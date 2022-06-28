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Закликаю позбавити державу-терориста Росію повноважень у Радбезі і Генасамблеї ООН, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і призупинити її членство в Генеральній асамблеї організації.

Про це він заяви, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як наголосив президент України, стаття 6 статуту ООН чітко свідчить, що будь-який член ООН, який порушує принципи, викладені у статуті, може бути виключений з організації рішенням Генеральної асамблеї.

"Хоча Росія порушує основні принципи ООН і міжнародного юридичного порядку, вона досі не притягнута до відповідальності, присутня в установах ООН і користується привілеями Радбезу ООН", - заявив Зеленський.

За його словами, "Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуванні організації з питань війни в Україні, яка є не спровокованою нею і має колоніальний характер".

"Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН", - сказав президент.

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Також, як зазначив Зеленський, важливо позбавити Російську Федерацію можливості маніпулювати ООН. "Необхідно зробити так, щоб Росія не могла залишатися в Раді безпеки ООН, допоки тривають її терористичні дії", - додав він, наголосивши, що "це єдине логічне рішення з погляду статуту ООН".

Крім того, Зеленський закликав ООН до забезпечення юридичного терміну та статусу "держава-терорист".

За його словами, усі агресивні дії Росії в Україні мають зазнати юридичної оцінки та глобальних санкцій.

"ООН повинна притягти Росію до відповідальності за тероризм... Необхідно, щоб міжнародний трибунал розслідував дії російських військових", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
а чому ти переводиш фокус з важливого питання вигнання рашки з радбезу на іншу риторичну тему?
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28.06.2022 23:05
+15
Аби ляпнути? Ти, мабуть, самий чесний громадянин, який ні на мінімалку не оформлював людей, ні сам не працював неофіційно?

Хз, до чого цей закид президенту в контексті абсолютно правильної промови в ООН..
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28.06.2022 23:06
+14
Бо нічого давати словом зулусам всяким. Вони в світі не керують. Як то кажуть про смак устриць можна говорити тільки з тими, хто їх їв. То ж, про який світопорядок можна говорити бритам, французам чи амерам з кенійцями і ганцями? Без образ для останніх, але так же і є
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28.06.2022 23:11
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може б ти позбавив себе вкрадених грошей із приватбанку? чи роялті від кацапів за говносеріали?
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28.06.2022 23:01 Відповісти
а чому ти переводиш фокус з важливого питання вигнання рашки з радбезу на іншу риторичну тему?
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28.06.2022 23:05 Відповісти
Аби ляпнути? Ти, мабуть, самий чесний громадянин, який ні на мінімалку не оформлював людей, ні сам не працював неофіційно?

Хз, до чого цей закид президенту в контексті абсолютно правильної промови в ООН..
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28.06.2022 23:06 Відповісти
полезные идиоты достали!!!
+100
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28.06.2022 23:23 Відповісти
Корисні ідійоти дістали ще в 19 році. Тепер всі розхльобуємо.
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29.06.2022 00:06 Відповісти
Так, всі порохоботи у 2019 році записались у корисні ідіоти. Корисні для Параші.
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29.06.2022 12:24 Відповісти
скорее бы уже выгнали московию, пусть организовывает свой оон с блекджеком и шлюхами
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28.06.2022 23:01 Відповісти
Послушала вчера выступление российского представителя в ООН. Это такой поток мерзости и лжи. Кстати он сказал, что много наших сдались в плен в Северодонецке, хотелось бы, чтобы именно это было неправдой.
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29.06.2022 10:27 Відповісти
ВРАЖАЄ (Як каже канал Г+Г) "творчий підхід" рашки при виправданні своїх злочинів в ООН

вчора "геніяльно" виправдали приліт ракет по Кременчуцькому ТЦ тим, що ,виявляється ,влучили по заводу , де перебувало озброєння НАТО ,а потім вогонь просто "перекинувся" на ТЦ..
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29.06.2022 10:35 Відповісти
вова , прикинь, сейчас все разбежались и попрыгали выполнять твои желания
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28.06.2022 23:03 Відповісти
Цілком може бути. У Зеленського зараз дуже великий авторитет
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28.06.2022 23:07 Відповісти
Угомоніться. Не у зЕлі, а у ЗСУ та України.
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28.06.2022 23:17 Відповісти
Мені подобається ваш сарказм.Я би до повноти сказав би -- давайте забудемо всі пройоби і сліпоту зечмонь при владі та й діяння дєрмаків подляків арамавпи "со товаріщі". "А так всьо хорошо прекрасная маркіза..."
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28.06.2022 23:32 Відповісти
Ну я б так не хамив незнайомому. Але що з вас візьмеш? Як казав персонаж, якого грав Андрій Молочний в саріалі "Файна Юкрайна"--:"Рано ми вам країну лишили! Пацанва ви зелена!" 15 років тому як у воду дивився.
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29.06.2022 00:13 Відповісти
файна юкнайна це недолуга копія недолугої "нашой раші"?
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29.06.2022 11:28 Відповісти
Андрій Молочний зараз колаборант. Куди він там дивився вже не дуже зрозуміло.
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29.06.2022 12:27 Відповісти
Прой.би ніхто забувати не буде. Але висміювати спроби нашого президента ізолювати рашку це вже робота на ворога. Не треба ні з кого робити ідола, але він зараз наш президент і робить свою роботу. Іншого президента немає, тому вгомоніться.
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28.06.2022 23:54 Відповісти
Та щось не видно що "Ніхто забувати не буде". П"ятий місяць від початку вторгнення пішов а на Банковій всі тіж говорячі вищеперечислені і ні голови.Ні обмовився. Закрили три ворожі телеканали і мертветчука з охорони на дачі перевели під охорону в сізо.
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29.06.2022 00:23 Відповісти
А в тебе є якісь пропозиції? Тільки давай без цитат людини яка підтримує русню сидячі в мацкве, це я про молочного.
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29.06.2022 00:34 Відповісти
Потрібно додати ще - свинарчуків, муженок та ложкіних!
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29.06.2022 00:44 Відповісти
ніхто не забуває..І не збирається...

просто,упороті прихильники петра,нарешті усвідомте,що від вашого намагання ПОСТІЙНО принизити Зеленського ЗАРАЗ просто СМЕРДИТЬ ! (
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29.06.2022 10:37 Відповісти
Ідіоти створюють куміра (в даний час це боневтік - і цікаво те, що такі прозвищі просто так не з'являються в народі!)...як касаби! Скільки ж ще в Україні ідіотів ппць...але це змінюється - я спостергіаю це вже із часів розвалу совка...! Поки що зебілізор ще рулить, але зміни почалися після помаранчевої і процес триває й досі! Але то нічого...ідіотів стає все менше та менше - час розставить все на свої місця!
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28.06.2022 23:39 Відповісти
йди писок обітри малафью пердоляківську злижи)))
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28.06.2022 23:45 Відповісти
Байдену скажеш)))) бо йому якось ***** на вас зебілів жопоголових
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28.06.2022 23:43 Відповісти
Брехня.
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29.06.2022 12:32 Відповісти
у нього ***** немає,і Байден уже натякнув,щоб воно не ******* зайвого,бо швидко з героя опиниться на одній лаві з ******,Захід прекрасно знає хто така вава квартальний,і хто його на свою руку натягнув як рукавичку,не треба ілюзій
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28.06.2022 23:42 Відповісти
Які твої пропозиції? Президента міняти ми не будемо. Комусь же треба Україну представляти в світі в такий складний час. І, очевидно, це обов'язок Зеленського як діючого президента.

Тому не треба розповідати про "нетакого" президента, якщо іншого в нас немає і найближчі роки не буде. Ти просто виглядаєш тупим, якщо такої простої істини не розумієш
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29.06.2022 00:15 Відповісти
може вава квартальна нарешті почне чистити своє оточення? чи то табу? він теж не свята корова недоторкана...
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29.06.2022 00:24 Відповісти
А можна про слова Байдена детальніше. Можете назвати звідки інфа?
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29.06.2022 00:53 Відповісти
та навіть тут на цензорі було,як Байден наголосив на тому що зєля БУВ ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕОДНОРАЗОВО ПОПЕРЕДЖЕНИЙ ПРО ВТОРГНЕННЯ
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29.06.2022 14:33 Відповісти
А как же после этого Куйлу в очко посмотреть в поисках там мира?
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28.06.2022 23:04 Відповісти
Выпустить медведчука с извинениями, вернуть ему 3 телеканала и послать на переговоры в Минск. При этом не забывая завывать " изаляция дамбаса ниприемлима, альтернативы нету"
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28.06.2022 23:15 Відповісти
Та ні краще перед вторгненням посилати під три чорти розвідки США та Британії, замість підготовки та евакуації заколихувати українців "шашликамі в має", розмінувати Чонгар чим допустити оточення Маріуполя та захоплення Херсону, зруйнувати СБУ поставивши туди керівником "корєша" з кварталу, розпиляти 250млрд.грн. на крадівництві при цьому 3 роки підряд тримати оклад рядового ЗСУ на рівні 10тис.грн. чим допустити знекровлення бригад особовим складом до 50%.
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28.06.2022 23:35 Відповісти
Эвакуацию, военное положение до начала вторжения? Да вы, дебилы, от ковидного карантина пол года в истериках бились, а тут эвакуация.
Когда кто-то пишет "розмінувати Чонгар чим допустити оточення Маріуполя та захоплення Херсону," я понимаю что автор этих слов НИКОГДА не видел карты Крыма, от слова совсем. Не унижайтесь, распостраня этот конспирологический бред, просто посмотрите внимательно на карту.
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29.06.2022 00:07 Відповісти
Ну ви такий стратег з 15 року, все знаєте. То до вас просте питання - які дії зробила президентська вертикаль влади для успішного відбиття нападу мордору. Гречно дякую за відповідь.
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29.06.2022 00:30 Відповісти
Своїми словами про здачу ти знецінюєш жертви наших військових. Там були страшні бої, перевага у техніці була дуже значна на боці ворога. Є багато інтерв'ю воєнних які там боронили нашу землю.
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29.06.2022 01:01 Відповісти
, розпиляти 250млрд.грн. на крадівництві за 3 роки...


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типова порохоботська демагогія..

НАТЯК ,що спи..жено 250 млрд .

хоча в реальності це певний(10-20-30) відсотків з суми 250 млрд.Який,звичайно,варто було би вирахувати...
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29.06.2022 10:58 Відповісти
Это после того, как обосрались Козак с Дерьмаком, или вместо того? Алекс, если ты не из Параши (а я уверен, что ты из Параши вещаешь), расскажи нам, куда делся Козак после 24.02 и почему. И куда делся Дерьмак после 24.02, и почему? Насчёт Дерьмака я знаю- он боялся Новичком позавтракать. А вот Козака спроси в своей Параше- что с ним вдруг стало...
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29.06.2022 06:34 Відповісти
потиснуть руку, обійнять, а потім вже підставити очко як..........ну ти зрозумів
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29.06.2022 00:52 Відповісти
Смотрю несколько минут прямой эфир Рады безпеки ООН, выступала Кения теперь Гаана,весь ихний трёп сводится к одному. помиритесь и дайте пожрать.
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28.06.2022 23:07 Відповісти
Бо нічого давати словом зулусам всяким. Вони в світі не керують. Як то кажуть про смак устриць можна говорити тільки з тими, хто їх їв. То ж, про який світопорядок можна говорити бритам, французам чи амерам з кенійцями і ганцями? Без образ для останніх, але так же і є
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28.06.2022 23:11 Відповісти
Згоден.
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28.06.2022 23:16 Відповісти
Зулусов немає в Кенії, а також у Гані. Так, для інформаціі. Зулуси південніше, у ПАР.
А по темі - для усього є свій час і місце. При усій моїй неприязні до Зеленського наразі він робить у ООН абсолютно правильні речі. Треба їбашити русню у всіх напрямках та на усіх фронтах. Дипломатичний фронт дуже важливий. І якщо люди у Кеніі (яка, до речі, приймала участь у Рамштайні) зрозуміють більше про цю війну та доможуть хоть як, хоть де (наприклад на голосуванні у ООН чи ОАД) - це теж важливо.
Якщо колись у майбутньому постане питання про виключення мордора з усіх основния структур ООН, кожен голос буде дуже важливий, ба навіть і зулусів з ПАР(у Кенії - масаї))))
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29.06.2022 01:26 Відповісти
То ж, про який світопорядок можна говорити бритам, французам чи амерам

Приблизно те ж саме каже і рашка з Китаєм. Мовляв, про що говорити з Україною, все вирішує США та вони. То Ви з ними згодні?
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29.06.2022 01:29 Відповісти
брехню касапа зараз дивишся?
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28.06.2022 23:23 Відповісти
Без звуку, вимкнув, це якись пздц
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28.06.2022 23:26 Відповісти
ледве дослухав....
Варто знати, до якої ницості геббельсівщини може дійти ворог
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28.06.2022 23:31 Відповісти
Если у Зеленского стальные яйца, он должен подтвердить удары по базам РФ в Беларуси - Кривонос
https://www.youtube.com/watch?v=xCBWLGBdKis
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28.06.2022 23:11 Відповісти
Вот это правильная формулировка! Не страна-пособник терроризма, а страна-террорист. Куда более правильное определение.
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28.06.2022 23:14 Відповісти
Может, для начала прекратить называть евреев жидами? Или вы из кацапов, которые оскорбляют все нации, называя их тупыми поганялами:"жидами, хохлами, грызунами" и пр?
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28.06.2022 23:18 Відповісти
Насколько я знаю "жид" это не обидное название евреев, произошло от транскрипции Jude.
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28.06.2022 23:34 Відповісти
Но я всегда говорю евреи хотя многие говорят маланцы но это не правильно,маланцы это одесское от "малые нации" проживавшие в городе.
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28.06.2022 23:37 Відповісти
Ти прочитай фамілію . Якщо сам не рузькій то були пращури.
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28.06.2022 23:41 Відповісти
не знаю, раніше це було нормальне ім'я для цього народу. Пішло скоріше всього від польської вимови слова юдей. А українці великий проміжок часу перебували під польським впливом.
Кацапи чи просто москалі тут не є авторитетом у мовних питаннях. Бо вони все наше переінакшують. І часто словам надають не те значення, що ми маємо на увазі. А якесь своє. І акценти роблять не ті. Ті слова, якими ми озивалися до сусіди з повагою, москалі зробили лайливими. То ми тепер мусимо відмовитися від цілого пласту нашої мови і культури? Бо бачте там десь москаль висрався...
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28.06.2022 23:46 Відповісти
як мало долбойобам треба для щастя,гівно але своє)))) їбать у тебе насрано в черепку...
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28.06.2022 23:47 Відповісти
и признать страной днище е*аное
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28.06.2022 23:15 Відповісти
Не выгонят московию. Китай будет против. Потому как Пекин понимает, что их потом также могут выгнать. Есть только один способ - распустить ООН и создать новую организацию.
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28.06.2022 23:21 Відповісти
Давно пора парашу вигнати з ООН!!!
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28.06.2022 23:26 Відповісти
Нашо та Индiя знову про зерно та добрива, анi згадки про украiнцiв якi страждають, мiста якi руйнують орки знову - "дайте пожрать"
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28.06.2022 23:32 Відповісти
Навіть якщо станеться диво і кацапів позбавлять права вето, то це нічого не змінить.
ООН вже настільки деградувала, що просто нездатна на жодні дії.
Це абсолютно мертва структура.
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28.06.2022 23:35 Відповісти
Зеленський молодець. Дуже гарна промова.
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28.06.2022 23:37 Відповісти
***** ще один бовдур,гарну промову йому написали то раз,але вона таке саме пердіння в калюжу як і "закрийте нам небо",тобто із розряду єдинорогів,бо в ООН немає такого поняття як держава-терорист.навіть пухлий кім і ******* аятоли тільки СПОНСОРИ-ТЕРОРИЗМУ.воно просто меле навіть не розуміючи що,"юрист" **** з татковим дипломом
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28.06.2022 23:51 Відповісти
Зеленая лукавая падаль, лучше расскажи, как там, с "личного кошелька" ху@ла, Абрамовича, уже сняли санкции по твоей, гниденыш, просьбе? Или в добавок ко всему пришлось сочинять письмо-индульгенцию главе фракции "слуги кремля", Абрамхамии о, якобы, "спасенных Абрамовичем" 400 тысячах украинцев??? Вы, ссученные скоты, уже вообще и страх и совесть потеряли, решили, что с помощью ваших Гы+Гы каналов всем мозги промыли??? Народ Украины обязательно спросит с вас за всю вашу кровавую ложь, двуличие и продажность, щедро оплаченных московской ордой...
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28.06.2022 23:39 Відповісти
Ничего народ не спросит....Народ,мудрый такое выбрал.
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28.06.2022 23:52 Відповісти
правильно сказал ....
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28.06.2022 23:43 Відповісти
Зе, чому економіка України не переведена на воєнний шлях? Зараз вся Україна має працювати на перемогу.Що влада для цього робить? Чому ворог працює у три зміни на війну, а наша влада дурня валяє. Та як такі дії назвати?
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28.06.2022 23:52 Відповісти
"наша" "влада" вивчила за те добре слово ДАЙ! нах їм та морока з переходом на воєнну економіку,а як же "розвиток тепличного господарства" на який ці уйобки хочуть просрати 11млрд гривень?...
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29.06.2022 00:27 Відповісти
верная заява. а у ботов - вечно зрада.
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29.06.2022 06:12 Відповісти
Послушала вчера выступление российского представителя в ООН. Это такой поток мерзости и лжи. Кстати он сказал, что много наших сдались в плен в Северодонецке, хотелось бы, чтобы именно это было неправдой.
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29.06.2022 10:25 Відповісти
 
 