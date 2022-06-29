УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6817 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
13 793 25
армія (3487) війна (56511) зброя (5760) допомога (5064) волонтери (1212) Бутусов Юрій (3130)

Фонд Юрія Бутусова та United Help Ukraine презентували командно-штабну машину командира роти, батареї, взводу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Фонд Юрія Бутусова та фонд United Help Ukraine презентували командно-штабну машини командира роти, батареї, взводу.

Як розповідає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, командно-штабна машина облаштована на базі Ford Ranger. Вона здатна забезпечувати інфраструктуру зв'язку - тобто постійне живлення кількох десятків радіостанцій та планшетів, Старлінку, монітора, ноутбуків, щоб дві-три людини могли в такій машині працювати, миттєво розгортати зв'язок та миттєво залишати позиції.

"Шановні друзі, мій Фонд і фонд United Help Ukraine разом реалізували проєкт командно-штабного автомобілю для потреб наших бойових підрозділів. Зараз ми вам покажемо як цей проєкт працює. Ми розуміємо, що це волонтерський проєкт і все, що ви зараз побачите ми зробили самі з комплектуючих, які можна придбати на ринку. Завдяки вашій підтримці, підтримці глядачів, читачів Цензор.НЕТ та мого ютуб-каналу і завдяки дуже потужної організації United Help Ukraine. Це українці зі США, які допомагають дуже сильно. Зараз я вам розкажу як повинна, на наш погляд, комплектуватися машина управління для потреб командирів рот, батерей, взводів та операторів БПЛА", - сказав Бутусов перед презентацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єгорова збирає кошти на ЗСУ, пропонуючи зіграти за донат. ФОТОрепортаж

Зараз ініціатори розробки такої машини з'ясовують скільки такого транспорту потрібно для українських бійців і планують передати частину з них для дослідної експлуатації на найгарячіших напрямках російсько-української війни. 

"Забезпечити перевагу над російською армією ми можемо завдяки більшій гнучкості та швидкості ухвалення рішень в бою, і для цього ми маємо максимально масштабно та ефективно використовувати неймовірні можливості Старлінку. Ключові люди, які роблять різницю на полі боя - командири рот, батарей, взводів. Від них залежить спостерігання, орієнтація, рішення, дія. Зараз завдяки Ілону Маску українська армія може побудувати сучасну систему мережецентричної війни, тобто зв'язати в комплексі через тактичний радіозвязок та мобільну мережу Старлінка усі підрозділи та сенсори на полі бою. Росія до такої технології доступу немає, бо Старлінк це наша унікальна зброя. Мій фонд разом з фондом United help Ukraine реалізував проект мобільної командно-штабної машини для командирів тактичної ланки. Ми купили якісну машину на вторинному ринку, зробили техогляд, і перетворили її в маленьку мобільну електростанцію на колесах, яка забезпечує інфраструктуру зв'язку - тобто постійне живлення кількох десятків радіостанцій та планшетів, Старлінку, монітора, ноутбуків, щоб дві-три людини могли в такій машині працювати, миттєво розгортати зв'язок та миттєво залишати позиції. Оскільки ми це робимо за власної ініціативи як волонтерський проект, ми намагались зробити комплект обладнання максимально простим та бюджетним. Все це обладнання придбано на комерційному ринку, нічого секретного тут нема, можна робити у великих кількостях і своїми силами", - написав Бутусов в коментарі до презентації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери "Фонду Добра та Любові". ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Це свідчить про те, що у нас є напрацювання практично в більшості галузей військового виробництва. але зелені усе загробили через не фінансування розробок. Тепер ходять по всьому світу з простягнутою рукою і усіх звинувачують.
показати весь коментар
29.06.2022 15:37
+15
Считаю, что не стыдно попиариться даже на одном патроне для фронта
показати весь коментар
29.06.2022 15:36
+10
Бутусов красавчик і молодець
показати весь коментар
29.06.2022 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ті, хто дійсно розбирається у військові справі роблять реальні дії, замість того, щоб на байрактарах піаритися!
показати весь коментар
29.06.2022 15:31 Відповісти
Считаю, что не стыдно попиариться даже на одном патроне для фронта
показати весь коментар
29.06.2022 15:36 Відповісти
Це свідчить про те, що у нас є напрацювання практично в більшості галузей військового виробництва. але зелені усе загробили через не фінансування розробок. Тепер ходять по всьому світу з простягнутою рукою і усіх звинувачують.
показати весь коментар
29.06.2022 15:37 Відповісти
А чим тобі не подобається збір коштів на байрактари?
показати весь коментар
29.06.2022 15:47 Відповісти
Громадное число украинцев помогают фронту, чем могут. Среди них - читатели ЦН и его главный редактор! Интересно, когда очередь дойдёт до мультимиллионера зеленского?
показати весь коментар
29.06.2022 15:34 Відповісти
И каламойши,Суркисов ,Новинского, гереги…… Порошенко и Ахметов помогают
показати весь коментар
29.06.2022 15:54 Відповісти
Бутусов занимается пиаром! Пусть займется делом, хотя бы поджарит!
показати весь коментар
29.06.2022 15:56 Відповісти
Таке враження, що воно в дитинстві ніколи шашликів не їло, тільки про них і говорить, як бидло...
показати весь коментар
30.06.2022 08:23 Відповісти
В качестве волонтерской помощи это отлично. Но для каждой роты это нереально, в ЗСУ не хватает бронежилетов.
показати весь коментар
29.06.2022 15:34 Відповісти
передвижной узел связи батальонного уровня....
показати весь коментар
29.06.2022 18:55 Відповісти
Ага! Понятно...
показати весь коментар
29.06.2022 15:36 Відповісти
в демократичній країні вибори кожен день!

ЗЄльоні мають це чітко засвоїти -
громадянин-виборець дасть оцінку та міру відповідальності кожному
показати весь коментар
29.06.2022 15:48 Відповісти
В 19м уже дали, боюсь повторений....
показати весь коментар
29.06.2022 15:55 Відповісти
Тролляка-подоляка, тебе тудою...
Ян Яковлев

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:29.06.2022
показати весь коментар
29.06.2022 15:51 Відповісти
Бутусов красавчик і молодець
показати весь коментар
29.06.2022 15:47 Відповісти
щойно отримав інфу від родичів з Криму, що було чути по всьому Криму(!) бавовну, в 15 км. від Джанкоя в будинку тремтіли вікна.
Сталось в районі 10 годин ранку.
З Севаса пищуть, що офіс по вулиці Гагаріна тряхнуло так, що стільці затремтіли...
Невже радість?!
показати весь коментар
29.06.2022 15:56 Відповісти
Респект. Стало ще приємніше що переказую кошти в фонд Бутусова, і продовжу.

Аде і Притулі й іншим волонтерам теж корисно
показати весь коментар
29.06.2022 15:59 Відповісти
Роман Цимбалюк просить помощи и поддержка телеканалу в Ютьюбе...Оm TV...
Мацкальские крысы пожаловались в администрацию Ютьюба...
Просьба оставить комментарий на Оm TV и оформить подписку...
Дякую Вельмишановні Пані та Панове...
показати весь коментар
29.06.2022 16:06 Відповісти
Гарна машина, бережіть ії. Було б щось на базі "Дозору", цини не було б цьому зразку.
показати весь коментар
29.06.2022 16:17 Відповісти
Сам ІТ- шник. Побільше б таких розробок.
показати весь коментар
29.06.2022 17:05 Відповісти
Добра лайба!
Ще б їй бронювання кунга (хоча б протиосколкове), та замість ляди в хвості кунга поставити дві половинки дверцят то і взимку тепло було б в кунгі.
показати весь коментар
29.06.2022 17:43 Відповісти
генератор не должен работать в машине, там можно будет с ума сойти....
показати весь коментар
29.06.2022 18:57 Відповісти
Героям Слава !

Юрию РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
29.06.2022 22:19 Відповісти
 
 