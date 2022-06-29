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У Москві загорілось сміттєзвалище, а потім запалали шини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Москві поблизу Каширського шосе загорілось сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад з автомобільними шинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зайнялися вже два ангари шинного складу. Площа займання становить приблизну одну тисячу квадратних метрів. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+18
Даже с помойки не так воняет, как от кацапа...
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29.06.2022 12:34
+11
Антураж для Майдану. Тільки там всі ватні виродки.
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29.06.2022 12:33
+8
То сигнал, що потрібно нового президента вибирати.
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29.06.2022 12:41
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Антураж для Майдану. Тільки там всі ватні виродки.
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29.06.2022 12:33 Відповісти
Україна мала шини,кацапи шини та сміття
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29.06.2022 12:34 Відповісти
Даже с помойки не так воняет, как от кацапа...
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29.06.2022 12:34 Відповісти
Даже Бог разочаровался в слизняках-кацапах и сам начал жечь шины.
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29.06.2022 12:36 Відповісти
Первый пошел ! Там вся рашка сплошная помойка. Ждем следующих "задымлений")))
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29.06.2022 12:37 Відповісти
Сміття проти кацапів. Воно палить шини!!!
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29.06.2022 12:38 Відповісти
Це вже Буданов почав робити , чі він ще интревью раздае ЗМІ ?
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29.06.2022 12:39 Відповісти
завтра знайдуть обгорілу по краям візитку Яроша
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29.06.2022 12:39 Відповісти
і для чого це тут?
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29.06.2022 12:40 Відповісти
Шоб кацапня не розслаблялася.
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29.06.2022 12:44 Відповісти
......для поднятия настроения ........
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29.06.2022 12:45 Відповісти
Бог їх "провокує"
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29.06.2022 12:40 Відповісти
Не Кремль? Тогда не интересно.
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29.06.2022 12:40 Відповісти
То сигнал, що потрібно нового президента вибирати.
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29.06.2022 12:41 Відповісти
Десь там бункера,Центр управления ядерной кнопкой итп.
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29.06.2022 12:42 Відповісти
Кстати что то давно не слышно чтобы вокруг мацквы торфяники горели
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29.06.2022 12:43 Відповісти
На річках європейської частини Росії високий рівень води! Тому болота переповнені водою (У нас - те саме Зараз на Десні рівень води такий що і в паводок (весною) рідко останні роки бував)
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29.06.2022 12:59 Відповісти
Майданити надумали?
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29.06.2022 12:43 Відповісти
Мосты с Крымом не разрушили . Кацапы полным ходом укрепляются и тащат на юг оружие - будут насмерть стоять за сухопутный коридор в Крым. Следовательно Украина потеряла Херсон и часть Запорожской области .
НИКОГО за сдачу Чонгара до сих пор не посадили .
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29.06.2022 12:44 Відповісти
Надо уволить Баканова и Буданова. В СБУ ВЗЯТЬ СПЕЦА ИЗ ФБР , а вместо Буданова - спеца из МИ
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29.06.2022 12:45 Відповісти
Цікаво що Балалайня, БУЛЬБАШИ , Буданов , Баканов - все на Б . Може це тайний код ?
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29.06.2022 12:47 Відповісти
ти шо, буданов найвеличніший, так красіво провів спецоперацію, евакуював 2000 вояків в полон рашистів, до речі рашисти вже заявили що міняти їх не будуть, ось вам і найвеличніший КращеБвінВтік, насцецоперував красіво
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29.06.2022 12:50 Відповісти
"Насмерть стоять" это не про кацапов. Как только станет жарко, они сами с%****** все оттуда...
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29.06.2022 13:31 Відповісти
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29.06.2022 12:47 Відповісти
Дайош бавовну для мацкви!!!
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29.06.2022 12:49 Відповісти
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29.06.2022 12:58 Відповісти
Среднестатистическому кацапу аромат паленой резины идет только на здоровье. Потому, пущай горит.
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29.06.2022 13:01 Відповісти
Коли вже буде новина, що кацапсячий крємль горить?
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29.06.2022 13:06 Відповісти
Символічно.
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29.06.2022 13:07 Відповісти
Тю, я думала мова про палаючу расею24 чи нтв
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29.06.2022 13:09 Відповісти
так хлопали,що аж дим пішов)
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29.06.2022 13:22 Відповісти
Так там вся страна это свалка...
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29.06.2022 13:30 Відповісти
Москвичи так рылись в мусоре, что он от трения аж загорелся.
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29.06.2022 13:31 Відповісти
Пуйло наказало спалити шини ,тому що скоро прийдуть бєндєровці,обложать кремлядь отими шинами і все ***** спалять до тла,як шнурок їхній підвивав!!!
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29.06.2022 13:40 Відповісти
казломордые, вам Бог подсказывает путь
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29.06.2022 13:57 Відповісти
Колір полум'я-червоно-чорний!Наче натякає- я одного походження з УПІвським прапором!
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29.06.2022 13:59 Відповісти
Шинам-респект...
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29.06.2022 14:19 Відповісти
А потім загорівся кремль. День удався на славу
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29.06.2022 14:32 Відповісти
 
 