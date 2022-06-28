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Момент влучання російських ракет в кременчуцький ТРЦ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікували відео з камер спостереження під час удару по ТРЦ В Кременчуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте: Ракетний удар РФ по Кременчуку: Відомо про понад 20 загиблих, 59 осіб поранено

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
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28.06.2022 15:09
+35
Скорей бы уже полномасштабная 3я мировая, где кацапов будем ******* всем миром. Это ж не возможно уже это ******** терпеть...
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28.06.2022 15:08
+33
Кацапи, за злочини проти людства горіти вам у пеклі.
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28.06.2022 15:06
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хрущёвочный )))
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28.06.2022 16:21 Відповісти
В нескольких километрах от обоих взрывов звук был слышен очень хорошо, и стекло задрожало. Дым сразу же повалил. Рашистские твари.
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28.06.2022 15:40 Відповісти
очень наглядно..(
Париж, Берлин, Рим, Вена..., картинка была как у вас, а насрано кацапами и им пофигу, где и сколько нагадить, что в украинской захваченой квартире, что в районе женевского озера..
Европа, быстрее раздупляйтесь..(
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28.06.2022 15:36 Відповісти
расея должна быть разрушена.
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28.06.2022 15:40 Відповісти
Відео для тих хто хоче зберегти "путіну обличчя" та домовитись, вважаючи що їх омене.
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28.06.2022 15:42 Відповісти
Все це вчергове доводить,що кацапи- не люди. Щиро бажаю пересічним кацапам пережити все те,що їх підари-недолюдки творять в моїй державі.
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28.06.2022 15:44 Відповісти
СВОЛОЧИ !!!!!!!
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28.06.2022 16:01 Відповісти
Це міський сад нашого міста. За 500 метрів від ТРЦ(((
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28.06.2022 16:01 Відповісти
Братству кільця було легше --- їхні орки ракет не мали...
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28.06.2022 16:03 Відповісти
Це має відбуватися в кожному куточку проклятого лаптестану!!
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28.06.2022 16:09 Відповісти
Кацапія здихає у муках, тому такі вчинки.
Зе треба не попсу по відосікам розказувати, а казати що ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ,
РОЗСЛАБЛЯТИСЬ НЕ НА ЧАСІ. Таке думаю буде і надалі, чим сильніше буде здихати
Кацапія, тим сильніше будуть у неї конвульсії, тому нас ческають тяжкі місяці
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28.06.2022 16:15 Відповісти
Кацапи не мають права на існування!
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28.06.2022 16:42 Відповісти
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28.06.2022 16:49 Відповісти
Коли били по заводу - всім було насрати. Так, трохи лячно, хтось відосики викладав. А тепер приходить розуміння, що таке війна.
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28.06.2022 17:06 Відповісти
1. Не зрозумів ... Люди почули сирену і побігли, чи як ??
2. Тільки один правильно реагував - у білиш штанях.
3. Несмішно, але голуби явно бойові.
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28.06.2022 17:34 Відповісти
ні, вони почули вибух у трц, а на відео вибухув завод, після другої ракети
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28.06.2022 17:38 Відповісти
Можливо люди почули звук ракети і побігли? Ракета летить з великим реактивним шумом.
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28.06.2022 18:15 Відповісти
мені здається він побачив приліт ракети
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28.06.2022 19:34 Відповісти
Тобто версія кацапів одразу відкидається, адже видно, що у завод прилетіла друга ракета.
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28.06.2022 17:37 Відповісти
Бити мерзенних кацапів безжально!
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28.06.2022 19:32 Відповісти
Стриляйте макальські потвори чим більше - тим швидше буде кінець вашій недоімперії
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28.06.2022 22:14 Відповісти
А ви й далі продовжуйте говорити ворожою мовою, продовжуйте, малороси... Вони вас нищать, а ви, такі "Анасзачьто мижнічіво?".
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29.06.2022 02:38 Відповісти
2 ракеты минимум.
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29.06.2022 06:40 Відповісти
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:12 Відповісти
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