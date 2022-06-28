УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3388 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
41 869 307
війна (56406) Кременчук (218) обстріл (21057) російська мова (283) телебачення (731)

"Мы вещаем для всего мира", - ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Луніна говорити російською. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Дмитра Луніна перейти на російську мову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого включення з Кременчука, де росіяни ракетним ударом знищили торговий центр.

"Мы вещаем для всего мира", - пояснила своє прохання журналістка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харківському національному університеті ім. Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+183
Коли це весь світ почав говорити собачою мовою?
Якщо віщається на весь світ, то було б доцільніше говорити англійською мовою
показати весь коментар
28.06.2022 11:58
+129
Курва їбанута
показати весь коментар
28.06.2022 11:58
+122
Напомню, что всё это делается за государственные деньги. Вся эта руссификация.
показати весь коментар
28.06.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Ой! А кто же это сделал разом два раза в 2019 на выборах?
показати весь коментар
29.06.2022 07:39 Відповісти
ну и е%лище конченное
показати весь коментар
29.06.2022 07:58 Відповісти
Закинув дивитись ту помийку марафон, після того як там почали просувати тези зе шобли за участю Мосійчук та іншого шобла.
У рашкиеих помийок ворог Україна у наших помийок ворог Порошенко.... Якийсь сюр.....
Особливо сподобались тези поо те що припорохі блокувались добробати та порох особисто блокував розробку ракетної зброї....
показати весь коментар
29.06.2022 09:13 Відповісти
То може вже краще англійською?))
показати весь коментар
29.06.2022 11:12 Відповісти
Folks, you're wrong here. I don't know Ukrainian but I love and support Ukraine since Maidan. How I can follow Ukrainian news? If you don't want to use russian, fine, use English.
показати весь коментар
29.06.2022 15:03 Відповісти
Беріть, блд, перекладайте усьому світу, а українець має говорити українською.
показати весь коментар
29.06.2022 15:05 Відповісти
Для "всего мира" вещають англійською... Тому що *********** - це не "вєсь мір"...
показати весь коментар
03.07.2022 16:51 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 