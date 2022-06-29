Фонд Юрія Бутусова та United Help Ukraine презентували командно-штабну машину командира роти, батареї, взводу. ВIДЕО

Фонд Юрія Бутусова та фонд United Help Ukraine презентували командно-штабну машини командира роти, батареї, взводу.

Як розповідає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, командно-штабна машина облаштована на базі Ford Ranger. Вона здатна забезпечувати інфраструктуру зв'язку - тобто постійне живлення кількох десятків радіостанцій та планшетів, Старлінку, монітора, ноутбуків, щоб дві-три людини могли в такій машині працювати, миттєво розгортати зв'язок та миттєво залишати позиції.

"Шановні друзі, мій Фонд і фонд United Help Ukraine разом реалізували проєкт командно-штабного автомобілю для потреб наших бойових підрозділів. Зараз ми вам покажемо як цей проєкт працює. Ми розуміємо, що це волонтерський проєкт і все, що ви зараз побачите ми зробили самі з комплектуючих, які можна придбати на ринку. Завдяки вашій підтримці, підтримці глядачів, читачів Цензор.НЕТ та мого ютуб-каналу і завдяки дуже потужної організації United Help Ukraine. Це українці зі США, які допомагають дуже сильно. Зараз я вам розкажу як повинна, на наш погляд, комплектуватися машина управління для потреб командирів рот, батерей, взводів та операторів БПЛА", - сказав Бутусов перед презентацією.

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Зараз ініціатори розробки такої машини з'ясовують скільки такого транспорту потрібно для українських бійців і планують передати частину з них для дослідної експлуатації на найгарячіших напрямках російсько-української війни.

"Забезпечити перевагу над російською армією ми можемо завдяки більшій гнучкості та швидкості ухвалення рішень в бою, і для цього ми маємо максимально масштабно та ефективно використовувати неймовірні можливості Старлінку. Ключові люди, які роблять різницю на полі боя - командири рот, батарей, взводів. Від них залежить спостерігання, орієнтація, рішення, дія. Зараз завдяки Ілону Маску українська армія може побудувати сучасну систему мережецентричної війни, тобто зв'язати в комплексі через тактичний радіозвязок та мобільну мережу Старлінка усі підрозділи та сенсори на полі бою. Росія до такої технології доступу немає, бо Старлінк це наша унікальна зброя. Мій фонд разом з фондом United help Ukraine реалізував проект мобільної командно-штабної машини для командирів тактичної ланки. Ми купили якісну машину на вторинному ринку, зробили техогляд, і перетворили її в маленьку мобільну електростанцію на колесах, яка забезпечує інфраструктуру зв'язку - тобто постійне живлення кількох десятків радіостанцій та планшетів, Старлінку, монітора, ноутбуків, щоб дві-три людини могли в такій машині працювати, миттєво розгортати зв'язок та миттєво залишати позиції. Оскільки ми це робимо за власної ініціативи як волонтерський проект, ми намагались зробити комплект обладнання максимально простим та бюджетним. Все це обладнання придбано на комерційному ринку, нічого секретного тут нема, можна робити у великих кількостях і своїми силами", - написав Бутусов в коментарі до презентації.

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