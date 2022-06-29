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ЗСУ знищили ворожу мінометну секцію з боєкомплектом. ВIДЕО
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Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили мінометну секцію ворога разом з боєкомплектом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом. "Запальне" відео", - сказано в повідомленні Генштабу.
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+13 Чайка Київ
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В здачі ми звинувачуємо Зеленського і його пліснявий кагал, який забезпечив кацапам легке просування, а нашим героям важкі бої.
Бережи вас Господь
шкода тільки, що замість того аби хліб збирати, хлопці мають цю кацапопздоту нищити вдень і вночі..(