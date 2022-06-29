Бойовий дрон ССО "Азов" зі снайперською точністю знищив бліндаж окупантів. ВIДЕО

Бійці ССО "Азов" знищили бліндаж та тяжко поранили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку на ворого бійці здійснили за допомогою бойового дрона.

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