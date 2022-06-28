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НАТО (5132) Туреччина (2252) Фінляндія (764) членство в НАТО (1407) Швеція (650)

Туреччина на саміті у Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції у НАТО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина підтримає прагнення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ.

"У Мадриді, перед початком саміту НАТО, ми провели ґрунтовну зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за сприяння Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО. Детальні кроки щодо нашого вступу до НАТО будуть узгоджені впродовж наступних двох днів", — ідеться у повідомленні адміністрації президента Фінляндії Саулі Ніісте.

"Завтра лідери альянсу ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО та стати членом НАТО. Після цього саміту Фінляндія та Швеція стануть запрошеними країнами. Потім у всіх столицях пройде процес ратифікації", – повідомив генсек НАТО Столтенберг. За його словами, приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу "станеться".

Читайте також: Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Нагадуємо, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокувала Туреччина. Анкара мала низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинуватила їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Браво!!! Нато фактически в санкт петербурге.
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28.06.2022 21:50
+33
Ну все. Всі завдання "аперації" досягнуті. ***** може вішатися.
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28.06.2022 21:49
+31
От що значить Байден животрящий!
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28.06.2022 21:48
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От що значить Байден животрящий!
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28.06.2022 21:48 Відповісти
Спецобосрация проходит успешно, в строгом соответствии с зараннее установленым планом, по графику...
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28.06.2022 22:20 Відповісти
Може для фінів та шведів він і "животворящій"... Та не ідеалізуйте сонного Джо щодо його ставлення до України😏 Зараз між його радниками точиться гарячий диспут на тему: а чи варто й надалі інтенсивно підтримувати Україну у світлі того що вона на думку деяких з його радників "не зможе встановити контроль над тими територіями що були підконтрольні їй до 24.02.22"🙄 І Байден поки чомусь не пристав на бік прибічників швидкого військового підкріплення України🤔 Він чомусь вагається і дуже прислухається до протухлої *********** консерви у своєму оточенні - під@р@са саллівана🤬 Єдина наша надія і сподівання - це збереження і укріплення двопартійної підтримки України у Конгресі та Сенаті США, які можуть РЕАЛЬНО надати "животворну" допомогу Україні щоб ми таки чимскоріш добили рашистську потвору і перемогли!
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28.06.2022 23:10 Відповісти
Не розганяйте зраду. Зброя йде в Україну. Але це зброя високоінтелектуальна. Тому треба час на навчання. Для ефективного використання її з нашої сторони необхідна низка заходів, щоб її не розбили орки в перший же день боїв
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29.06.2022 06:39 Відповісти
Дотисли султана торгаша нарешті, ну порадуємось за фінів і шведів... а у нас своя доля
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28.06.2022 21:49 Відповісти
Я не здивуюся, якщо на цьому саміті оголосять про вступ ну десь в вересні-жовтні цього року
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28.06.2022 22:43 Відповісти
Paul Foxen:...Неуч ты, это Султан добился чтобы они признали РПК террористами, а РПК это друзья тех кто сегодня бомбит и убивает украинцев.....
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29.06.2022 00:41 Відповісти
Ну все. Всі завдання "аперації" досягнуті. ***** може вішатися.
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28.06.2022 21:49 Відповісти
та если бы. будет пытаться воссоздавать Союз. Беларусь будет присоединять в ближайшие месяцы
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28.06.2022 22:32 Відповісти
Чекаємо десь у бункері під Уралом жалюгідного писку... а потім сухого холодного одиночного пострілу з ТТ.
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28.06.2022 22:57 Відповісти
***** сцикун. Він через боязнь за своє життя може знищити половину свого оточення, поклавши провину на них за невдачі (за зраду, як сталін). А щоб сам себе, та ніколи не дочекаєтесь
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29.06.2022 06:47 Відповісти
Браво!!! Нато фактически в санкт петербурге.
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28.06.2022 21:50 Відповісти
в Ниенштадте
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28.06.2022 21:57 Відповісти
ну і добре. Молодець Ердоган що перестав нєрви людям мотати і вчинив як мудрий чоловік
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28.06.2022 21:51 Відповісти
esho ne vse - nado dozhati shtoby k sankcijam prisoedenilsa....togda bude molodec
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28.06.2022 21:59 Відповісти
... и ничего здесь, товарищи, к сожалению, не поделаешь.
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28.06.2022 21:51 Відповісти
НАТО заняло своими "манатками" еще пару комнат на этаже с Россией...
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28.06.2022 21:52 Відповісти
рАисся на подвале
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28.06.2022 21:58 Відповісти
У параши.
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28.06.2022 22:24 Відповісти
Та на якому поверсі? Там пьотр1 "вікно" у стіні прорубав, через яке кацапи лізли й лізли. Зараз ту диру врешті-решт закривають та й по всьому
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Гратку нову поставили

Проти щурів і тарганів

Олівцем помалювати

І мишоловка Сувальська... Про всяк випадок
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28.06.2022 23:00 Відповісти
а за фінів і шведів справді радісно. ...І заздрісно. Вони щасливіші за нас. Але нічо, ми своє щастя ще впіймаємо
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28.06.2022 21:53 Відповісти
Шведи може і щасливіші, а от фіни пройшли якраз практично наш шлях. У 1938 так само у їхню війну з СРСР не втручалися західні країни, тепер вони отримали такі потрібні тоді гарантії.
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28.06.2022 22:02 Відповісти
У карлика в бункере диарея в тяжёлой форме от таких новостей.
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28.06.2022 21:55 Відповісти
Що там на Олімпі за балаган, то не могли узгодити, то шантаж, то ще щось! Договорняки, всюди! Знати все нам на дні не можна.
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28.06.2022 21:57 Відповісти
Значіть скоро почнеться, білорашка от от зникне.
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28.06.2022 22:01 Відповісти
***** так боявся розширення НАТО, що аж дві країни загнав у цей блок. Рашистські пропагандони на усіх каналах варлують як ********* усіх переграв, тепер блок НАТО буде змушений тримати ракети під самим Пітером. Чергова "перемога" *********а.
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28.06.2022 22:01 Відповісти
Вони з самого початку сказали що «їх це не хвилює». Розуміли, що не можуть нічого з цим вже вдіяти і прикусили язика.
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28.06.2022 22:03 Відповісти
Неправда.

"Міністерство закордонних справ РФ погрожує Фінляндії через членство в НАТО

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що сусідню країну чекає "сюрприз" у відповідь на приєднання до Альянсу.

Причому, згідно із заявою Захарової, така відповідь матиме військовий характер.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."

https://espreso.tv/rosiya-pidgotuvala-syurpriz-u-vidpovid-na-vstup-finlyandii-do-nato
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28.06.2022 22:58 Відповісти
Кацапи натякають, що перекинуть дерев'яні танки з білоруського кордону на кордон з Фінляндією.
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28.06.2022 23:39 Відповісти
Правда, змирились.Ви ж навели цитату, уважно читайте:

"... рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", - сказала Захарова."
Це пуйло надуває щоки, що він буде реагувати потім, після вступу. Це відмазка для свого плебсу
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29.06.2022 06:57 Відповісти
Зачем им в НАТО? У них есть отличные дороги, пусть защищаются бросая асфальт.
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28.06.2022 22:02 Відповісти
Ти переплутав методички, бовдуре!
Їм ти повинен писати про "сюрприз"...
... на фінських пабліках.
Сумно, правда?
... П'єш?...
Таваріщ майор тобі не заплатить за цей пост
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28.06.2022 23:04 Відповісти
Не понимаю вашего возмущения. Почему Финлянидия многие годы, вместо танков, истребителей, ПКР и ОТР строила дороги? Или они не знали, что у них @банутый сосед? И да почему теперь говноеды не вопят Финляндии - бросайтесь асфальтом гы-гы-гы?
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28.06.2022 23:34 Відповісти
Військовий бюджет біля 4 млрд. ******* танки (200), літаки, артилерія. Ракетні системи США, яких навіть немає у країн НАТО. А дороги для того, щоб зручніше було знищувати колони орків. Бо вліво, вправо - болото
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29.06.2022 07:18 Відповісти
В качестве контрольного выстрела завтра Швеция и Финляндия объявят об открытии американских биолабораторий...)
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Вкотре злили курдів
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Така в них доля. В на на жаль не набагато краща але краща.
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28.06.2022 22:44 Відповісти
Історія не закінчується на Мадридському самміті. В курдів ще будуть історичні шанси. Треба розвиватися, як нації. Мабуть, обрати інший шлях здобуття незалежності. Часу достатньо.
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29.06.2022 03:36 Відповісти
Требую прямую трансляцию из крысиной норы!
Имею право видеть как плешивую мартышку пучит и корежит от таких новостей!
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28.06.2022 22:07 Відповісти
от кацапчуки завиють-
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28.06.2022 22:08 Відповісти
Якщо це станеться, то це прорив братці. Ви навіть не уявляєте яка геополітична ***** рашці вимальовується.
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28.06.2022 22:08 Відповісти
Справжній прорив буде в жовтні в Китаї на з'їзді компартії, коли замість Сі поставлять нового прозахідного керманича... Це буде остаточна крапка
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28.06.2022 22:18 Відповісти
А Ви впевнені що Сі змістять?І що новий "головуючий" буде прозахідний?Іди там розбери що в тих китайців в голові...
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28.06.2022 22:57 Відповісти
Зроблять Швецію!
Яку-таку Швецію?

Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу їбе - інтєрєєсно! (с) Лесь Подерв'янський
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28.06.2022 22:20 Відповісти
***** знову всіх переграв і отримав отвір від бублика та декілька тисяч км спільного кордону з НАТО.
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28.06.2022 22:10 Відповісти
Пыхтели от расширения НАТО на Восток, а оно расширилось с Севера Стратег конечно в Х...ляндии еще тот
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28.06.2022 22:13 Відповісти
Ох кацапов рвёт щас… Я уже поиздевался) А вы, шановне панство?
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28.06.2022 22:15 Відповісти
Ооо, представляю истерики симонян и прочей швали
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28.06.2022 22:16 Відповісти
Починає тихо грати ABBA (c)...
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28.06.2022 22:18 Відповісти
Ну так. АВВА ще в 74 році передбачили "Ватерлоо" для мордору.
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29.06.2022 00:05 Відповісти
Я не про це, це з Леся Подервянського, там типу це натяк на шведський сєкс, груповуху...
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29.06.2022 08:50 Відповісти
И нам дарят три ударных беспилотника с комплектом ракет. Походу ***** и турков задрал вкрай
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28.06.2022 22:23 Відповісти
Сдохни уже, **** и иуда Параша! Яшасын Украина! Смерть ворогам!
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28.06.2022 22:25 Відповісти
Так що Раша "Нравится не нравится терпи моя красавица " ВВ Пуйло, ха ха ха
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28.06.2022 22:26 Відповісти
Слава Богу!
Чи Алаху...
Загалом - Слава тому хто вклав розумну думку в потрібні голови!
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28.06.2022 22:32 Відповісти
И Украина будет в НАТО

кацапы,мыльте попку.
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28.06.2022 22:35 Відповісти
***** дал добро, не даром димон говорил недавно что ихние вступление не нисет загрозі
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28.06.2022 22:42 Відповісти
Ой, не смішіть! Хто він такий, цей тупий недоносок, щоб давати чи не давати? Рашка змирилась і каже, що потім буде реагувати, якщо Фінляндія буде неправильно себе поводити в ал'янсі. Одним словом, обісрались
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29.06.2022 07:25 Відповісти
це лише малесеньки квіточки - а ягодки будуть далі, коли у Польщі розмістять Першінгі з, носії ЯЗ
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28.06.2022 22:43 Відповісти
.. А може в Польщу ще й Мустанги часів другої світової ..чи DC-3 поставять? Першинги тільки у музеях вже тільки залишилися.)))) Як же Ви у часі затрималися..)))
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28.06.2022 23:10 Відповісти
А кацапам що є ті Першінги що немає.Вони ж всі збираються разом з пу у ....))
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28.06.2022 23:10 Відповісти
Это довесок к трем бесплатным барйактарам. Спасибо, эфенди!
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28.06.2022 23:17 Відповісти
это не Украину годами десятилетия за нос водить.... Не понимаю восторгов всех тут. Их взяли - нас нет.
путину плевать на швецию с финляндией, в НАТО они или нет.
Эрдоган отказался от своих требований по курдам? или курдов слили?
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29.06.2022 01:54 Відповісти
путин локти кусает
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29.06.2022 03:40 Відповісти
А потім Фінляндія зможе повернути і незаконно анексовані території ЕСЕРЕСЕРОМ в 1938-1939 роках, після розвалу рашки. Імперії розпадаються, рашка остання
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29.06.2022 07:03 Відповісти
рад за нормальные страны!
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29.06.2022 09:05 Відповісти
 
 