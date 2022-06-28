7 356 13
У Кременчуці надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення рідних, - Офіс генпрокурора. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів торгового центру у Кременчуці. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+18 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар27.06.2022 23:24
+7 Sashko Pavliuk
показати весь коментар27.06.2022 23:20
+6 Панас Стець
показати весь коментар27.06.2022 23:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це після 4-х років вбивств українців малоросьня несе квіточки до російського посольства - ну і відповідь русьни на таке самоприниження через 4 роки👇
Универсамочка
@UnderPressure_
·
3 ч
На первом фото: 26 мая 2018 года, посольство России в Киеве. Украина скорбит с Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».
На втором фото: 27 июня 2022 года. Россия бьет ракетным обстрелом по ТЦ в Кременчуге с сотнями посетителей внутри.