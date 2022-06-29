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Повісток через Дію не буде, - Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

дия,дія

Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що його відомство не розробляє та не планує надсилання повісток до армії через "Дію".

Міністр назвав ці чутки фейками російських ЗМІ, які дестабілізують ситуацію в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такого точно не буде ніколи", – запевнив Федоров.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Е-бабусі аж сі зажурили...
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29.06.2022 19:54
+11
Значит скоро будут
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29.06.2022 19:55
+6
А почему бы нет? Было бы прикольно. поржали бы и сказали что сделали себя снова вместе. глупцы.
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29.06.2022 19:56
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Е-бабусі аж сі зажурили...
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29.06.2022 19:54 Відповісти
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29.06.2022 19:55 Відповісти
Значит скоро будут
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29.06.2022 19:55 Відповісти
а я за
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29.06.2022 20:21 Відповісти
А ты сам в военкомат сходить не пробовал?
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29.06.2022 21:14 Відповісти
Срочно вызывайте санитаров и пожарников. У петушария горит жопа
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29.06.2022 19:56 Відповісти
У гирикна тоже истерика.
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29.06.2022 20:00 Відповісти
А почему бы нет? Было бы прикольно. поржали бы и сказали что сделали себя снова вместе. глупцы.
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29.06.2022 19:56 Відповісти
а зря..
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29.06.2022 19:57 Відповісти
во-во. это за бумажку можно сказать не получал, не расписовался и идите нафиг. А тут все чотко, пришо на смортфон, прочитал, значит получил. Считай электронно расписался и гоу в военкомат. Правда если удалил перед этим Дию или у тебя кнопочный телефон то не проканает
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29.06.2022 19:59 Відповісти
Это проверка общественного мнения, как пойдет. Надо удалить дiю, а если права забыл и захотел права показать и паспорт , а там приветик пришёл явись говорит для уточнения данных.
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29.06.2022 20:49 Відповісти
Шкода, що не буде. Не дуже зручно ходити кожні пару тижнів по місцю прописки, щоб перевіряти поштову скриньку.
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29.06.2022 19:58 Відповісти
А де це таке магічне місто?
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29.06.2022 20:02 Відповісти
Будь яке. З населенням більше 10 тис. Тіліпати з одного краю на інший.
А про мільйонники і поготів.
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29.06.2022 20:13 Відповісти
Київ
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29.06.2022 21:30 Відповісти
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29.06.2022 20:04 Відповісти
Зря ты так. Кто-то точно похудел. Похудел на бабки
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29.06.2022 20:08 Відповісти
Через дію не будуть, будуть по MMS
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29.06.2022 20:04 Відповісти
В телегу: Это вежливый военком. Дооооообрый вечер. Чпоооок
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29.06.2022 20:09 Відповісти
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29.06.2022 20:05 Відповісти
А може ще й воювати через «Дію»?
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29.06.2022 20:06 Відповісти
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29.06.2022 20:06 Відповісти
Ну ... припустимо що це так ... Але ж чому вони не хочуть запровадити Військкомат у Дії ??
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29.06.2022 20:11 Відповісти
Можна просто передавати геолокацію у військомат...
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29.06.2022 20:07 Відповісти
Дивно, а чого б це ? Ефективний механізм ...
Ааа ..! Це вони бояться вийти самі на себе !!!
С ... ка ... Чогось мені це нагадує чотириразиневизванного ...
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29.06.2022 20:08 Відповісти
Это точно, от компьютера не отмажешься. Будет зафиксировано, а там где удалить уже другие злые дядьки, и денег стоить побольше и зафиксировано будет точно.
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29.06.2022 20:53 Відповісти
Та там все видалити набагато простіше! Уж повірте мені, як АйТІшніку зі стажем...
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29.06.2022 22:56 Відповісти
Мене турбує, що поранених швидко виписують і знову на фронт. Людей виснажують. Забирають здоров'я
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29.06.2022 20:15 Відповісти
Ну ви ж всі вкурсах, що "зелена влада" щеи ні разу не обманула.
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29.06.2022 20:18 Відповісти
А чого це ні, штрафи пожалуста, а повістки ні, неправильно все це. Ті хто не мають телефона з інтернетом по суті і захищати нема чого, логічно же.
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29.06.2022 20:26 Відповісти
Если озвучили значит точно будут. Тоже самое они ранее заявляли о раздаче повесток на улице, смеялись что это орки так делают, а у нас добровольцы в очереди стоят.
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29.06.2022 20:34 Відповісти
уже не стоят
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29.06.2022 21:14 Відповісти
Такі у нас воєнкоми. Начитаються худоби в інтернеті яка верещить що треба всякий мусор на фронт відправляти у покарання і починають виконувати її забаганки. Ходити по пляжах, барах та видавати повістки тим кого на фронті нафіг не треба.
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04.07.2022 12:39 Відповісти
а чого?лисому з кварталу може прилетіти,а так ніззя?
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29.06.2022 21:39 Відповісти
А най будуть. Я наприклад приїду.
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29.06.2022 21:51 Відповісти
Просто Федоров боїться,що йому прийде
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29.06.2022 22:19 Відповісти
Повісток через Дію не буде,

поки що...
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29.06.2022 22:48 Відповісти
А чому ні? Зелебобікам саме через Дію треба роздавати! держава в смартфоні, хуженєбудет, хоть поржем, зробимо себе ще раз разом!
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30.06.2022 01:27 Відповісти
Пффф а чому і ні?
Тільки високо мотивованим і активним розіслать першим, тобто підняти бюлетні і всіх ЗЕбаранів поганяти по комісіях. Зробимо їх разом!!!
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30.06.2022 07:22 Відповісти
 
 