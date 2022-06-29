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У Москві загорілось сміттєзвалище, а потім запалали шини. ВIДЕО
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В Москві поблизу Каширського шосе загорілось сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад з автомобільними шинами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зайнялися вже два ангари шинного складу. Площа займання становить приблизну одну тисячу квадратних метрів.
Топ коментарі
+18 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар29.06.2022 12:34
+11 Alex 13 d1ffd474
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+8 M. YODA
показати весь коментар29.06.2022 12:41
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НИКОГО за сдачу Чонгара до сих пор не посадили .