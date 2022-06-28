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Одеська область (2491) ракети (2793)

Одещина зазнала ракетних ударів, постраждалих та руйнувань немає. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська сьогодні ввечері випустили декілька ракет по Одеській області. Одну вдалося збити українським захисникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - заявив Марченко.

Читайте також: Ворог намагався завдати удару по Ізмаїльському району Одещини. Ракету типу "Онікс" збито над морем, - ОК "Південь"
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***** решил пойти по сирийскому сценарию,все подряд бомбить.
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28.06.2022 20:32 Відповісти
Проверенная ****** тактика. Захватить чужую территорию а потом бомбить мирные города чтобы склонить к капитуляции или хотябы перемирию чтобы передохнуть и перегруппироваться. Так как рашистская армия не приспособлена к затяжным войнам
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28.06.2022 20:46 Відповісти
Он это всегда делал, начиная с Чечни. Оно, как трусливое бункерное существо думает, что чем больше будет жертв среди гражданского населения (и особенно детей), то народ поднимется против правительства, которое не может их защитить. А эту слабину он увидел после победы на выборах зеледента и создание моношоблости в Раде.
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28.06.2022 20:47 Відповісти
Только тут он и подавится!
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28.06.2022 20:57 Відповісти
Скорее по ливийскому. Закончить с палкой в сраке.
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29.06.2022 00:05 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому рашисти повертають тільки тіла захисників Маріуполя(
**************** недомовки перед громадянами України про долю полонених воїнів навіть ОПа не розтлумачує, бо сказати нічого. Їх здали, тепер забули, бенямарафон постарається.
У Чма поточні плани - це закінчити війну до зими, бо воно вже на Буковель зібралось і готуватись до виборів з обіцянками лохам нового супер-крадівництва, а друзям відкатів. Про морду лиця Ху*ла воно теж попіклується.
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28.06.2022 21:26 Відповісти
Що, навіть туалет на пляжі не ро3ї6али? Для лишайних орків туалет на вулиці це національноє достояніє і духовная скрєпа! По 400 к.ржублів у них це коштує!
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28.06.2022 20:41 Відповісти
путін -підар !
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28.06.2022 21:12 Відповісти
Слова настоящего генерала. https://www.youtube.com/watch?v=xCBWLGBdKis
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28.06.2022 23:33 Відповісти
 
 