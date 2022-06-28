УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11867 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 036 44
Зеленський (17431) Кременчук (218) тероризм (2785)

Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський про удар окупантів по Кременчуку: В ТРЦ було понад тисячу цивільних, кількість жертв неможливо уявити. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Вона такою була завжди, просто декому було зручно це не помічати.
показати весь коментар
27.06.2022 22:49
+19
путин - *****. Они беснуются после точных ударов Хаймарсов. Этими ракетными установками управляют наши, украинские бойцы. У кацапов подобного настолько точного оружия нет. Они беснуются, как Гитлер в апреле 45-го, и ничто их не спасет
показати весь коментар
27.06.2022 22:48
+18
показати весь коментар
27.06.2022 22:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт. Джерело: https://censor.net/ua/v3350623

И ты совершенно спокойно торгуешь своей продукцией с этими террористами. Це факт. І це має бути юридичний факт
показати весь коментар
27.06.2022 22:43 Відповісти
Свати поза політикою, решті зась торгувати.
показати весь коментар
27.06.2022 23:02 Відповісти
Здається права давно купили скандинави і продали дозвіл параші.
показати весь коментар
27.06.2022 23:22 Відповісти
А с террористами разговор должен быть коротким.
показати весь коментар
27.06.2022 22:45 Відповісти
Русню в биореактор.
показати весь коментар
27.06.2022 22:48 Відповісти
в жомову яму ківи.Разом з ківою.
показати весь коментар
27.06.2022 22:59 Відповісти
Ну зрозуміло, що робити треба. Потрібно позбавитися цієї рАїсі
показати весь коментар
27.06.2022 22:47 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2022 22:51 Відповісти
Взяття Іваном Грозним (похрещений хан,взявший титул царя Московії) Казані в якій основу місцевих складали татари. Було обіцяно мир і спокій за відкриті ворота, але коли місцеві впустили московитів почалася різня. За це,московити отримали назву "Кацап",яка зберіглася й нині.
показати весь коментар
27.06.2022 23:09 Відповісти
А ще іван грозний влаштував Новгородський погром. Це був геноцид окремого етносу новгородців. Там було знищено величезна кількість простого народу і знищена вся еліта.
показати весь коментар
27.06.2022 23:28 Відповісти
путин - *****. Они беснуются после точных ударов Хаймарсов. Этими ракетными установками управляют наши, украинские бойцы. У кацапов подобного настолько точного оружия нет. Они беснуются, как Гитлер в апреле 45-го, и ничто их не спасет
показати весь коментар
27.06.2022 22:48 Відповісти
Путін *****? Зеленський такого не казав. Він казав- росіяни теж люди.
показати весь коментар
28.06.2022 01:09 Відповісти
Вона такою була завжди, просто декому було зручно це не помічати.
показати весь коментар
27.06.2022 22:49 Відповісти
Смотрел док. фильм про татаро-монгольское иго.
Они предлагали городу сдаться и тогда типа всех пощядят. А потом почти всегда обманывали и устраивали резню.
Если понимать, что центр Орды сейчас в Москве, то всё становится на свои места. Про договора, обещания и тд.
показати весь коментар
27.06.2022 23:02 Відповісти
Піздьож ти смотрел,нікого вони не вирізали,їм це було не вигідно,вирізали тільки тих хто чинив опір,або як київський князь вбивали послів,совіцькі історія це повна брехня та маячня,ніякого іга не існувало.
показати весь коментар
27.06.2022 23:29 Відповісти
от що бувае коли у керівника другої ядерної держави в світі їде дах, а населення ціеї держави апріорі дебіли тільки хочуть йому допомогти......натомість цілий світ виглядає імбіцилами у не швидкій реакції.......
корумповані зв"язки потроху рвуться. але ще тримають.......
показати весь коментар
27.06.2022 22:52 Відповісти
Ти диви, Зєлє вистачило 3 років, щоб зрозуміти це!
І не такий вже нізький IQ!
показати весь коментар
27.06.2022 22:53 Відповісти
У зе він нижче плінтуса. То в писаря промов гарно виходить розуміти щось.
показати весь коментар
27.06.2022 23:03 Відповісти
Правда цей "інтелектуал" розхірачив" добряче Україну перед війною, але ж то таке, він просто вчиться., а значить "має право на помилки".
показати весь коментар
27.06.2022 23:04 Відповісти
ЗЕЛЕ устойчиво не хочет убирать агентов рф. ермака, демченко, татарова... а значит не хватило ему 3 лет для осознания всей глубины исторического момента и неотвратимости глобальных изменений в Украине.
показати весь коментар
27.06.2022 23:35 Відповісти
Она и была такой, только ты не видел, или не хотел, или плохо учил историю
показати весь коментар
27.06.2022 22:56 Відповісти
Кацапы не люди! Их даже ненавидеть нельзя!К ним надо относиться как к говну! Только говно может радоваться гибели гражданских в Кременчуге! Теперь никакого сочувствия к ним , пусть горят , тонут ,сгнивают заживо , подыхают с голода! Они не люди , они звери , бешеные звери , которых надо пристрелить , пока они не уничтожили других!
показати весь коментар
27.06.2022 22:58 Відповісти
Боневтік відкрив Гамерику що та сторона терорист. Вітаю.
показати весь коментар
27.06.2022 23:01 Відповісти
зеленский сам себя обвинил в финансировании терроризма
показати весь коментар
27.06.2022 23:03 Відповісти
Вони терористи, а ти лох. А що роблять з лохами?
показати весь коментар
27.06.2022 23:04 Відповісти
Він якраз не лох, а лицемір і покидьок. Лохи - це виборці, які купились на його порожні обіцянки.
показати весь коментар
27.06.2022 23:06 Відповісти
Тільки не стала , а завжди була . Росія завжди була гамном , а росіяни - виродками .
показати весь коментар
27.06.2022 23:04 Відповісти
«Государство, запрещённое в мире» - так лучше?
показати весь коментар
27.06.2022 23:11 Відповісти
росія завжди була імперія зла і доки існує це нациське терористичне утворення завжди буде загроза життя наших громадян.
показати весь коментар
27.06.2022 23:28 Відповісти
Всім відомо, що кацапи злі. Тому й їх імперія зла.
показати весь коментар
27.06.2022 23:33 Відповісти
Как там глаза Х...ла? Может оно всегда и было, Уоуа, а ты лох ливерный?
показати весь коментар
27.06.2022 23:30 Відповісти
Стала? Та вона така й була завжди, але ж тобі не доходило раніше!
показати весь коментар
27.06.2022 23:33 Відповісти
Так, вона була такою і триста років тому.
Треба бути глухим і сліпим, щоб цього не бачити і не чути.
Не відчувати цього

Це ж завжди було на поверхні!
Чому цього не бачили більшість українців - це якась аномалія.
Може наш народ має з якоїсь причини низький інстинкт самозбереження?

Якщо не думають, не знають, не вчаться , то хоч би просто природній інстинкт втримував від "какая разніца"
Дивовижно...
Заздрю іншим народам.
показати весь коментар
27.06.2022 23:57 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
28.06.2022 00:05 Відповісти
Свiт повинен знищити кацапську **************.
показати весь коментар
28.06.2022 00:30 Відповісти
а ти перетягуєш сюди провідників і "духовних" наставників цього тероризму. і це теж факт.
показати весь коментар
28.06.2022 01:03 Відповісти
Та яка ж там держава?! Лише болотне очко тіпа сортир засраний.
показати весь коментар
28.06.2022 02:37 Відповісти
вона завжди нею була..
показати весь коментар
28.06.2022 03:57 Відповісти
Імперія зла - так сказав Рональд Рейган про ссср, росія стала Тотальним злом
показати весь коментар
28.06.2022 04:08 Відповісти
верная заява.
показати весь коментар
28.06.2022 05:12 Відповісти
Ну да...товаристч чЛенин сочинил Мировую революцию ещё до Первой Мировой войны..в тихой Швейцарии кстати... 55 томов макулатуры...это же гигантский труд на благо сраного пролетайрята Шариковых....
показати весь коментар
28.06.2022 07:47 Відповісти
навались на Зелю -- ату иого
показати весь коментар
28.06.2022 08:19 Відповісти
Но это не мешает тебе малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат иметь там несколько киностудий с подвязанными офшорами под контролем шефиров(через которые уходили украденные беней бабки из привата), иметь майно в маЦковии и Крыму( переоформленные по их "законам" крутить свтов по стс и т.д очередной видосик для ЗЕБилов!!!
показати весь коментар
28.06.2022 08:50 Відповісти
 
 