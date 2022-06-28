59 616 130
Момент влучання російських ракет в кременчуцький ТРЦ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікували відео з камер спостереження під час удару по ТРЦ В Кременчуці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
Топ коментарі
+56 Стрелок
показати весь коментар28.06.2022 15:09
+35 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.06.2022 15:08
+33 Rino Rino
показати весь коментар28.06.2022 15:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Париж, Берлин, Рим, Вена..., картинка была как у вас, а насрано кацапами и им пофигу, где и сколько нагадить, что в украинской захваченой квартире, что в районе женевского озера..
Европа, быстрее раздупляйтесь..(
Зе треба не попсу по відосікам розказувати, а казати що ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ,
РОЗСЛАБЛЯТИСЬ НЕ НА ЧАСІ. Таке думаю буде і надалі, чим сильніше буде здихати
Кацапія, тим сильніше будуть у неї конвульсії, тому нас ческають тяжкі місяці
2. Тільки один правильно реагував - у білиш штанях.
3. Несмішно, але голуби явно бойові.
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу).
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.