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армія РФ (13489) війна (56511) дитячий садок (321) Маріуполь (2820)

Росіяни знищили дитячий садок №117 у Маріуполі. Його відвідували близько 300 дітей, - міськрада. ВIДЕО

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Будівлю дошкільного навчального закладу знищено вщент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Лише два роки тому заклад у мікрорайоні "Черемушки" було повністю оновлено. Нові затишні дитячі кімнати з комфортабельними меблями, сучасний музична зала та інтерактивні зони. Таким маленькі маріупольці та їх батьки пам‘ятають дитячий садок.

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Тепер будівлю вщент знищено. Для окупантів немає нічого святого - вони готові стріляти просто по дітям. І вони продовжують це робити. Нещодавне влучення ракетою у київський садок підтверджує, що росія є терористичною державою, яка влаштовує справжній геноцид. Світ має дати оцінку цим діям і допомогти Україні перемогти зло.", - йдеться у повідомленні.
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Будівлі побудують нові,а ось життя людей....
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29.06.2022 09:24 Відповісти
До чого це ниття? Воно ні на що не впливає. До речі,там навколо дитсадка ще й місто знищене.
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29.06.2022 09:30 Відповісти
Это не нытье, это тысячи мертвых мариупольцев и акт преступления проти в человечности плешивого кацапского фюрера.
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29.06.2022 11:03 Відповісти
Агресор робить те що хоче ,бо вважає ці землі своїми,як казав путін-***** росія там де російська мова.Носії російської мови є магнітом "русского мира" те, що сталося з маріком "черемушками" сходом та півднем країни це наслідки цього.Ви ж самі бачили перше, що робить окупант це змінює таблички та всі написи виключно на російську мову і так відбувається 300 років.Тому робіть висновки.


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29.06.2022 09:36 Відповісти
какой детский сад? Рашисты уничтожали сам город
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29.06.2022 09:40 Відповісти
С боку от детсаада,9 ти этажка родиделей моей жены, ул. Новороссийская, 18. 25 марта,. последний раз был там, дом ещё не выгорел, но попадания были.. А 26 марта, я вырвался чудом на Запорожье.
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29.06.2022 11:46 Відповісти
 
 