Заступник Генсека НАТО, Яценюк, Гербст та Гойсген - на КБФ обговорюють саміт Альянсу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію, присвячену Саміту НАТО, який цими днями відбувається в Мадриді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Учасники обговорять:
- Чи готується НАТО до прямого зіткнення з Росією?
- Які нові кроки здійснить Альянс для підтримки України?
- Що на практиці означатиме підтвердження позиції, що двері Альянсу відкриті для України?
- Як на ділі виглядатиме інтеграція України до Альянсу?
- Які зміни слід очікувати в новій Стратегічній концепції НАТО – новому документі, який визначає напрями дій Альянсу на довгострокову перспективу?
Участь в дискусії візьмуть:
- Мірча Джоане, Заступник Генерального секретаря НАТО (відео-звернення);
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Посол Крістоф Гойсґен, Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-20 роках;
- Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), Посол США в Україні в 2003-06 роках;
- Джуді Демпсі, відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа";
- Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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Для тебе туди
Ви , дамочка , своі хотєлки направте в інше русло , так як за брехню і наклеп прийдеться відповідати перед законом !😠
То, певно якийсь інший Яценюк, бо того самого з нетерпінням чекають сто років розстрілу через повішення!
Кожен громадянин Украіни має право балотуватися в депутати , та приймати участь в політичному житті ,тут все ясно?
Тоді для чого ви тут ділите людей на хороших і поганих ? Ви що боХ ? Про це скаже виборець ...)
Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********