Закликаю позбавити державу-терориста Росію повноважень у Радбезі і Генасамблеї ООН, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і призупинити її членство в Генеральній асамблеї організації.
Про це він заяви, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як наголосив президент України, стаття 6 статуту ООН чітко свідчить, що будь-який член ООН, який порушує принципи, викладені у статуті, може бути виключений з організації рішенням Генеральної асамблеї.
"Хоча Росія порушує основні принципи ООН і міжнародного юридичного порядку, вона досі не притягнута до відповідальності, присутня в установах ООН і користується привілеями Радбезу ООН", - заявив Зеленський.
За його словами, "Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуванні організації з питань війни в Україні, яка є не спровокованою нею і має колоніальний характер".
"Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН", - сказав президент.
Також, як зазначив Зеленський, важливо позбавити Російську Федерацію можливості маніпулювати ООН. "Необхідно зробити так, щоб Росія не могла залишатися в Раді безпеки ООН, допоки тривають її терористичні дії", - додав він, наголосивши, що "це єдине логічне рішення з погляду статуту ООН".
Крім того, Зеленський закликав ООН до забезпечення юридичного терміну та статусу "держава-терорист".
За його словами, усі агресивні дії Росії в Україні мають зазнати юридичної оцінки та глобальних санкцій.
"ООН повинна притягти Росію до відповідальності за тероризм... Необхідно, щоб міжнародний трибунал розслідував дії російських військових", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Хз, до чого цей закид президенту в контексті абсолютно правильної промови в ООН..
+100
вчора "геніяльно" виправдали приліт ракет по Кременчуцькому ТЦ тим, що ,виявляється ,влучили по заводу , де перебувало озброєння НАТО ,а потім вогонь просто "перекинувся" на ТЦ..
просто,упороті прихильники петра,нарешті усвідомте,що від вашого намагання ПОСТІЙНО принизити Зеленського ЗАРАЗ просто СМЕРДИТЬ ! (
Тому не треба розповідати про "нетакого" президента, якщо іншого в нас немає і найближчі роки не буде. Ти просто виглядаєш тупим, якщо такої простої істини не розумієш
Когда кто-то пишет "розмінувати Чонгар чим допустити оточення Маріуполя та захоплення Херсону," я понимаю что автор этих слов НИКОГДА не видел карты Крыма, от слова совсем. Не унижайтесь, распостраня этот конспирологический бред, просто посмотрите внимательно на карту.
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типова порохоботська демагогія..
НАТЯК ,що спи..жено 250 млрд .
хоча в реальності це певний(10-20-30) відсотків з суми 250 млрд.Який,звичайно,варто було би вирахувати...
А по темі - для усього є свій час і місце. При усій моїй неприязні до Зеленського наразі він робить у ООН абсолютно правильні речі. Треба їбашити русню у всіх напрямках та на усіх фронтах. Дипломатичний фронт дуже важливий. І якщо люди у Кеніі (яка, до речі, приймала участь у Рамштайні) зрозуміють більше про цю війну та доможуть хоть як, хоть де (наприклад на голосуванні у ООН чи ОАД) - це теж важливо.
Якщо колись у майбутньому постане питання про виключення мордора з усіх основния структур ООН, кожен голос буде дуже важливий, ба навіть і зулусів з ПАР(у Кенії - масаї))))
Приблизно те ж саме каже і рашка з Китаєм. Мовляв, про що говорити з Україною, все вирішує США та вони. То Ви з ними згодні?
Варто знати, до якої ницості геббельсівщини може дійти ворог
https://www.youtube.com/watch?v=xCBWLGBdKis
Кацапи чи просто москалі тут не є авторитетом у мовних питаннях. Бо вони все наше переінакшують. І часто словам надають не те значення, що ми маємо на увазі. А якесь своє. І акценти роблять не ті. Ті слова, якими ми озивалися до сусіди з повагою, москалі зробили лайливими. То ми тепер мусимо відмовитися від цілого пласту нашої мови і культури? Бо бачте там десь москаль висрався...
ООН вже настільки деградувала, що просто нездатна на жодні дії.
Це абсолютно мертва структура.