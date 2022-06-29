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Зеленський про стан здоров'я Путіна: "Він дійсно хворий на зайві амбіції, неповагу до міжнародного права, до життя людей. Все інше - мені не цікаво. ВIДЕО

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Путін дійсно хворий на надмірні амбіції, зневагу до міжнародного права та життя людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так президент України Володимир Зеленський відповів журналісту американського телеканалу NBC на питання про здоров'я президента Росії і уточнив, що до його фізичного стану йому байдуже.

"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань. Це складний момент і це є хвороба, і це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балачки і не дуже цікаво", - розповів Зеленський.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Чого тоді ми три роки слухали теревені про "заглянуть в глаза"?
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29.06.2022 10:31
+13
Проще говоря - он псих, ко всему прочему страдающий великодержавной спесью. Но это и так было известно еще до чечни. Взрывать дома как предлог для начала войны могло только больное существо. Как же ты хотел с ним договариваться?
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29.06.2022 10:28
+13
По этому зелибоба разминировал Чонгар, сдал юг, мариуполь с его защитниками, по указке Патрубка в Омане?
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29.06.2022 10:31
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Проще говоря - он псих, ко всему прочему страдающий великодержавной спесью. Но это и так было известно еще до чечни. Взрывать дома как предлог для начала войны могло только больное существо. Как же ты хотел с ним договариваться?
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29.06.2022 10:28 Відповісти
По этому зелибоба разминировал Чонгар, сдал юг, мариуполь с его защитниками, по указке Патрубка в Омане?
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29.06.2022 10:31 Відповісти
а вы подумали а какой смысл зеленскому разминировать и это делать чтоб орки шанс захватили Украину а самого зеленского публично казнили и забрали власть у него а он ох как любит так как не раз обещали его уничтожить а марионетковых президентов хватает такие как янукович
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29.06.2022 10:34 Відповісти
Так а нахрена тогда его разминировали? И зачем он инкогнито летал в ОМАН? Вот Порошенко на Мальдивы один раз слетал за 5 лет - отдохнуть. А эта падла как не в Буковеле. так на пляже гдето. Или с Патрубком в ОМАНЕ терки имеет по сдаче Украины
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29.06.2022 10:37 Відповісти
Москалі його кинули, обіцяли забрати лише південь і не чіпати Київ, Чернігів, Суми, ну а з західною якщо зможе, нехай тримає, якщо ні то поляки з угорцями і румунами підтягнуться. Такий був план, але щось пішло не так.
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29.06.2022 11:51 Відповісти
Дайте мне почитать этот коварный план!
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29.06.2022 12:36 Відповісти
Ти хто такий щоб сам буков тоді плани показував
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29.06.2022 19:21 Відповісти
Чому тебе ніхто за це не банить? Це ж просто висер якийсь, а не комент. Ти робиш те самі що боти кацапів на ютубі.
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29.06.2022 10:41 Відповісти
Чого тоді ми три роки слухали теревені про "заглянуть в глаза"?
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29.06.2022 10:31 Відповісти
Тому висновок, якщо ти Зеля постійно з маніакальною наполегливостю говориш, що хочеш зустрітись з душевнохворим (дибілом) пуйлом, то ти і сам значить є таким же дибілом.
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29.06.2022 10:31 Відповісти
3 дебілом!
Дибіл - подвійний Біл.
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22.12.2022 01:17 Відповісти
Зеля хочешь доказать, что ты не предатель - заяви перед радбезом ООН на всю планету, что путин - *****!!! Или зассал?
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29.06.2022 10:32 Відповісти
Коли тебе це казали, ти шукав мир в його очах
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29.06.2022 10:33 Відповісти
Шо,не кортить вже в очі зазирнути?!
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29.06.2022 10:33 Відповісти
В очи нет, а в шеколадный глаз это он залюбки заглянуть
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29.06.2022 10:35 Відповісти
А нам цікаво і ми сподіваємося 🤗
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29.06.2022 10:33 Відповісти
Cкільки лишніх слів, лоли достатьньо двух - хворий на голову
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29.06.2022 10:37 Відповісти
Могбы просто процитировать Немцова и все, зачем эта отсебятина?
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29.06.2022 10:38 Відповісти
Вава в глаза заглянул?
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29.06.2022 10:37 Відповісти
Меньше пиликать надо, нам еще АР Крым возвращать от кацапов
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29.06.2022 10:37 Відповісти
А око, око ти його вже знайшов? Ну те око, де ти у 2019 мир бачив???
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29.06.2022 10:39 Відповісти
Оманський кнур-розумник!Є домовленність з патрушевим,що будуть громить усю Україну так,що б були згідні на все... а то буде вам суцільний Кременчуг....так бєняренигат ???оманський кнур -бєнякаламой,докерувався Україною ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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29.06.2022 10:39 Відповісти
Як тільки Зеля не викаблучувався перед Ху*лом, а в того виявляється "хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань".
Лошара! А ти думав, що Ху*ло такий весь "білий і пухнастий", а "злий барига" спровокував війну.
Дурням у владу не можна, бо народ за такий вибір заплатить всім, а порохоботи попереджали.
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29.06.2022 10:41 Відповісти
А зеля це типовий нарцис.
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29.06.2022 10:46 Відповісти
просто цікаво, як називається та хвороба, яка спонукає до постійного бажання заглянути в очко *****...
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29.06.2022 10:52 Відповісти
ну хось щось вразумиле сказав...але путин куйло недодав ++++
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29.06.2022 10:55 Відповісти
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29.06.2022 11:26 Відповісти
 
 