Новий посол США в Україні Брінк склала присягу. ВIДЕО

Віцепрезидент США Камала Гарріс привела в понеділок до присяги нового посла в Україні Бріджит Брінк.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Церемонія відбулася в кабінеті віцепрезидента в Білому домі. Брінк прийшла на неї разом з членами сім’ї. Журналісти намагалися поставити новому послу запитання, але Брінк не стала на них відповідати.

.@VP Kamala Harris swears in Bridget Brink as the U.S. ambassador to Ukraine. pic.twitter.com/6hCjNBhICk