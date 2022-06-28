Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 27 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+20 Олег Квиташ
показати весь коментар27.06.2022 22:49
+19 Вячеслав Шатров
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+18 Wxox Gxox
показати весь коментар27.06.2022 22:51
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Будь ласка, зачекайте...
И ты совершенно спокойно торгуешь своей продукцией с этими террористами. Це факт. І це має бути юридичний факт
Они предлагали городу сдаться и тогда типа всех пощядят. А потом почти всегда обманывали и устраивали резню.
Если понимать, что центр Орды сейчас в Москве, то всё становится на свои места. Про договора, обещания и тд.
корумповані зв"язки потроху рвуться. але ще тримають.......
І не такий вже нізький IQ!
Треба бути глухим і сліпим, щоб цього не бачити і не чути.
Не відчувати цього
Це ж завжди було на поверхні!
Чому цього не бачили більшість українців - це якась аномалія.
Може наш народ має з якоїсь причини низький інстинкт самозбереження?
Якщо не думають, не знають, не вчаться , то хоч би просто природній інстинкт втримував від "какая разніца"
Дивовижно...
Заздрю іншим народам.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!