"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - примусова мобілізація в окупованій Макіївці. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване намагання донецьких терористів мобілізувати в свої ряди перехожого чоловіка в окупованій Макіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала жінка, що намагалася відбити чоловіка від такої мобілізації.

"Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!.. Всех мужиков уже мобилизировали и половину уже похоронили", - розповідає вона під час зйомки.

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