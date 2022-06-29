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Битва за Лисичанськ. НАТО вступило у війну на стороні України | Бутусов наживо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Штурм Лисичанська російськими окупантами та підтримка України Північноатлантичним Альянсом.
Про це у прямому ефірі розповість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+16 Viktor 8e21d3f0
показати весь коментар29.06.2022 19:14
+11 Иван Мозговой 608c4f89
показати весь коментар29.06.2022 19:04
+9 Світлана febb5df7
показати весь коментар29.06.2022 19:08
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Кажуть корисна.
Окремі члени НАТО від початку вже вступили у війну, нехай і опосередковано, але все ж таки це воно. Тепер офіційно весь блок діятиме спільно.