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Жінки з Бурятії просять повернути чоловіків, відправлених на війну в Україні: "Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Дружини військовослужбовців П'ятої окремої танкової Тацинської бригади, які зараз перебувають в Україні, записали відеозвернення до голови регіону Олексія Циденова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер "Люди Байкала".

За словами жінок, у січні 2022 року бригаду відправили на навчання до Білорусі, а наприкінці лютого - в Україну.

"Военнослужащие истощены морально и физически, у всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях, у многих - простудные заболевания, им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелых военных условиях. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года", - кажуть жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен сотий бурят воює в Україні, - журналістка

Вони просять владу Бурятії сприяти заміні їхніх чоловіків військовими з тієї ж танкової бригади, які ще не були в Україні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+65
Бедные бурятки... А когда отправляли своих бурятов за большой зарплатой, норм все было?
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28.06.2022 17:15
+56
...они уже контуженными на свет вылупляются из своих самок
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28.06.2022 17:15
+53
Нет. Это спецоперация по утилизации депрессивных регионов.
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28.06.2022 17:13
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на 7-ой секунде она говорит "нацисткой"? по Фрейду ?
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28.06.2022 17:11 Відповісти
Это последствия контузии. По их призанию у россиян почти у всех контузия в легкой или тяжелой форме
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28.06.2022 18:05 Відповісти
Какой Фрейд. Просто перестали стесняться
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28.06.2022 22:14 Відповісти
Нет. Это спецоперация по утилизации депрессивных регионов.
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28.06.2022 17:13 Відповісти
***** к чурко-бабам прислушается: Пришлет им вместо их косоглазых по резиновому херу, 100 руб и открытку
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28.06.2022 17:44 Відповісти
И открьітку? Романтик!
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28.06.2022 17:47 Відповісти
ніт, він їм розкаже яка різниця між дєдушкой і бабушкой
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28.06.2022 18:51 Відповісти
Наши войны их быстрей на вечный отдых отправят.
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28.06.2022 17:14 Відповісти
сказали в морг , значит в морг
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28.06.2022 17:27 Відповісти
На ротацию.
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28.06.2022 20:15 Відповісти
Только 200
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28.06.2022 17:14 Відповісти
Только жареньіми))
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28.06.2022 18:08 Відповісти
...они уже контуженными на свет вылупляются из своих самок
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28.06.2022 17:15 Відповісти
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28.06.2022 17:18 Відповісти
Бедные бурятки... А когда отправляли своих бурятов за большой зарплатой, норм все было?
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28.06.2022 17:15 Відповісти
Щас!
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28.06.2022 17:20 Відповісти
Так вони вбивали "двух зайців" - і мужиньок бабліща привезе, а якщо здохне, так бурятка взагалі мульйонерша, і пока мужиньок "на зароботках" - так зможе під хвіст дати сусіду Суктулбеку ********
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28.06.2022 17:20 Відповісти
Не тільки бабліща,а ще й унітази з чайниками і ношеними трусами,ви забули.
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28.06.2022 19:07 Відповісти
Ще треба на коліна стати обов'язково. По величній кацапській традиції.
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28.06.2022 17:22 Відповісти
Будка собача,є; шматок оптокабеью,є,пралка без водопроаоду,є. Лишилося бурятика в черв'яків забрати...
Забу жіноче споднє,й використані затички
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28.06.2022 17:27 Відповісти
Счастливая жизнь бурятки. Ну ещё в улан Батор можно с'ездить, на цивилизацию посмотреть)
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28.06.2022 17:43 Відповісти
так вони і зараз відправляють, мовляв наші вже запрацювалися, дайвайте інших відправимо, най теж підзароблять
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28.06.2022 17:44 Відповісти
Похуú і точка.
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28.06.2022 17:15 Відповісти
не точка и у...и только
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29.06.2022 03:25 Відповісти
що, хіба є ще когось повертати ?
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28.06.2022 17:16 Відповісти
Скажіть тим бабам, що нежить вже в їх орків вилікували. Лікарями виступали ЗСУ. Лікували Джавалінами і Нлавами. Нежить побороли високою температурою і ковдрою в 2 м. Родючої української землі.
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28.06.2022 17:17 Відповісти
Вони ще не готові, чекайте!
Упакуємо, пришлемо...
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28.06.2022 17:17 Відповісти
"Вони просять владу Бурятії сприяти заміні їх чоловіків військовими з тієї ж танкової бригади, які ще не були в Україні." - там уже некого менять, лучше сразу подавайте на компенсацию, может хоть на стиралку будет.
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28.06.2022 17:18 Відповісти
"нравится, не нравится - терпи, моя красавица"
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28.06.2022 17:18 Відповісти
Всі кацапи, а не лише буряти тяжко контужені з народження, їх мамашки стоячи над прірвою родили.
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28.06.2022 17:21 Відповісти
буряти особливо відморожені
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28.06.2022 17:26 Відповісти
Для ознакомления делегацию под Лисичанск на 3 дня.
А потом что они скажут ?
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28.06.2022 17:22 Відповісти
По-перше, запам'ятайте:
Не на території України, бо Україна не ваша територія! Украіїна - це країна,
По-друге:
Ви вдови!
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28.06.2022 17:23 Відповісти
Це ж ці шмари народжують особливо жорстоких виродків. Щоб вони всі виздихали.
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28.06.2022 17:25 Відповісти
вони виховують з них виродків. свідомо.
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28.06.2022 17:46 Відповісти
Вже пізно ! Треба було хочаб місяць тому коли в рефрежераторі були.
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28.06.2022 17:28 Відповісти
Пізно всрались, "жінки з бурятії"...
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28.06.2022 17:28 Відповісти
Че? Уже трусами ношеными прибарахолились?
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28.06.2022 17:28 Відповісти
В коробці повернуть засмаженого бурята
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28.06.2022 17:29 Відповісти
Не верю. Для бурятов 5 млн. рупий сказочное бабло. Наверное уже не платят, а пишут - сгинул без вести. Потому и ноют
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28.06.2022 17:29 Відповісти
Холопы, вы как посмели так бить челобитную царю?
На коленях должны стоять и бить челобитную, холуи 😞
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28.06.2022 17:31 Відповісти
«Как с царем разговариваешь, смерд!
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28.06.2022 17:36 Відповісти
Та ради бога..

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28.06.2022 17:32 Відповісти
Вот что остается от бурята после его приезда в Украину, на рук, ни ног, не головы. Да буряткам все равно, главное, 7 миллионов гробовых получат.
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28.06.2022 18:46 Відповісти
Размечтались! Ваши просьбы по барабану вашим кровопийцам. Получите в лучшем случае в гробах своих мужей...
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28.06.2022 17:34 Відповісти
...раз ума не хватило отговорить от такой службы.
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28.06.2022 17:36 Відповісти
Ну так в чём проблема? Приехали в в.часть и забрали своего домой.
Пооокааа письмо по почте дойдёт, пока его МОЖЕТ БЫТЬ рассмотрят...
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28.06.2022 17:35 Відповісти
Хворые мы и увечные,
И долбо#бы извечные,
Сирые мы и убогие,
Горести гложут нас многие.
Мы в своем горе, злосчастии,
Просим хурал об участии,
Пишем начальству Бурятии,
Просим вернуть муже-братию.
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28.06.2022 17:36 Відповісти
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28.06.2022 17:55 Відповісти
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28.06.2022 18:11 Відповісти
Во дуры бурятки! А НА КОЛЕНИ ВСТАТЬ?! Или вместо вас Пушкин на колени перед начальством должен ставать?? Форменный бунт!
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28.06.2022 17:36 Відповісти
шо то только одна *************** там там что ущемляют их....
рюзкеме глязяма ухзкеме..
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28.06.2022 17:39 Відповісти
когда нозвание ватно *********** части длиннее самой рабской кляузы давай на колени ставай
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28.06.2022 17:40 Відповісти
Стоят... читают по бумажке про ордена Сурового 2 категори...
БЕГОМ РОЖАТЬ СМЕНУ ДЛЯ ВАШИХ УТОМЛЕННЫХ МУЖИКОВ!
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28.06.2022 17:43 Відповісти
Их мужья у нас,как на курорте загорают,а они не довольны?

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28.06.2022 17:44 Відповісти
Распятый .. в трусиках ... мальчик .. нашелся
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28.06.2022 18:09 Відповісти
нужно больше жареного кацапского мяса
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28.06.2022 18:55 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.
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28.06.2022 17:52 Відповісти
Да не вопрос. Приезжайте. Стоимость пакета и услуг за хранения падали оплатите и забирайте.
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28.06.2022 17:52 Відповісти
Ну що ж, нехай присилають пакети!
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28.06.2022 17:52 Відповісти
Там у кацапстані всі контужені.
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28.06.2022 17:53 Відповісти
бедные несчастные буряты. все контужены. так и члены могут отвалиться. Как страшно жить бурятским женам. Сочувствуем всем своим бЕндеровским нацизмом.
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28.06.2022 17:54 Відповісти
А чому не звернулись до Путіна. Не поіхали до столиці з вимогою. Готується ще один відосик про заглядання в ...... Путіну.
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28.06.2022 17:56 Відповісти
Навряд допоможе, по феншую, мали б стояти на колінах...
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28.06.2022 17:57 Відповісти
пока боевые буряты в шахтах танки добывают, пусть буряцкие бабы срывают день и размножаются с китайцами. подмену будет не отличить, даже если буряту удастся живым инвалидом выбраться.
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28.06.2022 17:58 Відповісти
Вернут вам ваших бурятов, в пакетах, но вернут...но не факт, что полностью,некоторые кусочками вернутсЯ
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28.06.2022 17:59 Відповісти
*****, дай им побольшеогненной воды и селёдки!!!
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28.06.2022 18:02 Відповісти
Хай приїжджають з пакетиками і забирають
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28.06.2022 18:07 Відповісти
Смажити цих бурятських гандонів якомога більше, щоб сліду на землі не залишилось від кремлівських жополизів.
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28.06.2022 18:09 Відповісти
Слів нема порядних. Бурятобаби скаржаться не на війну, а на погані умови, бо "прастуділісь" вони там. І не прагнуть не воювати, а лише хочуть, щоб когось іншого "прастужаться" відправили. От же ж наволочь бурятокацапська
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28.06.2022 18:11 Відповісти
+5
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28.06.2022 18:24 Відповісти
Тільки в целофанових мішках
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28.06.2022 18:12 Відповісти
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28.06.2022 18:16 Відповісти
Досі разом тусуються
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28.06.2022 22:17 Відповісти
«Пренебесному селению, Преподобному Игумну Козьме, Царь и Великий Князь всея Руси, Иоанн Васильевич челом бьет»!(с)
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28.06.2022 18:19 Відповісти
Блін ... російською чисто читає !
А на вигляд *******, цивілізовані люди ...
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28.06.2022 18:23 Відповісти
Jih vernut, a mozhet bitj net.
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28.06.2022 18:42 Відповісти
Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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28.06.2022 18:54 Відповісти
Как эти курицы у нас оказались??? Гоните их в ****...!!! Пусть забирают свои пластиковые пакеты и ***...!!!
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28.06.2022 18:57 Відповісти
чем больше врагов Украини сдохнет, тем лучше
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28.06.2022 19:12 Відповісти
Ни факт , что ваши мужья буряты вообще живы, и не удобряют украинский чернозем, расскажите об этом другим кацапам, может подумают , что ну его нафиг такие зароботки)))
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28.06.2022 19:17 Відповісти
хіба це челобитная!? А взагалі то зовсім не правдиво виглядає, що дівчата сумуєте. Можу запропонувати рухатись в сторону Китаю, там знайдете нормальних самців, скільки ж можна цих дятлів з України чекати, так і зарости все може.
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28.06.2022 19:21 Відповісти
Краснознамьонниє ***** просют вивєсті...
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28.06.2022 19:31 Відповісти
Ну, звідкіля в немитій може взятися "Олексій"? Ви ще Байдена Йосипом назвіть, а Кеннеді - Іваном.
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28.06.2022 19:42 Відповісти
Что значит "Просят"??? Что вообще происходит? Майдан устроили? Митинги? Хотите променять сытую жизнь Бурятии на постмайданную нищету как на "этай ихней Украине"? А ну марш по землянкам, а то сейчас губернатор приедет!
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28.06.2022 19:45 Відповісти
Выбрали самую умную для записи обращения и та оказалась неспособной даже с бумажки прочитать. Жесть. Просто ваши узкоглазые мужья предпочли сдохнуть в Украине, как собаки и валяться в овраге, чем дальше с вами жить.
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28.06.2022 19:50 Відповісти
контуженный, простуженный
главное "в строю"
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28.06.2022 20:08 Відповісти
Незабаром в пакетах привезуть.
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28.06.2022 20:12 Відповісти
Да все боевые буряты вернутся, но только в разной комплектации.. Кому повезет вернутся в одном мешке, а кому не повезет, то в трех или четырех по разным городам рабссеи.
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28.06.2022 20:17 Відповісти
Жінки бурятії, чому ж ви такі гальмівні? Ваша нація вже не знає рідної мови, а ваші дітородні чоловіки 4 місяці вмирають за вашого ж окупанта! Ганьба вам і прокльон ваших пращурів!!!
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28.06.2022 20:36 Відповісти
Та нехай воюють. З них виходить гарний бурятський шашлик.
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28.06.2022 20:54 Відповісти
бурятів та інших адептів путіна ОБОВ`ЯЗКОВО треба повертати на раZZію...в поліетиленових мішках, як груз 200....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.06.2022 22:08 Відповісти
Берите веник и совок, приезжайте забирайте.
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28.06.2022 23:29 Відповісти
Класика відповіді чернінівчанки свооїй сестрі з Росії на прохання розшукать сина-танкіста що пропав у березні на Чернігівщині:
ПРИЇЖДЖАЙ І ШУКАЙ! Я ЛОПАТУ ДАМ!"
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29.06.2022 06:28 Відповісти
👍👍👍
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29.06.2022 10:02 Відповісти
Как челобитную подаете холопы ?
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28.06.2022 23:54 Відповісти
самки ордынские...сдохните вместе со своими выкидышами !!!
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29.06.2022 00:11 Відповісти
А шо такое? Китайцы чухонками брезгуют? Компенсация не нужна? Контуженные уже в цене, потому что других не осталось?
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29.06.2022 01:24 Відповісти
Не ображай фінок - вони народжують патріотів Суомі! "Чухонці" - зневажлива кличка фіннів яку їм приліпили кацапи (так само як нас вони назвали "хахлами") Буряти - "монголоїди!
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29.06.2022 06:34 Відповісти
 
 