Одещина зазнала ракетних ударів, постраждалих та руйнувань немає. ВIДЕО

Російські окупаційні війська сьогодні ввечері випустили декілька ракет по Одеській області. Одну вдалося збити українським захисникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог здійснив декілька ракетних ударів по області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - заявив Марченко.

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