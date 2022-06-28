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Вибухи на базі росіян в окупованому Перевальську. ВIДЕО
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У місці розташування особового складу окупаційної армії РФ в Перевальську на Луганщині сталися вибухи.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Дим підіймається не над складом боєкомплекту, а над місцем, де розташовувалися самі окупанти. Місцеві мешканці пишуть у соцмережах, що зараз туди приїжджає велика кількість машин швидкої допомоги.
Перевальськ розташований за 60 км від лінії фронту.
Топ коментарі
+57 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар28.06.2022 10:19
+43 Amber
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+35 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар28.06.2022 10:20
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Будь ласка, зачекайте...
Саме росіяни напали на на нас і саме росіяни несуть всю відповідальність. А не якісь казкові істоти.
не редколегія, а іспанська стидоба.
PS: А якщо серйозно, то розгорнуті на Зміїному та "вишках Бойко" радіолокаційні станції, засоби РЕБ та засоби ППО - напряму впливають на:
1. Можливості рашки з організації десантів в Одеській області;
2. Можливості України з застосування БПЛА та винищувально-штурмової авіації на всьому південному фронті.
Та й цілі нерухомі, зручні та коштовні.
нех курить питарді папироски махорки в гаезете красній кузбас...
Ми, УКРАЇНЦІ----- НЕПЕРЕМОЖНІ!!!