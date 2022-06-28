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війна (56406) Міноборони (5281) обмін (982) полон (1296) військовослужбовці (3944) полонені (1941)

Відбувся обмін полоненими за формулою 17 на 15. Звільнено 16 воїнів та цивільного. П'ятеро - важкопоранені, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 28 червня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін військовополоненими за формулою 17 на 15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Як зазначається, додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного.

"П’ятеро звільнених - важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені – цивільні особи, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
з числа захисників Маріуполя, з Азовсталі, вангую, жодного полоненого касапи не віддали
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28.06.2022 14:23
+8
Чого ж вас це 3 роки тому не заІбувало?
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28.06.2022 15:00
+7
ви ***** зебільні так наголосували - тепер відповідайте, сволочі, разом з усіма своїми зелееними кродами прислуги головки наркомана ЄрЗе на Банковій! І, головне - виконуйте те, для чого влада існує, в т.ч. повертайте наших громадян з полону, а як - не їбе. Тому що ваша влада, підараси.
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28.06.2022 16:51
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з числа захисників Маріуполя, з Азовсталі, вангую, жодного полоненого касапи не віддали
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28.06.2022 14:23 Відповісти
заібали -- біжи ***** налови -- наших в полоні 6000 т русні в нас 600 -- наміняєш якісь одні неадеквати -- аби шось *********
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28.06.2022 14:53 Відповісти
Чого ж вас це 3 роки тому не заІбувало?
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28.06.2022 15:00 Відповісти
Аби Петро в цьому приймав участь то тут було б 300+ коментарів
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28.06.2022 15:05 Відповісти
ви ***** зебільні так наголосували - тепер відповідайте, сволочі, разом з усіма своїми зелееними кродами прислуги головки наркомана ЄрЗе на Банковій! І, головне - виконуйте те, для чого влада існує, в т.ч. повертайте наших громадян з полону, а як - не їбе. Тому що ваша влада, підараси.
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28.06.2022 16:51 Відповісти
Вангуй баба, вангуй дід - вангуй рашівський ведмід!
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28.06.2022 15:24 Відповісти
те що наших потрібно забирати - це не обговорюється, але чому ні слова про тих кого віддали? можливо тому, що віддали літунів бо у каців не вистачає кому бомбити???
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28.06.2022 15:20 Відповісти
А шо с Азовом ?
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28.06.2022 17:04 Відповісти
нічого.
Було б щось хороше - вже би на екрані світились би.
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28.06.2022 18:26 Відповісти
У нас пишут, что Украина обменяла 144 пленных, из них 95 защитников «Азовстали». А среди них - 43 военнослужащих полка «Азов».
https://nashaniva.com/ru/294468
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29.06.2022 18:50 Відповісти
На Цензоре есть статья /17:38/
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29.06.2022 18:55 Відповісти
Дуже добре.
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29.06.2022 06:42 Відповісти
 
 