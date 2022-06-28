Ворог випустив по Миколаєву 11 ракет, частину збила ППО. Внаслідок обстрілу Очакова загинула 6-річна дівчинка, тримісячне немовля в комі, - Кім. ВIДЕО (оновлено)

В ніч на 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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"Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що сьогодні зранку в Миколаєві пролунали вибухи.

У іншому повідомленні Кім уточнив, що уночі було завдано ракетного удару по Миколаєву, близько 11 ракет.

"Частину з них збила ППО. Зараз розбираємося", - написав Кім.

"Також був обстріл Очакова. Троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина в комі", - додав очільник регіону.

За даними Кіма, ввечері, 27 червня, російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Миколаєва із РСЗВ "Ураган" касетними боєприпасами.

"Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби ворог обстрілював також і Миколаївщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Миколаїв та 4 населені пункти регіону. Є загиблі та постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

"Близько 00:40, 28 червня, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по городам, пошкоджень немає. Також були обстріли близько 04:30 ранку. Влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає", - інформує Кім.

Зранку, 28 червня, були обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.