Зеленський зустрівся з Шоном Пенном: Режисер знімає документальний фільм про війну в Україні та з першого дня вторгнення був у Києві. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським актором та режисером Шоном Пенном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував Пенну за підтримку України.

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