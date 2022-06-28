Жінки з Бурятії просять повернути чоловіків, відправлених на війну в Україні: "Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести". ВIДЕО
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Дружини військовослужбовців П'ятої окремої танкової Тацинської бригади, які зараз перебувають в Україні, записали відеозвернення до голови регіону Олексія Циденова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер "Люди Байкала".
За словами жінок, у січні 2022 року бригаду відправили на навчання до Білорусі, а наприкінці лютого - в Україну.
"Военнослужащие истощены морально и физически, у всех контузия легкой или средней степени тяжести. Солдаты с января 2022 года по настоящее время находятся в полевых условиях, у многих - простудные заболевания, им требуется медицинское обследование ввиду продолжительного нахождения в тяжелых военных условиях. Просим обратить внимание, что многим военнослужащим не предоставлялся отпуск более года", - кажуть жінки.
Вони просять владу Бурятії сприяти заміні їхніх чоловіків військовими з тієї ж танкової бригади, які ще не були в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забу жіноче споднє,й використані затички
Упакуємо, пришлемо...
А потом что они скажут ?
Не на території України, бо Україна не ваша територія! Украіїна - це країна,
По-друге:
Ви вдови!
На коленях должны стоять и бить челобитную, холуи 😞
Пооокааа письмо по почте дойдёт, пока его МОЖЕТ БЫТЬ рассмотрят...
И долбо#бы извечные,
Сирые мы и убогие,
Горести гложут нас многие.
Мы в своем горе, злосчастии,
Просим хурал об участии,
Пишем начальству Бурятии,
Просим вернуть муже-братию.
рюзкеме глязяма ухзкеме..
БЕГОМ РОЖАТЬ СМЕНУ ДЛЯ ВАШИХ УТОМЛЕННЫХ МУЖИКОВ!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
А на вигляд *******, цивілізовані люди ...
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
главное "в строю"
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ПРИЇЖДЖАЙ І ШУКАЙ! Я ЛОПАТУ ДАМ!"