Момент влучання російських ракет в кременчуцький ТРЦ. ВIДЕО

В мережі опублікували відео з камер спостереження під час удару по ТРЦ В Кременчуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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