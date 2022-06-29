ЗСУ знищили ворожу мінометну секцію з боєкомплектом. ВIДЕО

Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили мінометну секцію ворога разом з боєкомплектом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом. "Запальне" відео", - сказано в повідомленні Генштабу.

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