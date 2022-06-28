Нас не цікавить, що думає Зеленський, оскільки рішення ухвалює не він, а Вашингтон, - Лавров. ВIДЕО
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Росію не цікавить, чи буде президент України Володимир Зеленський присутнім на саміті G20 в Індонезії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
"Навіть не гадатиму, на що сподівається президент Зеленський. Це абсолютно не важливо, що він думає, на що він сподівається. Не він ухвалює рішення. Рішення ухвалюють у Вашингтоні, до того ж аж ніяк не на президентському рівні. Ухвалюють рішення відомі чиновники в Держдепі, ну і напевно в адміністрації президента", - сказав глава МЗС країни-окупанта.
За його словами, Росію не цікавить, чи перебуватиме президент України на майданчику саміту G20.
Топ коментарі
+54 krot_lub
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+43 Oleksandr Zabolotnyy
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+37 Aleks T c3834cab
показати весь коментар28.06.2022 16:56
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Путіна роблять цапом відбувайлом, щоб санкціі не торкнулись вищого керівництва.
А дехто всі 3 роки при владі ліз зі шкіри, щоб зустрітись з ****** і подивитись йому в око.
І війська відводив, і армію послабляв та зменшував, енергію купував, колаборантів та агентів ворожих у владу поприводив…
А кінь йому «наснєінтєрєсуєт»…
Екатерина Сергеевна Винокурова
Дата и место рождения: 1982 г. (возраст 40 лет), Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Супруг: Александр Семёнович Винокуров (в браке с 2007 г.)
Родители: Сергей Викторович Лавров
Образование: Колумбийский университет
оттого діма і запіл, як кажуть істочнікі
Раісся - вперьйод
Вдумайтесь : министр иностранных дел (!), член Совета Безопасности своей страны (!) не знал, что его страна собирается напасть на другую страну !!! Главный дипломат !!! НЕ ЗНАЛ !!! О вступлении своей страны в международный военный конфликт !!!
Так что "чия би корова мичала, а твоя б мовчала". Ну или лошадь в твоём случае . . .