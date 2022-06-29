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Заступник Генсека НАТО, Яценюк, Гербст та Гойсген - на КБФ обговорюють саміт Альянсу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію, присвячену Саміту НАТО, який цими днями відбувається в Мадриді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники обговорять:

- Чи готується НАТО до прямого зіткнення з Росією?
- Які нові кроки здійснить Альянс для підтримки України?
- Що на практиці означатиме підтвердження позиції, що двері Альянсу відкриті для України?
- Як на ділі виглядатиме інтеграція України до Альянсу?
- Які зміни слід очікувати в новій Стратегічній концепції НАТО – новому документі, який визначає напрями дій Альянсу на довгострокову перспективу?

Участь в дискусії візьмуть:

- Мірча Джоане, Заступник Генерального секретаря НАТО (відео-звернення);
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Посол Крістоф Гойсґен, Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-20 роках;
- Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), Посол США в Україні в 2003-06 роках;
- Джуді Демпсі, відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа";
- Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також дивіться: Київський безпековий форум: Чи отримає Україна в червні статус кандидата на вступ до ЄС?. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Яценюк .... це чмо має бути у в'язниці
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29.06.2022 20:00
+6
Данило Лубківский та Яценюк гарно усе розкладуть по полицях...
Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********
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29.06.2022 20:11
+6
Аргументи ?? Про паркан не писати.
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29.06.2022 20:17
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Арсеній Петрович в ділі, це надихає...
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29.06.2022 19:58 Відповісти
На що надихає?
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29.06.2022 21:42 Відповісти
Воно тобе пече , куди ?
Для тебе туди

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29.06.2022 22:08 Відповісти
Що незрозуміло? В кімнаті є дорослі...
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Не зрозуміло на що надихає..
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29.06.2022 22:27 Відповісти
Яценюк .... це чмо має бути у в'язниці
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29.06.2022 20:00 Відповісти
Аргументи ?? Про паркан не писати.
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29.06.2022 20:17 Відповісти
А що не так з парканом?Класна колись гра була, у мене є1та 2.Сеня його не робив наскільки я знаю.
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29.06.2022 20:49 Відповісти
А хтось має вчасно приймати ліки...
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29.06.2022 20:39 Відповісти
так не пропускай прийом.
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29.06.2022 20:52 Відповісти
Я виписую рецепти...
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29.06.2022 22:33 Відповісти
Це глас оп. А тей що втік ,помазаний зе бригадний генерал чи друг сім'ї зе, хотя таких друзів повний офіс...вони де повинні бути?
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29.06.2022 21:15 Відповісти
З якого дива , Яценюк має бути у в'язниці ?

Ви , дамочка , своі хотєлки направте в інше русло , так як за брехню і наклеп прийдеться відповідати перед законом !😠
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29.06.2022 21:17 Відповісти
За твердження в такому стилі як у неї (здається називається оціночними) закон не передбачає покарання.
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29.06.2022 23:04 Відповісти
Існують і інші , більш дієві , покарання за брехню !!
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30.06.2022 00:32 Відповісти
куля так куля!!!
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29.06.2022 20:04 Відповісти
Яценюк?
То, певно якийсь інший Яценюк, бо того самого з нетерпінням чекають сто років розстрілу через повішення!
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29.06.2022 20:11 Відповісти
Воно завжди десь на поверхні
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29.06.2022 20:11 Відповісти
Всі хто з комуняцької номенклатури ссср завжди на плаву і на поверхні. Вони один одного підтримують і не дають потонути.
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29.06.2022 21:29 Відповісти
Не всі , а тільки ті , які мають здорову клепку в голові і які ******* Украіну !
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29.06.2022 22:10 Відповісти
Ви дуже вже ідеалізуєте їх. Вони дуже вже прикрашають своє відношення до України заради голосів виборців.
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29.06.2022 22:27 Відповісти
А якщо народилися тут і виїзджати не збираються ?
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29.06.2022 23:22 Відповісти
Медведчук здається не збирався виїжджати. Він любить Україну?
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30.06.2022 00:27 Відповісти
Хто вони ??

Кожен громадянин Украіни має право балотуватися в депутати , та приймати участь в політичному житті ,тут все ясно?
Тоді для чого ви тут ділите людей на хороших і поганих ? Ви що боХ ? Про це скаже виборець ...)
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30.06.2022 00:37 Відповісти
Данило Лубківский та Яценюк гарно усе розкладуть по полицях...
Долбодятлам путлєра Яценюк все давно сказав...словами покійного Нємцова...Вова ...ти ********
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29.06.2022 20:11 Відповісти
А каким там боком оказался ушастый истребитель чеченцев -сеня , строитель пирамид, пардон, заборов( которых леший языком слизал)?????
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29.06.2022 21:17 Відповісти
Ви тут нагородили "пірамід" і самі ж з ними воюєте.
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29.06.2022 23:23 Відповісти
Усі ніки після початку війни. То на асфальт гроші то на ботів пенька часів януковича.
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29.06.2022 21:17 Відповісти
Я шокований тим , що проти Арсенія повилазили всі подоляцькі боти !!😠
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29.06.2022 21:21 Відповісти
 
 