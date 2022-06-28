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Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ не дала російським спецслужбам зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів.

"Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:

Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ 02 до відеопотоку прямої трансляції;

Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ 02 до стрічки новин прямого ефіру;

Російські спецслужби хотіли зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, - СБУ 02 до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися.

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"Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі", - резюмують у СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
Невелика потеря. Мосейчучки не увидим. И переобувшихся ватных морд.
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28.06.2022 14:52
+35
Не дивлюсь цей телемарафон , так як нерви не витримують дивитися цю
мертветчуківську бредятину !
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28.06.2022 14:52
+29
Та да. Эту тупую пропаганду и жополизство просто невозможно смотреть. Смог вытерпеть поначалу совсем недолго.
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28.06.2022 14:57
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Невелика потеря. Мосейчучки не увидим. И переобувшихся ватных морд.
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28.06.2022 14:52 Відповісти
Не дивлюсь цей телемарафон , так як нерви не витримують дивитися цю
мертветчуківську бредятину !
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28.06.2022 14:52 Відповісти
Та да. Эту тупую пропаганду и жополизство просто невозможно смотреть. Смог вытерпеть поначалу совсем недолго.
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28.06.2022 14:57 Відповісти
В мене Еспресо на ютьюбі
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28.06.2022 14:59 Відповісти
і шо б змінилося - вони почали б віщати на Весь світ російською і захищати рузкіх? ой вибачте, вони ж ітак це робили
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28.06.2022 14:52 Відповісти
Це так рекламують себе канали Г+ Г Бені каломойші , фірташа , пінчука і інших одіозних істот !
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28.06.2022 14:55 Відповісти
Це так рекламує себе Баканов, якого Захід рекомендує відправити у відставку.
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28.06.2022 15:13 Відповісти
Питання навіщо, коли вони самі добре з усім справляються?

"Мы вещаем для всего мира", - ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Луніна говорити російською Джерело: https://censor.net/ua/v3350713
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28.06.2022 14:55 Відповісти
Голова ОВА баран зеленського тому що бездумно послуховся і заблеев ну як коза рашистька
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28.06.2022 14:58 Відповісти
Кому вони всрались худшего чим роблять вони якщо і захочеш не придумаеш вони їм аплодують стоя особливо за останній треш запрет говорити українською мовою. Телемарофон це суцільна ганьба держави як демократичної цівільноі держави
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28.06.2022 14:56 Відповісти
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2022 14:57 Відповісти
Єдиний раз хотілося б рашистам допомогти
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28.06.2022 14:58 Відповісти
Коломойський зомбоящик можна було б і хакнути. Там дивитися нічого
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28.06.2022 14:59 Відповісти
Навіщо кацапам ламати прокацапські помийки?
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28.06.2022 15:01 Відповісти
Это полный трындец -гогиашвили ,тот который помощник депутата госдуры ,тот который жил в одном доме с будановым и муж секретутки зелупы -он теперь советник этого самого Буданова и вчера уже был на работе...
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28.06.2022 15:05 Відповісти
Судячи зі вчорашнього висловлювання телеведучої, про просьбу перейти на рузкей язык, то мабуть такі зламали....
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28.06.2022 15:07 Відповісти
Баканов собі ціну набиває на фоні системних про#обів та зради.

Той медведчуко-ригівський ЗЄ-марафон нікому нах не впав.
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28.06.2022 15:11 Відповісти
Чого їм ламати це лайно яке транслює все, що рашисти хочуть. Ще й голів ОДА змушують псячою розмовляти.
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28.06.2022 15:24 Відповісти
они, бенемарафоновцы, "взломаны" дермаками-татаровцами с самого начала их антиукраинского "творчества"..
проукраинские профессиональные телеканалы НЕЗАКОННО (кто-то ответит) убрали, а везде всунули проверенных шлюх из прокацапских помоек..(
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28.06.2022 15:26 Відповісти
А его вообще кто нибудь смотрит?Меня хватает максимум на10-15 минут.Даже если его завтра отключат,то никто сильно и не обидится.Разве только Зе-любит он на каналах мелькать каждый день.
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28.06.2022 15:27 Відповісти
Эти уроды сделали все специально
Во многих сёлах нет возможности смотреть что-то, помимо этого конченого марафона.
Но радует то ,что сделали себе во вред. Людей уже тошнит от гыдоты марафона и самого гундосного Зе.
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28.06.2022 15:42 Відповісти
Поверьте, понимающие русский язык смотрят, во всей Европе, миллионы людей, отличный канал, информация в реальном времени, смотрим и по кабелю, и в Ютубе. Канал, наиболее злящий наших поклонников "русского мира". И еще, ваш Зе в Европе и остальном Мире, личность №1, хотя раньше здорово раздражал, смиритесь с этим...
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29.06.2022 11:35 Відповісти
сбу юмористы. на рожи ведущих их посмотрите одни агенты фсб
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28.06.2022 15:28 Відповісти
Хотіли зламати, глянули, а там і ламати не потрібно.
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28.06.2022 15:30 Відповісти
Та і *** на ті Гівно Анали.Зелене **** менше бачитимуть люди
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28.06.2022 15:35 Відповісти
А хто з українців телебачення дивиться?
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28.06.2022 15:38 Відповісти
Не задавайте тупі питання. Моя мама дивиться, їй майже 80. багато людей похилого віку дивляться. Але і їх вже задовбує цей земарафон.
Брехня і "возхвалення "найвиличнішого лідера **********". Тошнить вже від цього
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28.06.2022 15:50 Відповісти
судячи зі змісту та акторів "марафону" - ФСБ зламала тамті телеканали ще до 24 лютого

навіть ще до Оману
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28.06.2022 15:47 Відповісти
якби зламали нічого б не сталося, риторика була тою ж... і мова
це якщо вони хотіли взломати, а не докинути їм бабла
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28.06.2022 15:50 Відповісти
Ну паламалися б паламалися і розтулили б ноги для руцького члено-репи,то ж радной муж!
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28.06.2022 16:25 Відповісти
Хотіли але передумали, побачивши, що буба сцить людям у вуха не гірше..
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28.06.2022 17:32 Відповісти
Бо канали ніхто не дивиться (деколи кацапи ) ...рейтинги нульові,довіри - швах....зрадникам,підстилкам кремлівської мафії не місце в Україні.....оманськийкнур нанизаний на пляшку кремлівської мафії може бути тільки зрадником.
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29.09.2022 10:15 Відповісти
 
 