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Одещина зазнала ракетних ударів, постраждалих та руйнувань немає. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська сьогодні ввечері випустили декілька ракет по Одеській області. Одну вдалося збити українським захисникам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - заявив Марченко.
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**************** недомовки перед громадянами України про долю полонених воїнів навіть ОПа не розтлумачує, бо сказати нічого. Їх здали, тепер забули, бенямарафон постарається.
У Чма поточні плани - це закінчити війну до зими, бо воно вже на Буковель зібралось і готуватись до виборів з обіцянками лохам нового супер-крадівництва, а друзям відкатів. Про морду лиця Ху*ла воно теж попіклується.