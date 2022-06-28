"Мы вещаем для всего мира", - ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Луніна говорити російською. ВIДЕО
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Ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Дмитра Луніна перейти на російську мову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого включення з Кременчука, де росіяни ракетним ударом знищили торговий центр.
"Мы вещаем для всего мира", - пояснила своє прохання журналістка.
Топ коментарі
+183 Aks World
показати весь коментар28.06.2022 11:58
+129 Володимир Денчик
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+122 Иван Петров 2bf404b5
показати весь коментар28.06.2022 11:58
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Будь ласка, зачекайте...
У рашкиеих помийок ворог Україна у наших помийок ворог Порошенко.... Якийсь сюр.....
Особливо сподобались тези поо те що припорохі блокувались добробати та порох особисто блокував розробку ракетної зброї....