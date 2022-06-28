Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ не дала російським спецслужбам зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.
"Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:
до відеопотоку прямої трансляції;
до стрічки новин прямого ефіру;
до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.
Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.
"Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі", - резюмують у СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
мертветчуківську бредятину !
"Мы вещаем для всего мира", - ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Луніна говорити російською Джерело: https://censor.net/ua/v3350713
Той медведчуко-ригівський ЗЄ-марафон нікому нах не впав.
проукраинские профессиональные телеканалы НЕЗАКОННО (кто-то ответит) убрали, а везде всунули проверенных шлюх из прокацапских помоек..(
Во многих сёлах нет возможности смотреть что-то, помимо этого конченого марафона.
Но радует то ,что сделали себе во вред. Людей уже тошнит от гыдоты марафона и самого гундосного Зе.
Брехня і "возхвалення "найвиличнішого лідера **********". Тошнить вже від цього
навіть ще до Оману
це якщо вони хотіли взломати, а не докинути їм бабла