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війна (56406) День Конституції (66)

"Живи, Україно. Живи для краси, для сили, для правди, для волі", - воїни харківської тероборони привітали українців з Днем Конституції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці харківського окремого батальйону територіальної оборони, що нищать загарбників на передовій, привітали українців з Днем Конституції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни записали спеціальний відеоролик, у якому читають патріотичний вірш Олександра Олеся, написаний у 1917 році, який за сто з лишком років не втратив своєї актуальності і набув нового змісту на тлі російської навали на нашу Батьківщину.

Також з Днем Конституції українців привітали керівники різних силових структур, зокрема очільник СБУ Іван Баканов. За його словами, сьогодні Конституція набуває особливого значення.

"Адже це не просто закон, а система координат, за якими ми рухаємось і будуємо своє європейське майбутнє. Це концентрація всіх тих свобод і цінностей, які українці захищають у багатовіковій боротьбі. Саме їх ми відстоюємо й зараз, обороняючи свою державу від ворога. І ми не збираємось відступати.

Тому що наша Україна є суверенною та незалежною, а її територія – цілісною і недоторканною. Де Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села - були і будуть українськими. А ми - громадянами вільної держави, яких поєднує любов до своєї Батьківщини. І цього у нас неможливо забрати!" - наголосив він.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
Дякуємо за привітання , наші рідні захисники 😠😠😠
На взаєм 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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28.06.2022 10:16
+17
.....вот ОНИ, настоящие ГАРАНТЫ КОНСТИТУЦИИ!.......
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28.06.2022 10:18
+13
Конституція це Україна і ніхто ніколи не зможе її переписати, знешкодити чи загубити. Живи,Україно!
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28.06.2022 10:17
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Дякуємо за привітання , наші рідні захисники 😠😠😠
На взаєм 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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28.06.2022 10:16 Відповісти
Конституція це Україна і ніхто ніколи не зможе її переписати, знешкодити чи загубити. Живи,Україно!
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28.06.2022 10:17 Відповісти
Україна - це Україна, і вона житиме. А Конституція - це документ, який вже неодноразово змінювався згідно до прописаних у ній самій процедур
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28.06.2022 17:10 Відповісти
.....вот ОНИ, настоящие ГАРАНТЫ КОНСТИТУЦИИ!.......
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28.06.2022 10:18 Відповісти
З днем Конституції нас «вітають» москалі, повітряна тривога по північним і півдню України (10:25).
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28.06.2022 10:27 Відповісти
Дякую Гарантам !!!!!!
Сподіваємося тільки на вас, хай сам Бог допомагає вам у бою і береже вас !!!
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28.06.2022 10:27 Відповісти
Молимо Бога за вас! Дякуємо Богу за вас!
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28.06.2022 10:36 Відповісти
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця, рідненькі
Дякуємо! Зі святом!
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28.06.2022 10:41 Відповісти
Slava Velykoi Ukraine.жгите быдлонасекомышей с болот мацковии
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28.06.2022 11:19 Відповісти
Слава вам ,Герої!!
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28.06.2022 12:34 Відповісти
Молодці!
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28.06.2022 15:37 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Дякуємо за вітання та захист! Нехай щастить!!!💛💙
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28.06.2022 18:17 Відповісти
Парни,вы герои на века!
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28.06.2022 20:23 Відповісти
Щасти Вам і нам, наші захисники.
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29.06.2022 04:34 Відповісти
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:36 Відповісти
 
 