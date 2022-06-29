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Бойовий дрон ССО "Азов" зі снайперською точністю знищив бліндаж окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці ССО "Азов" знищили бліндаж та тяжко поранили двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку на ворого бійці здійснили за допомогою бойового дрона.
Топ коментарі
+34 CrossFirenko
показати весь коментар29.06.2022 15:58
+24 Злий Грицько
показати весь коментар29.06.2022 15:53
+22 Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар29.06.2022 15:57
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Ос - ка - ра! 🙋♂️
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!