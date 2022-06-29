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Міноборони показало роботу РСЗВ на фронті, озвучивши ролик піснею "Highway to Hell" австралійської рок-групи AC/DC. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міноборони показало роботу РСЗВ на фронті, озвучивши ролик піснею "Highway to Hell" австралійської рок-групи AC/DC

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ролику український боєць п'є якийсь напій на фоні роботи кількох РСЗВ.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Дуже гарна новина.Не зупиняйтесь, мочiть рашистiв!!!
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29.06.2022 14:43
+21
шикарно
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29.06.2022 14:43
+16
жгите вату !
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29.06.2022 14:47
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Дуже гарна новина.Не зупиняйтесь, мочiть рашистiв!!!
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29.06.2022 14:43 Відповісти
Шоссе в ад ( дорога в ад) 👍🏼👍🏼👍🏼😂
співають !!
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29.06.2022 15:25 Відповісти
шикарно
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29.06.2022 14:43 Відповісти
Чому українські журналісти не знають що "MLRS" перекладається як "РСЗО"?
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29.06.2022 14:46 Відповісти
a vy "Ferrari" tozhe perekladaete ? a BMW ? a Toyota ?
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29.06.2022 14:49 Відповісти
До чого тут BMW, Toyota? Ви ж не говорите "автомобіль car Toyota", чи говорите? Суть того комента була в тому, що "РСЗО" разом з "MLRS" лишнє. P.S MLRS - Multiple Launch Rocket System.
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29.06.2022 15:20 Відповісти
MLRS = Multiple Launch Rocket System eto i e nazva aparata , tak zhe kak BMW = Bavarian Motor Works....

s etovo tak zhe sleduet : "РСЗО" (разом з) "MLRS" i "автомобіль (разом з) BMW"
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29.06.2022 15:29 Відповісти
ні не назва ,назва то М270 або М1011
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29.06.2022 22:21 Відповісти
А Томагавк то Сокира, а Хамер то Молот? Це не перекладається.
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29.06.2022 14:49 Відповісти
highway to hell - avto shosse na parashu(v ad)
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29.06.2022 14:52 Відповісти
Аббревиатуры очень часто переводятся. ФБР, США, ЕС, ОБСЕ, РСЗО и куча прочих. А вот имена собственные, вроде тех что вы указали, не переводятся. Но могут адаптироваться.
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29.06.2022 14:57 Відповісти
НАТО, Хаймарс, Хамві та ще багато абревіатур не перекладаються.
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29.06.2022 15:07 Відповісти
Я и не говорил, что все. Но те, которые касаются некоего устройства, хоть технического, хоть политического, переводятся почти всегда. Вот хоть SDI (Strategic Defense Initiative) переводится как СОИ (стратегическая оборонная инициатива). С РСЗО примерно так же. Аббревиатура, в данном случае, это описание предмета
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29.06.2022 15:24 Відповісти
Більше того РСЗО це кацапською. Але журналіст навіть цього не знає.
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29.06.2022 14:55 Відповісти
Та ви що, РСЗО? А може все таки РСЗВ?
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29.06.2022 15:00 Відповісти
А не РСЗВ хіба?
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29.06.2022 15:32 Відповісти
ты тупой бот что ты несешь?
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29.06.2022 16:35 Відповісти
жгите вату !
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29.06.2022 14:47 Відповісти
avtoru video zachet !
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29.06.2022 14:48 Відповісти
від України з любов'ю.
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29.06.2022 14:48 Відповісти
From Ukraine - with NLAW!
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29.06.2022 18:13 Відповісти
КрасівоЄ
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29.06.2022 14:49 Відповісти
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29.06.2022 14:53 Відповісти
Походу запустили неуправляемые, химарсы как то по другому запускались
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29.06.2022 14:54 Відповісти
ага там каждая ракета по очереди шла с задержкой
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29.06.2022 14:59 Відповісти
Skolko celei veli kompjuter, stolko i raket ushli po fashisto nacistam roZZiji Tam mozno s neskolko rezimov strelat...
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29.06.2022 15:12 Відповісти
Зависит от программирования. Если запустили патч в одну и ту же локацию, то может и подряд идти.
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29.06.2022 15:13 Відповісти
HIMARS - один кассет (6 ракет) на платформе грузовика. M270 - двойной кассет (12 ракет) на гусеничной платформе. В остальном они одинаковые и ракети исползует одни и те же.

У этих систем в отличии от всяких постсоветских "Градов" есть возможность посилать каждую ракету на свою цель. То есть накрыть большую базу кацапов за один залп, попадая сразу и точно в складе снарядов, в радаре и генералу ******** в шоколадный глаз. Избегая сноса жилого дома оффицеров рядом (их бы тоже, а там типа дети и это в западе не поймёт). Как то так.
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29.06.2022 15:27 Відповісти
На тому самому принципі заснована робота нашої "Вільхи"(яку проміняли на асфальт😕): кожна ракета може летіти по своїм координатам з максимальною точністю враження🙄
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29.06.2022 18:18 Відповісти
Схоже ,що відео прискорене .
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29.06.2022 18:40 Відповісти
Міністерство разом з капітаном команди Шта Гдє Кагда - краще б роботою займались а не викладанням відосів і мемів, або звільнили б уже нарешті таких невігласів як м@зур . А відео і без них викладуть. І люди - розрізняйте тилових щурів які піаряться на перемогах а при проблемах шукають виних і ЗСУ які віддають свої життя за всіх нас.
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29.06.2022 14:55 Відповісти
Любимое оружие орков,прилетает быстро и на верняка и 200 тыс. деревянных никто не заплатит.
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29.06.2022 14:56 Відповісти
З відео видно. що працюють мінімум три РСЗВ. А чи не є той факт, що ці РСЗВ знаходяться в одному місці воєнною таємницею? Може вже час цим "безуглим" надавати по рукам або по пиці?
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29.06.2022 14:56 Відповісти
почему то силуэт корпуса и направляющих выглядит как смерч
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29.06.2022 14:56 Відповісти
У цьому відео, все красівЄ. І РСЗО, і наші котики.
Бережи вас Господь
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29.06.2022 15:00 Відповісти
Обожнюю AC ⚡DC 🙂
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29.06.2022 15:06 Відповісти
А ще сюди пасувала б композиція Jawbreaker від judas priest!👌
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29.06.2022 18:12 Відповісти
Це ж наче смерч, а не M-270 MLRS.
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29.06.2022 15:06 Відповісти
Исправили название, расходимся
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29.06.2022 15:21 Відповісти
На РСЗО. 😶
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29.06.2022 15:52 Відповісти
aha "izpravili" jake РСЗО ?
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29.06.2022 15:54 Відповісти
Дас ист колосаль! Я-я!
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29.06.2022 15:43 Відповісти
на стороні добра Metallica, Guns'n'roses, Thirty Seconds to Mars, FFDP і їн, а в ЗСУ ще багато роботи

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29.06.2022 15:50 Відповісти
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29.06.2022 16:28 Відповісти
Highway to hell под Hells bells
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29.06.2022 17:13 Відповісти
AC/DC - це жорстко... Особливо коли горять свинособачі дупи!! А якби додати до цього гарного"кліпу" не менш гарну композицію "Jawbreaker" від "Judas Priest" -то взагалі було б супер!👍 Якщо є бажання- загугліть і послухайте, та уявіть як воно пасувало б до такого формату👌
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29.06.2022 18:10 Відповісти
 
 