За акт державного тероризму Росія буде відповідати на полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей.
Один із таких доказів – у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому обʼєкту.
Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі.За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо ***** Коломою бабла відвалить?
ПС. Оновлюй методички
Ні я згідний що краще діяти чим просто говорити, і одночасна смерть десятків тисяч росіян без зрозумілих причин та заяв сказала б більше чим треба.
Але він ж нічого небезпечного що могло б нашкодити країні не сказав. Просто констатував факт.
2.Політологи прогнозують, що ***** захоче толкати речугу з бункеру, на саміт живцем не полетить.
Такого в истории ООН еще не бьіло !
Ставиться приховано питання чи вони проти спеціальної операції і всіх хто каже що "За" страчується.
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
А Україна має вживати заходи по максимальній дегуманізації росіян у свідомості світової спільноти. І не лише поширенням інформації про жахливі злочини росіян (хоча і це має не припинятися). Але ми весь час повторюємо, що в нас класні програмісти, але де, наприклад, розробка гри типу "Хітмена", в якій вбити треба Путіна, Лаврова, Шойгу, Мєдвєдєва; де стратегії, в яких знищується РФ, в т.ч. і з допомогою ядерної зброї тощо? І такі ігри треба поширювати через інтернет навіть безкоштовно (в т.ч. щоб обійти цензурні обмеження). Де серіали (і навіть фільми з залученням кінозірок), в яких росіяни (маю на увазі не національність, а політичне громадянство) показуються виключно негідниками, збоченцями та особами, які викликають презирство, і врешті-решт отримують заслужене покарання, скиглячи про помилування. Русофобія і повне несприйняття росіян на побутовому рівні має перестати бути вигадкою кремлівських пропагандистів, а стати дійсністю принаймні в Західних суспільствах та країнах, які орієнтуються на Захід. Бо країна, яка наважилася розпочати в 21-му столітті велику війну, що має "гарну" перспективу перерости у світову, просто має зникнути з карти світу, її територія має бути передана під управління ООН, а природні багатства розділені між тими об'єднаними націями, які долучаться до знищення держави, яка начхала на існуючий світопорядок.
Это другое
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В ноябре две тысячи семнадцатого, при проклятых барыгах, СБУ запретила актеру Добронравову въезд в Украину за посещение Крыма.
Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение.
В апреле две тысячи девятнадцатого Владимир Зеленский пришел к власти.
В июне две тысячи девятнадцатого по поводу этого черта позвонили Баканову. И СБУ сняла актеру Добронравову запрет на въезд в Украину.
Появился седьмой сезон сватов. Премьера в России состоялась в декабре две тысячи двадцать первого.
В июне две тысячи двадцать второго актер Добронравов посещает в Самаре военный госпиталь, где лечатся убийцы украинцев. Смеется и шутит.
НАТО не закрыло нам небо, ага.
Доброе утро.
Тобто, зіц-гєнєралісімус Зєлупа відверто запрошує російську армію в Україну. Щойно генерал Кривонос сказав, що Зєлупа, як верховний головнокомандувач, дуже сцить віддати наказ вдарити по скупченню росйських військ на теріторії Бєларусі, де наразі відбувається накопичення сил ворога для вельми вирогідного наступу на Київ/Волинь вже у недалекому майбутньому.