Зеленський про стан здоров'я Путіна: "Він дійсно хворий на зайві амбіції, неповагу до міжнародного права, до життя людей. Все інше - мені не цікаво. ВIДЕО
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Путін дійсно хворий на надмірні амбіції, зневагу до міжнародного права та життя людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так президент України Володимир Зеленський відповів журналісту американського телеканалу NBC на питання про здоров'я президента Росії і уточнив, що до його фізичного стану йому байдуже.
"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань. Це складний момент і це є хвороба, і це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балачки і не дуже цікаво", - розповів Зеленський.
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Дибіл - подвійний Біл.
Лошара! А ти думав, що Ху*ло такий весь "білий і пухнастий", а "злий барига" спровокував війну.
Дурням у владу не можна, бо народ за такий вибір заплатить всім, а порохоботи попереджали.