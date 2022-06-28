Туреччина на саміті у Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції у НАТО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Туреччина підтримає прагнення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО.
Про це повіомляє Цензор.НЕТ.
"У Мадриді, перед початком саміту НАТО, ми провели ґрунтовну зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за сприяння Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО. Детальні кроки щодо нашого вступу до НАТО будуть узгоджені впродовж наступних двох днів", — ідеться у повідомленні адміністрації президента Фінляндії Саулі Ніісте.
"Завтра лідери альянсу ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО та стати членом НАТО. Після цього саміту Фінляндія та Швеція стануть запрошеними країнами. Потім у всіх столицях пройде процес ратифікації", – повідомив генсек НАТО Столтенберг. За його словами, приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу "станеться".
Нагадуємо, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокувала Туреччина. Анкара мала низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинуватила їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.
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"Міністерство закордонних справ РФ погрожує Фінляндії через членство в НАТО
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сусідню країну чекає "сюрприз" у відповідь на приєднання до Альянсу.
Причому, згідно із заявою Захарової, така відповідь матиме військовий характер.
"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."
https://espreso.tv/rosiya-pidgotuvala-syurpriz-u-vidpovid-na-vstup-finlyandii-do-nato
"... рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."
Це пуйло надуває щоки, що він буде реагувати потім, після вступу. Це відмазка для свого плебсу
Їм ти повинен писати про "сюрприз"...
... на фінських пабліках.
Сумно, правда?
... П'єш?...
Таваріщ майор тобі не заплатить за цей пост
Имею право видеть как плешивую мартышку пучит и корежит от таких новостей!
Яку-таку Швецію?
Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу їбе - інтєрєєсно! (с) Лесь Подерв'янський
Чи Алаху...
Загалом - Слава тому хто вклав розумну думку в потрібні голови!
кацапы,мыльте попку.
путину плевать на швецию с финляндией, в НАТО они или нет.
Эрдоган отказался от своих требований по курдам? или курдов слили?