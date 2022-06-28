Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", - зазначив Зеленський.

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