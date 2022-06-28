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Зеленський зустрівся з Шоном Пенном: Режисер знімає документальний фільм про війну в Україні та з першого дня вторгнення був у Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським актором та режисером Шоном Пенном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував Пенну за підтримку України.

Читайте: Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Андрей Елдак ну не на минуту от Боневтика не отходит. В туалет тоже вместе ходят наверное
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28.06.2022 16:29
+11
У главного актера даже костюмчик имеется. И даже пианино в кустах.
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28.06.2022 16:48
+7
Шон Пенн 1961 року народження , тому і виглядає на свій вік !
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28.06.2022 16:45
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Андрей Елдак ну не на минуту от Боневтика не отходит. В туалет тоже вместе ходят наверное
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28.06.2022 16:29 Відповісти
Может он автографы собирает 🤣🤣🤣
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28.06.2022 16:45 Відповісти
Це мабуть всі вже помітили , в вбиральню на горщик вони теж разом ходять ?
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28.06.2022 20:07 Відповісти
Шон Пенн смотрит, и видит, что понимается максимум каждое пятое его слово ....
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28.06.2022 16:31 Відповісти
Шон выглядит слегка помятым, мода может такая сейчас на брутальный вид ?
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28.06.2022 16:34 Відповісти
Шон Пенн 1961 року народження , тому і виглядає на свій вік !
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28.06.2022 16:45 Відповісти
Шон Пенн серьёзное документальное кино снимает, а не дебильноватые видоски. Поэтому и вид у него соответствующий, чувствуется рабочая и психологическая нагрузка, в отличие от рядом сидящего "коллеги" по кинематографу
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28.06.2022 17:29 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2022 18:42 Відповісти
цирк
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28.06.2022 16:35 Відповісти
Буде тепер знімати кіно як Зєля рятував Україну
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28.06.2022 16:35 Відповісти
Блин, 100 баллов.

Украина занимает все больше информационного пространства и выходит из тени российскойимперии
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28.06.2022 16:44 Відповісти
У главного актера даже костюмчик имеется. И даже пианино в кустах.
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28.06.2022 16:48 Відповісти
Виглядає боневтік , як гівно під лопухом , ну дуже красівенький
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28.06.2022 16:53 Відповісти
Это же наконец уровень! Выход в люди
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28.06.2022 16:58 Відповісти
Сподіваюсь президент здогадався подарувати йому гребінець.
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28.06.2022 17:02 Відповісти
Замечательный комментарий. Вы очень умный, череп не жмет?
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28.06.2022 17:08 Відповісти
Цікаво, а Пенн виконав свою обіцянку і розплавив свої " Оскари"?
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28.06.2022 17:14 Відповісти
Елдак свою любимую ни на шаг і не на ушко як Болдан.
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28.06.2022 17:33 Відповісти
тоже не причесаный как борис..шо за мода..в паликхтмахтерскую сходил бывсего 120 грн..)цырюльня за конавой у голохфастова
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28.06.2022 17:44 Відповісти
умница. Подваниваешь на партнёров, всё как завещали в опе
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28.06.2022 18:15 Відповісти
А шо делає на зустрічі в кабінете президента ведуча 112 канала ЮЛІЯ ГАЛУШКО ? Яка просить всіх розмовляти російською мовою ?

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28.06.2022 18:48 Відповісти
Шон красавчик.
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28.06.2022 23:50 Відповісти
 
 