"Живи, Україно. Живи для краси, для сили, для правди, для волі", - воїни харківської тероборони привітали українців з Днем Конституції. ВIДЕО
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Бійці харківського окремого батальйону територіальної оборони, що нищать загарбників на передовій, привітали українців з Днем Конституції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни записали спеціальний відеоролик, у якому читають патріотичний вірш Олександра Олеся, написаний у 1917 році, який за сто з лишком років не втратив своєї актуальності і набув нового змісту на тлі російської навали на нашу Батьківщину.
Також з Днем Конституції українців привітали керівники різних силових структур, зокрема очільник СБУ Іван Баканов. За його словами, сьогодні Конституція набуває особливого значення.
"Адже це не просто закон, а система координат, за якими ми рухаємось і будуємо своє європейське майбутнє. Це концентрація всіх тих свобод і цінностей, які українці захищають у багатовіковій боротьбі. Саме їх ми відстоюємо й зараз, обороняючи свою державу від ворога. І ми не збираємось відступати.
Тому що наша Україна є суверенною та незалежною, а її територія – цілісною і недоторканною. Де Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села - були і будуть українськими. А ми - громадянами вільної держави, яких поєднує любов до своєї Батьківщини. І цього у нас неможливо забрати!" - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
На взаєм 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Сподіваємося тільки на вас, хай сам Бог допомагає вам у бою і береже вас !!!
Дякуємо! Зі святом!
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.