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Філатов про вчорашній удар по СТО: В РФ брешуть, що тут ремонтували техніку для ЗСУ. Насправді - лише цивільні машини. ВIДЕО

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Російська пропаганда твердить, що удару по СТО в Дніпрі, внаслідок якого загинули двоє та зазнали поранення ще п’ятеро людей, було завдано через те, що там нібито ремонтували техніку для ЗСУ. Це не відповідає дійсності.

Про це журналістам сказав мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда зараз стверджує, що цей ракетний удар був завданий по станції техобслуговування з тієї причини, що тут ремонтувалася техніка для ЗСУ. Як ви бачите, жодної техніки навіть близько немає. Це звичайні цивільні автомобілі – вантажні, фури, звичайні машини звичайних громадян. Тобто, насправді це вся брехня чистої води, як росіяни завжди брешуть", - сказав Філатов.

Він додав, що не розуміє, навіщо росіянам було бомбардувати СТО. І назвав те, що сталося, "терором проти нашої країни".

Читайте: Ворог знову наніс ракетний удар по Дніпру. Постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

Філатов також повідомив подбробиці загибелі людей.

"Загинули генеральний директор підприємства та його бухгалтер. Вони були нагорі й під час повітряної тривоги знехтували правилами безпеки, не спустилися хоча б униз. Решта співробітників перемістилися на перший поверх і залишилася живими", - сказав мер.

Очільник міста закликав дніпрян не ігнорувати сигнали небезпеки та йти в укриття. Якщо ж це неможливо - хоча б спускатися на перші поверхи та ховатися за двома стінами.

Також читайте: У РФ відкрили кримінальну справу проти очільника Дніпра Філатова

Нагадаємо, ракетою по СТО рашисти вдарили ввечері 28 червня. Під завалами виявили тіла двох загиблих, саме підприємство знищено.

Автор: Ольга Лузан
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Жодного вопля в стрічці ЗЄгнидомаси «гдє пивио, пачіму ні сбілі ракєти»? Мовчать мерзенні тварюки! Бо знають куди Бєніна макака закатувала гроші під оплески їхніх копит, але ніколи не визнають власної тупості.
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29.06.2022 16:03 Відповісти
можу поспорити що якась "русскомірна" гнида бачила як можливо авто в маскувальних кольорах ЗСУ заїхало на СТО щось перевірити і фото з даними виложило кацапським кураторам... І такої наволочі валом і у Львові і у Дніпрі
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29.06.2022 16:03 Відповісти
Не варто шукати ціль, вона в рашистів - знищити Украіну. Тому СТО або ТРЦ їх не цікавить! Вони брешуть та нищать..
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29.06.2022 16:09 Відповісти
даже если бы ремонтировали технику для ЗСУ и что? ЗСУ на первом месте, все остальные это второстепенное приложение.
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29.06.2022 16:13 Відповісти
. .смех и бред с пропагандонов болот мацковии,нашли кому верить,эти твари лишь пытаются оправдать свои военные преступления в Ukraine
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29.06.2022 17:45 Відповісти
Якби там ремонтували автівки ЗСУ чи цивільні, яка різниця? Це - наша територія. Російські загарбники напали на нашу територію, і напад на військовий об'єкт ще більший злочин, бо військові об'єкти існують для захисту цивільного населення. Дивно, що про це взагалі треба говорити.
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29.06.2022 19:30 Відповісти
 
 