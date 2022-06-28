Вибухи на базі росіян в окупованому Перевальську. ВIДЕО

У місці розташування особового складу окупаційної армії РФ в Перевальську на Луганщині сталися вибухи.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дим підіймається не над складом боєкомплекту, а над місцем, де розташовувалися самі окупанти. Місцеві мешканці пишуть у соцмережах, що зараз туди приїжджає велика кількість машин швидкої допомоги.

Перевальськ розташований за 60 км від лінії фронту.

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