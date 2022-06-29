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Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по ТЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру АМSTOR у Кременчуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 12 годину 28 червня було відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Топ коментарі
+33
Це краще ніж бути асфальтоукладчиком та ідіотами які хлопали у лодоні (а навіщо вам оборонка, коли є зебілізор і шоу-у)! Хотіли "зрєліщ" від клована - тримайте ідіоти і хлопайте далі!
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29.06.2022 00:42
+21
Ну так орки начали сказки выдумывать. А здесь явка с повинной.
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29.06.2022 00:25
+19
Либо Вы наивно полагаете, что все видео со всех камер моментально попадают к президенту, либо, что более вероятно, Вы просто жалкий тролль. Столько ярости, и не в сторону руских убийц, а на собственного президента.
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29.06.2022 00:30
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Мышебратья!!1
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29.06.2022 00:22 Відповісти
мыши вам братья
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29.06.2022 05:39 Відповісти
то есть из всех видео, которые попали к нему , он выбрал самое впечатляющее , подождал сутки , и только потом дал добро на размещение на своей странице , здорово !!!!! БРАВО !!!!! ЭТО НЕ ПИАР НА КРОВИ , НЕЕЕЕЕЕТ, ВЫ ЧТО, ЭТО ПРОСТО ФАКТ ...................вот жеж медийное чучело, ни чего не сделает от души , ни капли от чистотго сердца, все с выгодой, все с подвывертом...........
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29.06.2022 00:23 Відповісти
Ну так орки начали сказки выдумывать. А здесь явка с повинной.
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29.06.2022 00:25 Відповісти
та какая явка , перед кем ? через час после этого кошмара уже было известно от куда , кто , как , запустил ракету, **** тут доказывать , если есть спутники и разведка.............у зели одно на уме - видосики про которые будут говорить.
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29.06.2022 00:29 Відповісти
Это не для вас ВВ,это оф канал Зе,который смотрят ,читают и которому доверяют во всём мире.
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29.06.2022 15:48 Відповісти
проблема в том, что как унитазные бачки своим парашникам показанное телевизором озвучат на их уши, так те придурки это и схавают. у тех отродясь недоверие к сказанному телеком отсутствует.
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29.06.2022 00:40 Відповісти
Ти довбойоб?
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29.06.2022 00:26 Відповісти
Он порохобот, этим все сказано.
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29.06.2022 00:30 Відповісти
Це краще ніж бути асфальтоукладчиком та ідіотами які хлопали у лодоні (а навіщо вам оборонка, коли є зебілізор і шоу-у)! Хотіли "зрєліщ" від клована - тримайте ідіоти і хлопайте далі!
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29.06.2022 00:42 Відповісти
Сенатори і урядовці в США і Європі аплодують Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього Факту підгорає п'ята точка.
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29.06.2022 02:31 Відповісти
долпайоп - сенаторы аплодируют Украине а не оманскому предателю..
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29.06.2022 05:46 Відповісти
Мамо рідна?) Того пороха кількі років вже нема, а ви все згадуєте. Зелі не пощастило стати президентом під час війни, а то розкошував би у своїх маєтках (хоча вони нікуди не поділися, ніхто їх на укріплення ЗСУ не віддав, як і автівки теж ( в авто хлопці мають дуже велику потребу), Порох, до речі теж, - організував "фонд імені себе))))) ну а гроші до фонду понесуть "прості! укри. Так і хочеться сказати: "Та ми й так усі гроші несемо - бо не стане України, не стане нічого". А гроші що, заробимо!!!!
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29.06.2022 00:49 Відповісти
Пороха нема, а порохоботи в інтернеті снують і пишуть гидотно. Скажу зразу, що я не голосував за Зе і не жалкую за це. Тут про знищення путлером нашого населення, а вони тупо про своє - порохоботське.
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29.06.2022 01:35 Відповісти
"Да Вы, батюшка, идиот"

Один з найбільш ідіотських висерів, що я побачив сьогодні
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29.06.2022 02:54 Відповісти
ты скотина кацапская не писди про не голосовал
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29.06.2022 05:45 Відповісти
лучше быть порохоботом чем таким кацапским мудаком как ты
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29.06.2022 05:43 Відповісти
Ні, не порохобот. Таких немає. Але він скоріж за все, порохойоб.
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29.06.2022 06:43 Відповісти
Козломордым напоминаю, что в Украине запрещено публиковать видео прилетов без разрешения генштаба. Обычно это разрешение дается через несколько дней для предотвращения повторных ударов. Или ты, **** гнойная, хотел чтобы рашисты по спасателям добавили?
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29.06.2022 00:29 Відповісти
відео прильоту ще вчора були бо відоме місце і набуло розголосу одразу так шо обтікай довбень
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29.06.2022 00:46 Відповісти
Видео результатов прилетов опубликовали вчера все - мер, зубернатор, Геращенко, Зеля и т.д. - уже в течение часа после прилета. Так, оказывается, Зеля - **** и он хотел чтобы по спасателям добавили. Будем знать.
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29.06.2022 00:56 Відповісти
Умственное развитие украинских ботов недалеко ушло от уровня пригожинских кацапских
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29.06.2022 10:37 Відповісти
Ну да, и поэтому пригожинские, в попытке вылизать зад Боневтику, пишут здесь откровенную чушь. А потом еще и удивляются почему их трут и банят.
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29.06.2022 14:02 Відповісти
Только ты забыл обьяснить, зачем ольгинским лизать Зеленского, если его в России ненавидят, а в Украине 90% рейтинг.
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29.06.2022 15:05 Відповісти
В Параше это не показали, поэтому ты не видел. Вчера по всем "объединённым" каналам ТВ показали работу спасателей в разрушенном ТРЦ и с гордостью сказали, что их там чуть ли не тысячи. Лучшую рекламу и целеуказание для следующих каZZапских ракет дают толпойопы из "телемарафона". Как туда ещё раз не прилетело- просто ребятам повезло...
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29.06.2022 06:58 Відповісти
Либо Вы наивно полагаете, что все видео со всех камер моментально попадают к президенту, либо, что более вероятно, Вы просто жалкий тролль. Столько ярости, и не в сторону руских убийц, а на собственного президента.
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29.06.2022 00:30 Відповісти
Якщо Ви маєте на увазі Зелю, то помиляєтеся. На стадіоні він стане другим пуйлом, лишень більш доступним - його на руках понесуть. Але після закінчення війни
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29.06.2022 01:00 Відповісти
хрена лысого - твоего зелю на стадионе понесут чтобы закопать за то что он и его каломойская шобла натворили перед войной
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29.06.2022 05:49 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом!!!
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29.06.2022 01:15 Відповісти
бреши дальше подкацапник.
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29.06.2022 06:16 Відповісти
Русские - это абсолютное зло. А что этот зелёный поц сделал для защиты народа от этого зла за 1000 дней своего правления? Бабло на асфальте тырил и видосики про шашлычки клепал?

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29.06.2022 00:51 Відповісти
А что не так? Финляндия строила дороги и почти не имеет армии, никто им сейчас асфальтом бросаться не предлогает.
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29.06.2022 01:16 Відповісти
А що не так, питаєш? Життя важніше за асафльт! Ти ідіот!
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29.06.2022 01:53 Відповісти
Между строить и воровать, как говорите вы евреи, есть две большие разницы. И Финляндия не воюет уже 8 лет с агрессором, который пытается ее полностью уничтожить.
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29.06.2022 14:06 Відповісти
Ви шось зплутали . На фінів дійсно хтось й колись нападав й відбивав в них шмат теріторії , але це було років 80 тому . А починаючи з 1945 року в них жодного військового конфлікту не було .
Розумово, що тоді ніщо не заважа будувати в тому числі дороги ...

А в Україні з 2014 жодного дня постріли звіти не припинялися . Крим окупований й до 24 лютого половина Донбасу ... ось я й питаю , нахера той асфальт був потрібен .
Відповідь єдина -- що танкам орків було зручнійше просуватися від Чонгара на Херсон и Маріупіль й з Гомеля до Ірпеня !!!
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29.06.2022 18:21 Відповісти
симптоматично
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29.06.2022 11:59 Відповісти
Да им пох, они просто пытаются пнуть Зеленского по поводу и без повода. Говорит о многом.
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29.06.2022 15:07 Відповісти
Навіщо відкривати всі докази відразу, хай росіяни спочатку озвучать свої "версії". Тим паче я впевнений що це відео до його опублікування було передано як мінімум кільком західним лідерам.
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29.06.2022 00:39 Відповісти
еще нужно было что бы русня завралась ,как она это любит,а уже после выкладывать такое видео.И мин.обороны рф таки начала брехать.главная версия Zбаранов-удар был по складу в промзоне,а пожар ТРЦ вызвали разлетевшиеся боеприпасы с завода.
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29.06.2022 00:48 Відповісти
Так я ж про це й написав: хай озвучать свої "версії".
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29.06.2022 00:58 Відповісти
Спілкувалася з орками-дебілами, усі впевні (див. їхнє ТВ), що в цій споруді силіли - ну майже азовці. Суки!!!!
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29.06.2022 00:54 Відповісти
Мені одному здалося, що це відео підробка? Принаймні ракета там точно результат відео-монтажа. Вона з`являється всього у двох кадрах, надто чітка, не дивлячись на швидкість, між первими двома кадрами пролітає відстань від сили 20 метрів, а на третьому кадрі вже вибух на віддаленні не меньш ніж 100 метрів.
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30.06.2022 11:33 Відповісти
На відео чітко видно, що це Херня-22, а не точка-у. Це навіть останній кацапіоід фашистський зрозуміє, хто вміє в Гугл написати. Якщо звісно це йому треба.
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29.06.2022 01:01 Відповісти
Без вибухівки? Може вона ще із пінопласту?
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29.06.2022 07:44 Відповісти
Ти взагалі адекватний, кацапе? Вчора тут викладали фото з безпілотника де чітко видно, що в радіусі метрів 300 завод цілий і неушкоджений і удар нанесений по тц. Міняй методику, клоун.
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29.06.2022 07:44 Відповісти
В Кременчуге людям есть уже с чем сравнить силу взрыва Калибра и X-22, после прилёта более 30 ракет. Сила взрывов на этот раз была гораздо больше, без вибухівки??
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29.06.2022 08:57 Відповісти
PVol

І ще чітко видно, що ця херня-22 без вибухівки
В ТЦ пожежа почалася від вибухової хвилі і уламків.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Во "доцент" даёт.
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29.06.2022 16:34 Відповісти
Пох, вони свої версії вже озвучили. Чергове викриття брехні. Світ має розуміти, що русня бреше завжди. І про це, на жаль, постійно треба нагадувати.
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29.06.2022 01:04 Відповісти
Все правильно кажете. Тільки не русня, а москальня, кацапня і т.п. Невже складно розуміти?
В українській мові по відношенню до кацапні пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна. Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
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29.06.2022 01:50 Відповісти
Сколько ***** концом не крути, а он один. Пи"дец.
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29.06.2022 00:34 Відповісти
У російських орків завжди десь у глибині "душі" сиділа заздрість до всіх довколишніх народв - типу: "Що ж це таке, вони можуть, а ми ні? У них є (гроші, влада, свобода, воля, прагнення до кращого тощо), а в нас нема?" Ємно сказала одна росіяночка: "Що, ви захотіли краще жити? Нех...й! Сидіть із нами!"
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29.06.2022 00:36 Відповісти
Або борітеся і вбивайте. Тільки такі варіанти.
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29.06.2022 01:02 Відповісти
Фраза, яку кацапи залишають на стінах після "А кто вам разрєшіл красіва жіть?" все пояснює. Вони хочуть всіма народами повелівати, а країни мають жити в злиднях. І тільки за саму цю фразу кацапні треба відкручувати голови.
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29.06.2022 07:05 Відповісти
Я на гугл карте нашел эту вышку охраны. Ракета попала в Амстор.
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29.06.2022 01:16 Відповісти
Кацапня мерзотниками були і є.
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29.06.2022 01:56 Відповісти
ужас, таким оружием по людям бомбить... которое создавалось топить авианосцы, и по гражданским. нет слов просто
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29.06.2022 02:24 Відповісти
Тут тема великого злочину нацистської кацапні, а група людей, як і в коментарях на всих статтях, про своє. Про дороги, про асфальт. Треба ж якусь міру знати.

Я за Зе не голосував і на наступних виборах голосувати за нього не буду. Але й за того, кого просуває ця група неадекватних людей також не буду.
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29.06.2022 02:35 Відповісти
не песди зеленый мудак ты голосовал за свое зеленое *****
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29.06.2022 05:52 Відповісти
Не перегинайте ціпок, Ви ж не знаєте за кого Ця людина голосувала, чому має бути тільки так, як ви сказали?
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29.06.2022 06:04 Відповісти
Потому что ОН так решил. Тут много кто держал свечку, и знает все лучше всех. Прям как кацапы.
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29.06.2022 06:44 Відповісти
Так это кацапы и есть. По интеллектуальному уровню видно. Аргументы первоклассника из школе-интерната для россиянских дегенератов в Усть-Зарюпинске.
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29.06.2022 10:39 Відповісти
Бо, придурку, є прямий зв`язок між виборами 19-го і сьогоднішніми подіями. Ті ідіоти, що захотіли, щоб по-приколу і весело саме ось такі "приколи" й вибрали. Вони думали, що вибирають "дагаварітца пасрєдінє" а вибрали калібри і іскандери. Дійшло то до тебе, дебіле, а чи ні? Чи тобі в деталях розписати етапи цього шляху, починаючи з шоу на стадіоні і закінчуючи останніми подіями?
От дебіли, їм про винуватців трагедії, а їм все порох в морду сцить. Ну не буде в нас миру і перемоги, поки маємо всіляких зель з арахаміями і єрмаками продажними. До речі, бєнядіктова справу "плівок деркача" вже закрила, бо деркач виявляється (о диво!) феесбешний агент, а чи до "показів медведчука" матеріали долучить? Не в курсі, придурку?
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29.06.2022 08:33 Відповісти
Не буду опускатись до твого і таких як ти рівня і хамити.
Я все що ти пишеш знаю не гірше ніж ти. І за Зе не голосував. І пишу не для тебе, бо твої мозги не вправити. Там методичка тільки працює. А для інших читачів. Про те що ти пишеш треба писати і багато пишеться. Але тема злочину кацапні і про це, в першу чергу треба писати. Скажем так, що як мінімум 75% про злочини кацапні, а 25% про тих хто не забезпечував обороноздатність країни і шкодив їй. А тут все навпаки. Невже не зрозуміло просте?
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29.06.2022 09:37 Відповісти
Ідіоте, а злочини кацапні нівелюють злочини зрадників?! Чи до тебе, дебіла, ніяк не дійде, що злочини кацапні є наслідком того вибору? От про що мова. І ми ніколи не позбудемось кацапів, поки не позбудемось тої зеленої мерзоти. Ну ніяк того не вийде, лопоки в нас єрмаки, татарови і всілякі сєрлєщенки з арахаміями. Варіанту на потім, після перемоги, на жаль, тут, дурню, НЕМА! І свої відсотки засунь собі глибоко в задницю, бо без тих 25%, тих, хто не забезпечив, а, точніше, тупо зрадив і продав, не було б і решти 75%. Не доходить, дебілу неначасному, ніяк не доходить? Все то взаємопов`язано, придурку: розмінований Чонгар і трагедія Маріуполя і всього Півдня, заблокована ракетна програма і Буча... ну і т.д. Все перелічити, чи здогадаєшся, придурку, сам?
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29.06.2022 12:21 Відповісти
Я тобі довбню скажу останнє.
Те що ми зараз дійшли до клоуна олігарха винні не стільки виборці, а всі минулі президенти і політики за наші 30 років.
Вони повинні були вчити виборців правильно голосувати. Бо людина є такою, чим начинили її голову. І хто заважав й минулому президенту вчити виборців 5 років. І до того, як він став президентом у нього був рупором 5 канал. І в політиці він дуже давно. Щось він якось не те робив і говорив і не так вчив, раз народ, більшість яких патріоти України, так проголосували проти нього і за клоуна олігарха.
Все, я закінчив і в ці коментарі й заходити не буду. Мене твої висери не цікавлять.
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29.06.2022 13:35 Відповісти
Мдя... В тебе то невиліковно...
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29.06.2022 14:15 Відповісти
Тебе знову санітари недогледіли? Буває, але ти не дуже шуми, бо зараз почують і укольчик штиркнуть
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29.06.2022 17:51 Відповісти
Ще доповню. Тут на початку коментування, вся велика кількість коментарів, не про злочин кацапні. Це нормально?
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29.06.2022 11:12 Відповісти
В другому турі вже й не було вибору .
А в першому за ЗЕ-нелоха проголосували лише 32% .

Так буває , коли попередня влада була хотячим "конфліктом інтересів" й саме ці "попередники" й відродили таке явище як "Мертветчук" й уся цю зграю ригоблювотини !

Бігуса й досі ніхто не зміз спростувати , та й як ті плівки можно спростувати ?!

В Україні 2 презідентских терміна після кучмонської темряви жодна дупа з Банкової не заслужила . Навіть Ющенко , який був крайщим за Пєтю .
Хоча й Пєтя був не найгіршим , а навіть крайщим за ЗЕ-бобіка до 24 лютого ...
Але зкидання з Банкової це одне з найвисших досягнень української демократії й ЗЕ був , так , потрібен , щоб переконатися , що усякі Гетьманцеви й Кілі Котлети це вже край але є ще Безугла й Єрмак -- це вже за країм здорового глузду .
Але й ЗЕ не гірший -- після Ібуковича й гірше не може бути ! Бо й Ющ , й Пєтя , й Зєля це ліки для мизків українських виборців , а Ібукович це отруя . Його захоплення Банкової це єдине джерело захоплення Криму , Донбасу , такої кількості загублених українських душ , поламаних долей цілого покоління !
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29.06.2022 18:41 Відповісти
У Зєлі прямо якесь виключне право і гегемонія на публікацію відосів з камер спостереження. Як і годиться випадковому президенту, займається тим чим і займався до 2019 - язиком тріпає і відосіки крутить замість президентських обов'язків.
І зверніть увагу: навіть попри сильну вибухову хвилю відео не пропало і не самовидалилося як це буває у слідчих чи в судах.
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29.06.2022 06:54 Відповісти
Добре що ППО нема, да, Володимире Александровичу , інакше таких відео б не було
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29.06.2022 07:34 Відповісти
О , почався СРАЧ !
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29.06.2022 07:45 Відповісти
Сатанисты били днём двумя ракетами, первая попала в Амстор, вторая в боксы Дормаша, где по иронии судьбы делают асфальтные заводы. Амстор находится практически в центре и наиболее людный, били неточными самыми большими ракетами днём, когда больше всего людей. Что ещё нужно говорить, когда фашисты российские бьют по центру города, никакие предприятия не являются оправданием. Разрушили zловещие zомбаки пол Украины и дальше бред мелют, что по мирным не стреляют.
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29.06.2022 08:46 Відповісти
Все ,що трапилось в Україні за останніх 3 роки є наслідками оманського офшору бєнікаламоя!!!Люди,українці,як можна було довірити своє життя,країну міжнародному злодію бєнікаламою-афериступройдисвіту ??((він і далі продовжує це робити....
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29.06.2022 11:17 Відповісти
Все ,що трапилось в Україні за останніх 3 роки є наслідками оманського офшору бєнікаламоя!!!Люди,українці,як можна було довірити своє життя,країну міжнародному злодію бєнікаламою-афериступройдисвіту ??((він і далі продовжує це робити....
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29.06.2022 11:20 Відповісти
Воронка буває тоді, коли бомба чи ракета попадають прямо в землю чи якось так і там вибухає. А тут ракета попала в дах ТЦ, а може в ТЦ є ще й другий поверх. І там вибухнуло не добравшись до землі. То яка ще воронка.
Крім того, ТЦ довгий, то в дальніх місцях від попадання однієї ракети можливо що пляшки можуть стояти.
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29.06.2022 23:36 Відповісти
Хтось скаже, що завод цивiльний, але директор хвалився, щи вони вiдремонтували партiю бронетехнiки, безкоштовно.
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29.06.2022 16:36 Відповісти
Я перепрошую, але це відео - монтаж. Хто хоч трохи розуміється на фізиці, прохання відкрити це відео в любому додатку, що дозволяє покадрово рухатись по відеоряду і ви побачите всю грубість підробки. Сама ракета з`являється всього у двох кадрах. Різниця її положення між першим і другим кадрами максимум 20 метрів. На третьому кадрі вже момент вибуху, візуально не меньш ніж у 100 метрах від положення ракети на попередньому кадрі. Також траєкторія польоту ракети між кадрами 1-2 і 2-3 відрізняється. Судячи по відео ракета мала б значно прискорюватись та пролетіти через перешкоду у вигляді дерев, не здетонувавши при цьому. Крім всього зазначеного, на 1 і 2 кадрах ракета явно не крилата, її двигун не працює, тобто вона має рухатись з постійною швидкістю, без прискорення. Також, не дивлячись на шалену швидкість, ракета на кадрах 1 і 2 виглядає дивовижно чітко. Так, ніби вона знята на спеціальну швидкодіючу камеру, а не на звичайну камеру відеоспостереження. Я не професіонал у сфері відеомонтажу і мало що розумію в цьому. Але в мене виникає цілий ряд питань щодо фізики зображеного. Не розумію хто і навіщо зробив і опублікував це відео. Мої щирі співчуття родичам загиблих.
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30.06.2022 11:20 Відповісти
 
 