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Битва за Лисичанськ. НАТО вступило у війну на стороні України | Бутусов наживо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Штурм Лисичанська російськими окупантами та підтримка України Північноатлантичним Альянсом.

Про це у прямому ефірі розповість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Юрія Бутусова та United Help Ukraine презентували командно-штабну машину командира роти, батареї, взводу. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Ну, це несерйозно ж. Бутусов і Цензор не для таких заголовків. Це, навпаки, викликає недовіру і небажання дивитися відео.
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29.06.2022 19:14
+11
Для тех кто любит громкие заголовки!
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29.06.2022 19:04
+9
У мене аж очі на лоба полізли
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29.06.2022 19:08
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29.06.2022 18:59 Відповісти
НАТА таки явилась на війну?
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29.06.2022 18:59 Відповісти
Нато відкрило другий фронт)))
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29.06.2022 19:02 Відповісти
Для тех кто любит громкие заголовки!
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29.06.2022 19:04 Відповісти
Превентивная мера! Откуда готовились кликбейтить..
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29.06.2022 19:09 Відповісти
У мене аж очі на лоба полізли
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29.06.2022 19:08 Відповісти
Про що йдеться?
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29.06.2022 23:34 Відповісти
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29.06.2022 19:10 Відповісти
Хтось обкурився..
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29.06.2022 19:15 Відповісти
Думаю купити німецьку зубну пасту з коноплею.
Кажуть корисна.
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29.06.2022 19:40 Відповісти
Ее можно купить...???!!! Не знал! Шучу.
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30.06.2022 09:00 Відповісти
Ну, це несерйозно ж. Бутусов і Цензор не для таких заголовків. Це, навпаки, викликає недовіру і небажання дивитися відео.
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29.06.2022 19:14 Відповісти
А хайпануть? Хайдет щас залетный кацап и будет своих соотечественников дезинформировать
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29.06.2022 19:23 Відповісти
А що такого у заголовку?
Окремі члени НАТО від початку вже вступили у війну, нехай і опосередковано, але все ж таки це воно. Тепер офіційно весь блок діятиме спільно.
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29.06.2022 19:39 Відповісти
Те що я зразу казав, зрадники загнали найбільш боєздатні та мотивовані бригади в повне оточення і ні один 3.14дарас не поніс покарання.
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29.06.2022 19:34 Відповісти
Єдиного командування не створено. Залужний командує не всім. Вмішуються політики. А як результат маємо багато вбитих, бо якась **** не награється
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29.06.2022 19:42 Відповісти
Издание солидное, проигнорировать - себе дороже. Попандос, кто-то сегодня слышит скрип потёртого седла...
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29.06.2022 19:37 Відповісти
Писака заголовків куда-то "вступил"...
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29.06.2022 19:44 Відповісти
Пока дермака і зелену шоблуне приберуть з жОПи нічого не буде. Сам бакланов це є напевно агент.
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29.06.2022 19:46 Відповісти
Пригоріло Юрію, але сказав все правильно, зелена банда від якої в найближчому майбутньому не відкараскатися.
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29.06.2022 20:01 Відповісти
Розсмішив). Хто таке сказав? Хто ж їх захистить від народного гніву? Якщо впаде режим в параші, вони самі як щурі втечуть.
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30.06.2022 00:35 Відповісти
Я не понял, а Шуфрич всплыл на горизонте после 2019 года или он и раньше был на плаву?
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29.06.2022 20:07 Відповісти
Юрій спасибо!
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29.06.2022 21:19 Відповісти
Юрий,ви очень много говорите.Я еле досмотрел до середины,а потом бросил.Больше конкретики.Вы говорите,что орки намагаются перерізати трассу Бахмут-Лисичанськ,але вони її вже перерізали ще вчора 28.06.22.Ось ссилка https://vikna.tv/video/********/aktualna-karta-bojovyh-dij-v-********-ta-nebezpechni-napryamky-na-23-travnya/
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29.06.2022 23:33 Відповісти
 
 