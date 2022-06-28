Росія платить солдатам за війну через "Газпромбанк", що оминув санкції, - "Схеми". ВIДЕО

Російські військовослужбовці отримують зарплату та "бойові" виплати за війну в Україні через "Газпромбанк", який досі уникнув західних санкцій. Через цей банк країни Європи розраховуються за російські нафту та газ.

Такого висновку дійшли журналісти програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтвердження таких виплат "Схеми" знайшли, зокрема, за допомогою групи в соцмережі "Вконтактє", де дружини військовослужбовців РФ обговорюють своєчасність фінансових нарахувань чоловікам за "спецоперацію" в Україні.

З’ясувалося, що принаймні частина виплат зарплат та "бойових" йде через зарплатні проекти підрозділів армії у "Газпромбанку". При цьому, це єдиний великий банк Росії, щодо якого ЄС та США досі не ввели масштабних санкцій, через те, що країни Європи розраховуються через цього за російську нафту та газ.

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"Схеми" зв’язались із дружиною військового, яка писала на форумі: "Газпромбанк, оклад прийшов". Вона підтвердила, що її чоловік "на войне на Украине".

Після того, як журналісти зацікавилися темою виплат зарплат військовим у цьому банку, модератор видалив частину обговорень.

На підтвердження системної співпраці Міноборони РФ з "Газпромбанком" говорять і віднайдені "Схемами" фото та відео з публічних заходів різних військових частин навесні 2022 року. На них були присутні офіційні представники банку, як фінансові партнери армійських підрозділів. Зокрема, у березні, під час святкування ювілею підрозділу Росгвардії, на яке запросили представника банку, як фінансового партнера підрозділу.

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Журналісти також знайшли і більш ранні згадки про системну співпрацю Міноборони РФ з цією фінустановою. Наприклад, у 2016-му році "Газпромбанк" у своєму звіті повідомляв про випуск банківської картки з логотипом "Армія Росії", а у 2021-му інформував про принади зарплатного проєкту для російських військовослужбовців.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Щодо "Сбербанка" та ВТБ та ще з десятка російських фінустанов Євросоюз та Сполучені Штати наклали суворі санкції, йдеться у розслідуванні. З ними заборонено проводити будь-які транзакції, а також їх відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. При цьому, проти "Газпромбанку" були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.

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"Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України" – зазначають у розслідуванні журналісти.