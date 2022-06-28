Нас не цікавить, що думає Зеленський, оскільки рішення ухвалює не він, а Вашингтон, - Лавров. ВIДЕО

Росію не цікавить, чи буде президент України Володимир Зеленський присутнім на саміті G20 в Індонезії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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"Навіть не гадатиму, на що сподівається президент Зеленський. Це абсолютно не важливо, що він думає, на що він сподівається. Не він ухвалює рішення. Рішення ухвалюють у Вашингтоні, до того ж аж ніяк не на президентському рівні. Ухвалюють рішення відомі чиновники в Держдепі, ну і напевно в адміністрації президента", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

За його словами, Росію не цікавить, чи перебуватиме президент України на майданчику саміту G20.

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