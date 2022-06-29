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Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по ТЦ у Кременчуці. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру АМSTOR у Кременчуці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
Топ коментарі
+33 Sergey Stolyarenko
показати весь коментар29.06.2022 00:42
+21 Fish Man
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+19 Denys Rysin
показати весь коментар29.06.2022 00:30
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Будь ласка, зачекайте...
Один з найбільш ідіотських висерів, що я побачив сьогодні
Розумово, що тоді ніщо не заважа будувати в тому числі дороги ...
А в Україні з 2014 жодного дня постріли звіти не припинялися . Крим окупований й до 24 лютого половина Донбасу ... ось я й питаю , нахера той асфальт був потрібен .
Відповідь єдина -- що танкам орків було зручнійше просуватися від Чонгара на Херсон и Маріупіль й з Гомеля до Ірпеня !!!
І ще чітко видно, що ця херня-22 без вибухівки
В ТЦ пожежа почалася від вибухової хвилі і уламків.
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Во "доцент" даёт.
В українській мові по відношенню до кацапні пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна. Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Я за Зе не голосував і на наступних виборах голосувати за нього не буду. Але й за того, кого просуває ця група неадекватних людей також не буду.
От дебіли, їм про винуватців трагедії, а їм все порох в морду сцить. Ну не буде в нас миру і перемоги, поки маємо всіляких зель з арахаміями і єрмаками продажними. До речі, бєнядіктова справу "плівок деркача" вже закрила, бо деркач виявляється (о диво!) феесбешний агент, а чи до "показів медведчука" матеріали долучить? Не в курсі, придурку?
Я все що ти пишеш знаю не гірше ніж ти. І за Зе не голосував. І пишу не для тебе, бо твої мозги не вправити. Там методичка тільки працює. А для інших читачів. Про те що ти пишеш треба писати і багато пишеться. Але тема злочину кацапні і про це, в першу чергу треба писати. Скажем так, що як мінімум 75% про злочини кацапні, а 25% про тих хто не забезпечував обороноздатність країни і шкодив їй. А тут все навпаки. Невже не зрозуміло просте?
Те що ми зараз дійшли до клоуна олігарха винні не стільки виборці, а всі минулі президенти і політики за наші 30 років.
Вони повинні були вчити виборців правильно голосувати. Бо людина є такою, чим начинили її голову. І хто заважав й минулому президенту вчити виборців 5 років. І до того, як він став президентом у нього був рупором 5 канал. І в політиці він дуже давно. Щось він якось не те робив і говорив і не так вчив, раз народ, більшість яких патріоти України, так проголосували проти нього і за клоуна олігарха.
Все, я закінчив і в ці коментарі й заходити не буду. Мене твої висери не цікавлять.
А в першому за ЗЕ-нелоха проголосували лише 32% .
Так буває , коли попередня влада була хотячим "конфліктом інтересів" й саме ці "попередники" й відродили таке явище як "Мертветчук" й уся цю зграю ригоблювотини !
Бігуса й досі ніхто не зміз спростувати , та й як ті плівки можно спростувати ?!
В Україні 2 презідентских терміна після кучмонської темряви жодна дупа з Банкової не заслужила . Навіть Ющенко , який був крайщим за Пєтю .
Хоча й Пєтя був не найгіршим , а навіть крайщим за ЗЕ-бобіка до 24 лютого ...
Але зкидання з Банкової це одне з найвисших досягнень української демократії й ЗЕ був , так , потрібен , щоб переконатися , що усякі Гетьманцеви й Кілі Котлети це вже край але є ще Безугла й Єрмак -- це вже за країм здорового глузду .
Але й ЗЕ не гірший -- після Ібуковича й гірше не може бути ! Бо й Ющ , й Пєтя , й Зєля це ліки для мизків українських виборців , а Ібукович це отруя . Його захоплення Банкової це єдине джерело захоплення Криму , Донбасу , такої кількості загублених українських душ , поламаних долей цілого покоління !
І зверніть увагу: навіть попри сильну вибухову хвилю відео не пропало і не самовидалилося як це буває у слідчих чи в судах.
Крім того, ТЦ довгий, то в дальніх місцях від попадання однієї ракети можливо що пляшки можуть стояти.