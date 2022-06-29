"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - примусова мобілізація в окупованій Макіївці. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване намагання донецьких терористів мобілізувати в свої ряди перехожого чоловіка в окупованій Макіївці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала жінка, що намагалася відбити чоловіка від такої мобілізації.
"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!.. Всех мужиков уже мобилизировали и половину уже похоронили", - розповідає вона під час зйомки.
Топ коментарі
+84 Квантовий Механік
показати весь коментар29.06.2022 11:09
+54 Семен Шкаралупа
показати весь коментар29.06.2022 11:40
+44 Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар29.06.2022 11:11
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Будь ласка, зачекайте...
В его рыло может попасть плевком даже начинающий снайпер 5 лет от роду.
Добре , сидячи у Львові , або як Кіля Котлета будучи найбільш пропіаренними діячами найбільш західної (географічно) тероборони в Україні за 3 метри до кордону с з Польшєю розмірковувати якіа там "домбосятина" погана й непатріотична , чому мовляв вони й досі не кинули свої будинки в Донецьку чи Макіївці в 500 кв метрів й не переїхали в 20 км метрів десь у Львові чи Мукачеві й чому не залишили працю викладача в універі й не пійшли працювати прибиральниками сміття десь в Київі чи Франківську й притому 5\6 зарптлатні віддавати за з"йомне житло .
А скажіть будь ласочка , скільки стрибнуло ціна на з"йомне житло в тому ж Львові з початку вторгнення орків ?!
Помічу - дуже "патріотично" стрибнула та ціна на житло !!!
Так що , реальне життя воно трохи складнійше , ніж ваші прості (якщо не казати - примітивні) схеми , щодо ворогів й "донбасятини" , мовляв які воні тупі й покірні , а ми мовляв патріотичні , свідомі й незламні !
Нагадаю , що ********* прапор порохоботства Тарас Чорновіл був колись 1 номером у списку єнакїєвської братви . Там же ж був й Олексій Гончаренко . Але й сам Порох в 2011 році був міністром у Пахла и ********* в той самий же час , коли інших діячив помаранчової революції ригоблювотина саджала за грати - хтось був у їх міністром головного дерібану !
Це так , про те , що хтось може у житті мати право не помилку й зволікання та спокуси !
Життя воно не чоно-біле , воно кольорове !
І не просто віриш, а росповсюджуєш цю кремлівсько-шарієвську жвачку.
Тим більше зараз , коли вже 3 роки як Вофа їх при владі , Пєтя - не при владі .
Я щирий прихильник сутто параламентської системи , бо тільки з"являєтся якесь тіло на Банковій , зразу воно обростає усякою єрмачатиною , або ложкіноїдятиною -- не кажучі про абсолютне зло в вигляді усяких льовочкіних й мертвечуків . Й головне , що цю мерзоту ніхто крім самого "тіла" не обирав , а воно захоплює собою увесь навколошній простір .
А країною повинні управляти виключно ті , кого люди обрали . Це найбільш ******** система управління , а президентська форма це анахронізм 18 століття , який тільки в одній країні світу дає щось позитивне .
Але уявіть собі , що на останніх виборах презідента в США обрали іншого ...
Й тільки Конгресс й Сенат в тій країні надає впевненості в незміності курсу по відношенню до ***** !
І так, враховуючи, як упали зарплати на захопленому Донбасі, то може бути, що прибиральники у Києві отримують більше, ніж викладачі в Донецьку! Бо ті ж шахтарі в 2013 мали 1000 баксів і більше, а тепер на непідконтрольних територіях не мають навіть 500 баксів (кажуть, що $300-350 там зарплата).
Й я маю на увазі конкретних живих моїх непрямих родичів .
До речі , діти їх вже в Одесі проживают , але приватний будинок на сході Донецька - це теж така реальність .
Це справжні українці -- для їх рідна хатинка не пустий звук .
Й з ними в нас дуже складні відносини - дуже . Й саме через політику . Через відношення до ***** , бо я , наприклад , зара не можу вимовити іншу назву цієї істоти , а вони ображаються , хоча місцевих вождів інакше ніж гангстерів не називають !
Але тепер - всьо, ідіть воюйте. А жінок ваших поратимуть буряти, кавказці. І тут прийшло прозріння...
Третя хвиля - випускники військових кафедр, що не служили. До 65 років. Це такі як я. Щось загальне пам'ятаю. з автомата, пістолета стріляв. але здоров'я не те.
Четверта - всі чоловіки, що не мають броні. Бронь - службовець, якого ніким замінити, працівник комунальної сфери, аграрії.
Ще раз: почали призивати тих хто служив срочку. Декого відправили назад через певні психологічні проблеми. Які саме, той кого відправили, не розповідав. Може боїться кулі снайпера?
Не було би військових з автоматами, то були би раzzісти з "спєцопєрацієй". Або може ти тільки і чекаєш, коли вони прийдуть?
мене дивує обкладинка українського паспорту - вона сепарська
є скріншот на фб
що говорить дуже багато про наших східних громадян
хочеш сказати, що його заставили обрати саме таку?
хай вириває паспорт , захищає свого чоловіка, я не проти
але чомусь громадянство України проявляється в таких моментах, а в інших - вдягається обкладинка з сепарською символікою
Капец он помог донбассцам!