Міноборони показало роботу РСЗВ на фронті, озвучивши ролик піснею "Highway to Hell" австралійської рок-групи AC/DC. ВIДЕО

Міноборони показало роботу РСЗВ на фронті, озвучивши ролик піснею "Highway to Hell" австралійської рок-групи AC/DC

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ролику український боєць п'є якийсь напій на фоні роботи кількох РСЗВ.

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