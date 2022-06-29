"Живи, Україно. Живи для краси, для сили, для правди, для волі", - воїни харківської тероборони привітали українців з Днем Конституції. ВIДЕО

Бійці харківського окремого батальйону територіальної оборони, що нищать загарбників на передовій, привітали українців з Днем Конституції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни записали спеціальний відеоролик, у якому читають патріотичний вірш Олександра Олеся, написаний у 1917 році, який за сто з лишком років не втратив своєї актуальності і набув нового змісту на тлі російської навали на нашу Батьківщину.

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Також з Днем Конституції українців привітали керівники різних силових структур, зокрема очільник СБУ Іван Баканов. За його словами, сьогодні Конституція набуває особливого значення.

"Адже це не просто закон, а система координат, за якими ми рухаємось і будуємо своє європейське майбутнє. Це концентрація всіх тих свобод і цінностей, які українці захищають у багатовіковій боротьбі. Саме їх ми відстоюємо й зараз, обороняючи свою державу від ворога. І ми не збираємось відступати.

Тому що наша Україна є суверенною та незалежною, а її територія – цілісною і недоторканною. Де Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села - були і будуть українськими. А ми - громадянами вільної держави, яких поєднує любов до своєї Батьківщини. І цього у нас неможливо забрати!" - наголосив він.

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