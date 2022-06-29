Повісток через Дію не буде, - Федоров. ВIДЕО
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Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що його відомство не розробляє та не планує надсилання повісток до армії через "Дію".
Міністр назвав ці чутки фейками російських ЗМІ, які дестабілізують ситуацію в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Такого точно не буде ніколи", – запевнив Федоров.
Топ коментарі
+13 ПП Уксусов
показати весь коментар29.06.2022 19:54
+11 Ярослав 7cca367b
показати весь коментар29.06.2022 19:55
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.06.2022 19:56
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Будь ласка, зачекайте...
А про мільйонники і поготів.
Ааа ..! Це вони бояться вийти самі на себе !!!
С ... ка ... Чогось мені це нагадує чотириразиневизванного ...
поки що...
Тільки високо мотивованим і активним розіслать першим, тобто підняти бюлетні і всіх ЗЕбаранів поганяти по комісіях. Зробимо їх разом!!!