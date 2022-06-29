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ЗСУ знищили ворожу мінометну секцію з боєкомплектом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили мінометну секцію ворога разом з боєкомплектом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом. "Запальне" відео", - сказано в повідомленні Генштабу.

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Топ коментарі
+22
О! Гарно! видно як загорівся бездимний порох з додаткових зарядів (колір вогню) А потім і міни самі детонувать пішли Одне питання - а що таке - "секція"? Це "окремо розміщена позиція міномету"? Чи батарея? Просто "журналістський "новояз" задовбує!
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29.06.2022 12:20
+21
Гарно їбонуло.
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29.06.2022 12:09
+13
Ніхто, ніколи на Цензорі не звинуватить наших хлопців у здачі Херсона чи ще якогось українського міснта чи села.
В здачі ми звинувачуємо Зеленського і його пліснявий кагал, який забезпечив кацапам легке просування, а нашим героям важкі бої.
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29.06.2022 13:00
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Гарно їбонуло.
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29.06.2022 12:09 Відповісти
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29.06.2022 12:49 Відповісти
Красота то какая ....
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29.06.2022 12:19 Відповісти
О! Гарно! видно як загорівся бездимний порох з додаткових зарядів (колір вогню) А потім і міни самі детонувать пішли Одне питання - а що таке - "секція"? Це "окремо розміщена позиція міномету"? Чи батарея? Просто "журналістський "новояз" задовбує!
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29.06.2022 12:20 Відповісти
Прийшов час робити це на території улусу, якщо Зеленському не похер на життя цивільних українців.
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29.06.2022 12:20 Відповісти
Дивився б і дивився як мерзота кацапсяча зашкварюється... Там мабуть від ******** нічого не залишилось...
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29.06.2022 12:20 Відповісти
Если бывают "враждебные" минометные секции то тогда должны быть и "дружественные".
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29.06.2022 12:25 Відповісти
Ну, ось ця як раз стала "дружественной"
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29.06.2022 12:58 Відповісти
59 бригада,земляки!!!!Молодцы!!!!И да я на Цензоре не давно....Пишу по руськи так-как клава руская.Говорю и думаю по украински.Хотя против руськоговорящих ничего не имею.Раньше на цензоре много читал,мол здали Херсон.Я хочу что бы все знали...59 бригада держала удар,удержала Николаев!!!Много потерь...но крови кацапам тоже много попили!!По крайней мере 59 билась!!!А кто что здал...сами знаете.
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29.06.2022 12:29 Відповісти
А що, українську клаву не знаєш, як додати? Було б бажання - якщо є російська, значить, операційна система не китайська
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29.06.2022 12:57 Відповісти
Ніхто, ніколи на Цензорі не звинуватить наших хлопців у здачі Херсона чи ще якогось українського міснта чи села.
В здачі ми звинувачуємо Зеленського і його пліснявий кагал, який забезпечив кацапам легке просування, а нашим героям важкі бої.
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29.06.2022 13:00 Відповісти
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29.06.2022 12:32 Відповісти
Перед сном ще раз подивлюся. Для приємних сновидінь.
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29.06.2022 12:45 Відповісти
Ювелирных дел мастера! 👍
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29.06.2022 12:45 Відповісти
Оце влучання, молодці артилеристи
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29.06.2022 12:55 Відповісти
Наші котики, ви- найкращі!!!
Бережи вас Господь
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29.06.2022 12:58 Відповісти
наші - кращі..
шкода тільки, що замість того аби хліб збирати, хлопці мають цю кацапопздоту нищити вдень і вночі..(
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29.06.2022 14:49 Відповісти
Гарне відео. Опис примітивний, секція буває спортивна. Що малось насправді на увазі, один розрахунок чи батарея?
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29.06.2022 18:42 Відповісти
 
 