен за копійку торгувати й матір'ю.
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28.06.2022 00:35 Відповісти
Bat'kowic Pablo, ну ви реально не бачите різниці між загрозою потрапити під ракету у місті глибокого (чи не дуже) тилу, де хоч щось залежить від твоїх дій і здатності перевести своє життя на військовий стан.. і філософією "матьОйоб" залишатися у радіусі дії оркостанської артилерії і "просто набирати воду"? Ну гаразд ще із дорослими людьми, які мають повне право розпоряджатися власним життям, щоч руки на себе накласти, АЛЕ чи мають вони право таким самим чином розпоряджатися життям неповнолітніх дітей які ще не можуть зробити свій вибір? У мирний час, держава в праві позбавляти батьківських прав на недбальство і нехтування батьківськими обов'язками, у воєнний час це переходить у інший вимір, після всьго що ми вже бачили, що ці відбиті на усю макітру можуть вчинити - це свідомий злочин, за це й судити можна. А держава при цьому "умила руки" і тільки поновлює щодня лічільник загиблих дітей!
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28.06.2022 14:07 Відповісти
ООН як міжнародна організація себе вичерпала.
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27.06.2022 22:18 Відповісти
«Где вы были последние восемь лет?» или «Почему вы восемь лет молчали?» "бомбили 8 лет донбасс убивали детей" 8 лет с 2014 до 2022 года жители ДНР и ЛНР подвергались геноциду со стороны Украины або "почему вы 8 лет такое не писали как Украина убивает детей донбасса"також на англійскому є вже під постами коментаріїї кацапских читачів чи ботів від всесвітніх зірок на пости в інстаграм або фейсбук на підтримку України- по тому що орки роблять з Донбассом місто за містом зрівнюють з землею як вбивають мирних там людей руйнують їх житло ми всі бачимо таку "любовь" до донбасса в википедиїї є навіть визначення Где вы были последние восемь лет?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F
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27.06.2022 22:22 Відповісти
єто и есть могучое вяличие расеян ....... а потом скиздить историю у соседей, бо за свою ***** стьідно и мерзко....... тьфу...... не народ а гавно......
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27.06.2022 22:23 Відповісти
Кто ещё не выехал с детьми лишать родительских прав.
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27.06.2022 22:23 Відповісти
А ти то сам скільки сімей з дітьми вже прийняв,без сроку перебування.
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27.06.2022 23:21 Відповісти
І де мені їх приймати?
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27.06.2022 23:42 Відповісти
А кто должен принимать умник?все только ******* горазды и на поляков рассчитывают.
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27.06.2022 23:56 Відповісти
Придурок, я сам беженец из Северодонецка. Пенсионер с инвалидностью.
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28.06.2022 00:24 Відповісти
Щоб ви знали, у західних областях приймають, розселяють і платні не беруть - це у селах. Та ще й продовольство сусіди заносили. У мене жили біженці з київщини та донеччини більше двох місяців. І по селі багато приймали. Платили ті тільки за світло і газ, а іноді і за це не сплачували.
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28.06.2022 13:46 Відповісти
Терористи, які мають ракети і атомну бомбу!
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27.06.2022 22:29 Відповісти
Гайдай вже цілий місяць благає людей евакуйовуватись , не наражати на небезпеку себе і дітей та не заважати ЗСУ бити російсько-фашистських загарбників . Чим люди думають - не розумію . Вже весь світ зрозумів , що росіяни - не люди .
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27.06.2022 22:32 Відповісти
С другой стороны, у Гайдая это часть привычной схемы сдачи городов. Он так и Киев сдаст, если надо.
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27.06.2022 22:35 Відповісти
Не бреши, сучий рашист!
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27.06.2022 22:57 Відповісти
Чеченцы давно писали, что если РФ нападет, то будет бить по больницам. базарам и т.д. Но сраная украинская элитка десятилетиями все просырала, кроме ЯО распилили и утилизировали все. что можно и не можно. Того же Буша и Клинтона чеченцы считают соучастниками геноцида чеченцев. И что мешало и в это раз нас кинуть? да ничто. Просто решили слегка изобразить помощь. дурак идет на войну с голой жопой. Кто дураку доктор....
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27.06.2022 22:34 Відповісти
Та я понял . Все ******** ,а ты фельдмаршал и д'Артаньян .
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27.06.2022 23:03 Відповісти
Верховна рада імпотенти! За відмову евакуації дітей- позбавлення батьківських прав! Де закон придурки???
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27.06.2022 22:59 Відповісти
Точно,за відмову робити зі своїх дітей бомжив позбавляти батьківських прав.Чі може ти пару сімей приймеш до кінця війни.Ні не приймеш.Бо попіз...ть на форумі це ви,а далі ні.Зайди на паблікі де спілкуються біженці і почитай як насправді все діє.Як люди з їхними проблемами реально нікому в країні не потрібні.Як держава просто відморозилась.Я за ці чотири місяця таких історій надивився,на два життя висточить.
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27.06.2022 23:34 Відповісти
твари сегодня могут гордится собой, своей доблестью
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27.06.2022 23:00 Відповісти
Обратите внимание, от господина Гутерриша вообще никаких комментариев. Почему это бесполезное чмо занимает такой пост в ООН? Не пора ли это говно отправить на пенсию как и немецкую курву. Это вопрос к украинской дипломатии.
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27.06.2022 23:11 Відповісти
А если он озаботиться то тебе легче станет?
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27.06.2022 23:59 Відповісти
це, скоріше, вже питання не до Гутерриша, а до наших дипломатів - щоби Гутерриш зобразив хоч "щось"
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28.06.2022 00:39 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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28.06.2022 00:52 Відповісти
Я так думаю після перемоги України коли ЗСУ зайде до росії, кацапи почнуть верещати на всю горлянку як вони любили Україну і ненавиділи путіна. До цього треба бути готовим
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28.06.2022 03:13 Відповісти
Якого к@я місцеві там роблять ? - Та евакуюйтеся звідси, це місто - наступний Маріуполь чи Сєверодонецьк!! Хоч живими залишитися ...
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28.06.2022 03:25 Відповісти
только эвакуация.
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28.06.2022 05:11 Відповісти
 
 