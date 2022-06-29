Міноборони показало роботу РСЗВ на фронті, озвучивши ролик піснею "Highway to Hell" австралійської рок-групи AC/DC. ВIДЕО
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Міноборони показало роботу РСЗВ на фронті, озвучивши ролик піснею "Highway to Hell" австралійської рок-групи AC/DC
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ролику український боєць п'є якийсь напій на фоні роботи кількох РСЗВ.
Топ коментарі
+37 Andrey Zharov
показати весь коментар29.06.2022 14:43
+21 Степан Шевченко 6c508d0d
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+16 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар29.06.2022 14:47
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співають !!
s etovo tak zhe sleduet : "РСЗО" (разом з) "MLRS" i "автомобіль (разом з) BMW"
У этих систем в отличии от всяких постсоветских "Градов" есть возможность посилать каждую ракету на свою цель. То есть накрыть большую базу кацапов за один залп, попадая сразу и точно в складе снарядов, в радаре и генералу ******** в шоколадный глаз. Избегая сноса жилого дома оффицеров рядом (их бы тоже, а там типа дети и это в западе не поймёт). Как то так.
Бережи вас Господь