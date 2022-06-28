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Ще одна російська ракета 27 червня влучила у приватне підприємство у Кременчуці. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одна із двох ракет, які 27 червня російська армія випустила по Кременчуку на Полтавщині, влучила на територію заводу.

Про це повідомив Суспільному голова наглядової ради установи Микола Данилейко, передає Цензор.НЕТ.

Через влучання російської ракети частково зруйнована інфраструктура "Кременчуцького заводу дорожніх машин ("Кредмаш")". Це приватна установа. Серед працівників поранених немає, розповів голова.

Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху. Микола Данилейко Суспільному повідомив, що з 1989 року завод не випускав військової техніки та запчастин.

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Ще одна російська ракета 27 червня влучила у приватне підприємство у Кременчуці 01
Ще одна російська ракета 27 червня влучила у приватне підприємство у Кременчуці 02

"Кременчуцький завод дорожніх машин ("Кредмаш")" - це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Перші такі вироби почали виготовляти 1949 року, за цей час випустили понад 21 тисячу змішувачів асфальтобетону, йдеться на офіційному сайті підприємства.

Його заснували 1870 року, там вироблялися сільськогосподарські машини - кінні приводи, молотарки, січкарні і запасні частини до них.

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Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Це та зброя на яку витрачали кошти при прихованій підготовці до війни.
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28.06.2022 17:41
+10
Просили без уточнений
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28.06.2022 17:34
+9
шапку из фольги сними, они беспилотниками и спутниками смотрят, если надо, какие фото на Цензоре?
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28.06.2022 17:51
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Просили без уточнений
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28.06.2022 17:34 Відповісти
Це от зеленского йому можна,це напевне той завод де західна зброя по словам кацапів знищена
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28.06.2022 17:36 Відповісти
Це виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Це та зброя на яку витрачали кошти при прихованій підготовці до війни.
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28.06.2022 17:41 Відповісти
Навіщо ці фото, якщо це не звіт про якість нанесеного удару?
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28.06.2022 17:38 Відповісти
нафіга виложили цю інфу ..алє ...При совкі тут секретне КБ було де розробляли БТР ..Хоть це всі заперечують ..І тепер через дві неділі будуть знову сюди прильоти ось побачите ..А Данілов розповіда що третя ракета попала на стадіон Кремінь ..
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28.06.2022 17:38 Відповісти
Было 2 ракеты (по крайней мере я толко 2 раза подпрыгнул с диваном вместе)
Да и на видео с міського саду четко видно 2 прилёта
По поводу стадиона скорее всего пи#деж типа запутаем врага! Но, видимо решили не позориться. Сегодня о стадионе никто не говорит)
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28.06.2022 18:13 Відповісти
стадион за забором завода
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28.06.2022 22:17 Відповісти
Завод от стадиона в > 500 метрах! Их ращделяет пруд міського саду. Это очень легко проверить если вы знаете, что такое гугл-карты.

Зачем говорить если не знаете! Можно сесть в лужу)
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28.06.2022 23:17 Відповісти
цензор видаліть статтю ..вони завтра по цим фото скоректують і вдарять ..видаляйте я сказав ..цензорви наражаєте Кременчук на небезпеку цим фото
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28.06.2022 17:40 Відповісти
шапку из фольги сними, они беспилотниками и спутниками смотрят, если надо, какие фото на Цензоре?
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28.06.2022 17:51 Відповісти
Так москалі і не приховують, що цілилися саме в цей завод... Бо вважають його танкоремонтним. Завод розфігачили, що тут коригувати?
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28.06.2022 17:56 Відповісти
І це все буде доти,поки не поставлять в Україну з десяток(для початку) **томогавків** і **петріот**, і відразу все стане на своє місце,а якщо з першого разу не зрозуміють,то впереджувальний удар по Курську або Воронежу,тоді на всі 100% дойде,а так ,як в школі 10-ти класник знущається над першокласником і довго тому чекати,поки виросте і дасть здачу,ЯКЩО ДОЖИВЕ!!!!!
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28.06.2022 19:25 Відповісти
"десяток" патріотів то 10 міліардів долларів!! ти б довірив Зеленському, скажи?
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28.06.2022 19:45 Відповісти
Я впевненний на всі 10000000000000%,що дають НАРОДУ УКРАЇНИ,а не Зе,йому і трьох лінійку не дали-б.
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28.06.2022 22:56 Відповісти
Я думаю, НАТО должни давать Украине по больше ракет большой дальности и современное ПВО и ПРО,потому что война идёт между Варварами цивилизованным миром.Руководит войной военные преступники типа Путин,шойгу, лавров итд
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28.06.2022 19:45 Відповісти
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:28 Відповісти
А чому не говориться про те що Кредмаш працював на російську промисловість?! А зараз закритий саме черезз санкції і немоливість торгувати з московію. Ганьба!
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28.06.2022 21:34 Відповісти
сатанисты специально выбирают объекты обстрела там где большое количество людей, чтобы было больше жертв.
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28.06.2022 22:20 Відповісти
Тактика латентных рабсейских террористов, как и всю историю их криминальной группировки.
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28.06.2022 22:27 Відповісти
ну да, рядом с тем ТЦ.
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29.06.2022 06:26 Відповісти
 
 