"Мы вещаем для всего мира", - ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Луніна говорити російською. ВIДЕО

Ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Дмитра Луніна перейти на російську мову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого включення з Кременчука, де росіяни ракетним ударом знищили торговий центр.

"Мы вещаем для всего мира", - пояснила своє прохання журналістка.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харківському національному університеті ім. Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури