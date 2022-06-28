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Зеленський зустрівся з Шоном Пенном: Режисер знімає документальний фільм про війну в Україні та з першого дня вторгнення був у Києві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським актором та режисером Шоном Пенном.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ", - йдеться в повідомленні.
Президент подякував Пенну за підтримку України.
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