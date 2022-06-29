У Москві загорілось сміттєзвалище, а потім запалали шини. ВIДЕО

В Москві поблизу Каширського шосе загорілось сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад з автомобільними шинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зайнялися вже два ангари шинного складу. Площа займання становить приблизну одну тисячу квадратних метрів.

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