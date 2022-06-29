Повісток через Дію не буде, - Федоров. ВIДЕО

Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що його відомство не розробляє та не планує надсилання повісток до армії через "Дію".

Міністр назвав ці чутки фейками російських ЗМІ, які дестабілізують ситуацію в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такого точно не буде ніколи", – запевнив Федоров.

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