Зруйнований ракетним ударом росіян ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри зруйнованого російськими ракетами ТЦ "Амстор" в Кременчуці.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував Антон Геращенко.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Вибухівку треба закладати під міст, а як що руйнувати ракетами, то там треба як мінімум три
ракети Точка У в одну і ту ж секцію моста. Як варіант в теорії авіабомба, в нащій реальності
це не варіант.
нептун навіть якщо долетить - хєр що зробить мосту. одна ракета точно не завдасть суттєвої шкоди
щоб потопити крейсер москва знадобилося 2 ракети.
але крейсер зовсім не має броні, плюс потонеути допомогла страшенна детонація БК.
Без БК ще не факт, що він би потонув.
Міст - це не маленький крейсер, це колоссальна залізобетонна споруда з надміцної сталі. Міст в сотні разів міцніший, більший і тяжчий крейсера.
Максимум - пошкодити полотно.
А ще - ППО. теоретично вона , хоч і не факт, як показав крейсер, але можен збити пару ракет.
Щоб знищити мости між лисичанськом, кацапи довго і нудно хєрачили по них артою і авіаційними бомбами.
Так то досить маленькі мости.
тащити нептуна кудись на запоріжжя, щоб його не знищили по дорозі, позстріляти останній бк і навряд чи добитися успіху. Ні, краще він хай чергує біля одеси і збиває кораблі. це його работа.