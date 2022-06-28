Новий посол США в Україні Брінк склала присягу. ВIДЕО
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Віцепрезидент США Камала Гарріс привела в понеділок до присяги нового посла в Україні Бріджит Брінк.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Церемонія відбулася в кабінеті віцепрезидента в Білому домі. Брінк прийшла на неї разом з членами сім’ї. Журналісти намагалися поставити новому послу запитання, але Брінк не стала на них відповідати.
.@VP Kamala Harris swears in Bridget Brink as the U.S. ambassador to Ukraine. pic.twitter.com/6hCjNBhICk— CSPAN (@cspan) June 27, 2022
Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.
До цього призначення вона була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.
Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.
З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.
У кінці травня Брінк видали візу для роботи в Україні.
Зазначимо, посада посла США в Україні була вакантною з травня 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа відкликала до Вашингтона Марі Йованович.
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